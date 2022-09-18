Россия под влиянием США, а коронавирус — их биологическое оружие

На прошлой неделе замполпреда Путина на Дальнем Востоке Григорий Куранов рассказал студентам, что англосаксы хотят сократить население планеты до «золотого миллиарда» с помощью вируса, который будет вызывать бесплодие. На самом деле это известная теория заговора из 1990-х годов, придуманная советским публицистом Анатолием Цикуновым. Российские чиновники и раньше публично обращались к теориям заговора — «Холод» вспоминает еще четыре подобных случая.

Россия находится под влиянием США. Но иногда все-таки противостоит ему

В чем суть теории: после распада СССР и поражения в холодной войне Россия была колонизирована США. Они поработили Россию, чтобы лишить ее возможности вести независимую политику. С 1990-х годов россияне подчиняются чуждым им законам, написанным американцами. И лишь изредка депутатам Госдумы удается пролоббировать неподконтрольные колонизаторам законотворческие инициативы.

Кто ее высказывал: Евгений Федоров, координатор Национально-освободительного движения, член фракции «Единой России» в Госдуме, государственный советник России и член комитета Государственной думы по бюджету и налогам.

С «колониальной зависимостью России от США» Федоров борется уже 10 лет. Он не раз признавался, что считает российскую Конституцию «колониальным листком управления», а законы — продиктованными американцами.

Принятие закона Димы Яковлева, который запрещает американским гражданам усыновлять российских детей, и закона о запрете пропаганды гомосексуальности Федоров считает редкой удачей. Впрочем, он сам и был одним из тех, кто внес поправку в закон о детях-сиротах. По мнению Федорова, Госдуме удалось противостоять давлению извне и внедрить законопроекты, которые якобы способствуют становлению России как суверенного государства.

Федоров также говорил, что российские СМИ контролируют американцы — это он предложил законопроект о СМИ-иноагентах, чтобы избавиться от этого «влияния». По убеждению Федорова, управляемые извне издания скрывают от россиян, что их страна оккупирована американцами, а также добиваются геноцида русского народа и ликвидации России. Кроме этого, Федоров говорил, что Россия на постоянной основе платит дань США, а представители российского Министерства финансов являются пособниками этого заговора против России и агентами США.

Миром правит глобальный управляющий класс либералов и богачей. Туда входит, например, Дмитрий Медведев

В чем суть теории: коррумпированные политики и богачи формируют мировое правительство, имеющее власть над всеми жителями планеты.

Кто ее высказывал: Михаил Делягин, депутат Госдумы и зампред комитета Госдумы по экономической политике.

В 2012 году Делягин — на тот момент он еще не был депутатом — написал антиглобалистское эссе под названием «Глобальный управляющий класс», в котором содержатся отсылки к мондиалистскому заговору — концепции, которая предполагает объединение стран мира в одну политическую общность.

По версии Делягина, глобальный управляющий класс образуют корпоративные и государственные системы, имеющие колоссальное международное влияние, и те, кто их обслуживает: работники спецслужб, науки, медиа и культуры. В эссе говорится, что члены этого господствующего класса живут не в каких-то конкретных странах, а в закрытых мирах их частных резиденций и пятизвездочных отелей. Безопасность управляющего класса якобы обеспечивают частные наемные армии.

В своем тексте Делягин также назвал США цитаделью глобального управляющего класса и отметил, что либералы по всему миру осознают себя «частью не своей страны, а глобального управляющего класса». В заключении эссе Делягин пришел к выводу, что «либеральный клан» под предводительством Медведева (у которого на момент написания эссе как раз заканчивался президентский срок) является «обслугой глобального управляющего класса, превращающей государство в машину уничтожения России, которая перерабатывает население страны в личные миллиардные капиталы».

В Февральской революции 1917 года виноваты евреи. Все потому, что они разрушали храмы

В чем суть теории: в Февральской революции 1917 года, как и во всех бедах человечества, виноваты исключительно евреи.

Кто ее высказывал: Петр Толстой, заместитель председателя Государственной Думы.

В 2017 году Толстой назвал протестующих против передачи Исаакиевского собора в собственность РПЦ «внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости (территория, где евреям разрешалось проживать во времена Российской Империи. -– Прим. “Холода”) с наганом в семнадцатом году». Эти слова — отсылка к цитате из антисемитской конспирологической теории, которая утверждает, что за революцией 1917 года в России стояли евреи.

Исследователь конспирологических теорий Илья Яблоков указывает на то, что подобная идея является частью более широкого антисемитского конспирологического эпоса о еврейском заговоре.

Коронавирус — биологическое оружие американцев. Оно создано для уничтожения россиян и китайцев

В чем суть теории: коронавирус создали в американских лабораториях на деньги Пентагона. Вирус стал биологическим оружием американцев и призван уничтожить идеологических врагов США — россиян и китайцев.

Кто ее высказывал: председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Во время пандемии многие пытались объяснить происходящее теориями заговора, российские чиновники и ведомственные СМИ — не исключение. Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов говорил, что в США с 1961 года велись «исследования похожего направления». «Из рассекреченных в 1989 году данных стало известно, что в стране рассматривались вопросы уменьшения населения в странах третьего мира в интересах США», — рассказал он.