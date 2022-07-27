Что делает «Сохнут» — организация, которую хотят закрыть в России?

Московское управление Минюста обратилось в Басманный суд с просьбой ликвидировать еврейское агентство «Сохнут» — предварительное заседание по иску назначено на 28 июля. По мнению Минюста, организация нарушила российское законодательство, но о каких законах идет речь, неизвестно. «Сохнут» работает в России с 1989 года и помогает евреям с репатриацией в Израиль. «Холод» рассказывает, почему эта организация важна, и о возможных причинах, по которым Минюст хочет ее ликвидировать.

Когда и зачем появилась организация «Сохнут»

Еврейское агентство для Израиля «Сохнут» было создано в 1929 году (тогда оно называлось «Еврейское агентство для Палестины») и с тех пор работает по всему миру. Одной из главных целей организации была и остается «алия» — репатриация евреев на Землю Израиля. На сайте «Сохнута» говорится, что за все время существования агентство доставило в Израиль более трех миллионов репатриантов и основало в стране около тысячи новых населенных пунктов. Организация также налаживает и укрепляет связи между еврейскими диаспорами и ведет в общинах образовательные программы. Самая известная из них — «ульпаны», школы для изучения иврита.

Чем «Сохнут» занимается в России

Агентство «Сохнут» работает в России с 1989 года. Визы репатриантам выдает израильское консульство, а «Сохнут» помогает им с переездом. Например, для еврейских иммигрантов, получивших визу, агентство организует специальные рейсы «в один конец» и оплачивает авиабилеты и багаж.

В России при поддержке агентства действуют несколько проектов. Большинство расходов их участников покрывает Израиль, «Сохнут», другие еврейские организации и благотворители.

«Таглит»

Бесплатные десятидневные поездки в Израиль для людей с еврейскими корнями от 18 до 32 лет. В сопровождении экскурсоводов участники знакомятся с достопримечательностями страны и знаковыми местами для истории еврейского народа. К группе присоединяются местные студенты и солдаты, которые делятся своим опытом жизни в Израиле.

«Маса»

Студенческие, волонтерские, академические, религиозные программы, а также стажировки в Израиле для еврейской молодежи от 18 до 35 лет. Кандидату может быть и до 18 лет, если он уже закончил среднюю школу, а на программы для врачей берут до 40 лет. В рамках «Маса», например, можно получить грант на бакалаврскую или магистерскую программу в одном из университетов Израиля. Размер гранта для жителей стран СНГ и Балтии — от 5 до 10 тысяч долларов, обычно он лишь частично покрывает стоимость проживания и обучения.

«НААЛЕ»

Образовательная программа для школьников, которые имеют право на репатриацию. Участники оканчивают школу в Израиле и получают местный аттестат зрелости. Это аналог обычного аттестата о среднем образовании, который освобождает будущего студента от подготовительного отделения (мехина) при поступлении в израильский вуз. На родителей программа не распространяется — они с ребенком не переезжают.

«СЭЛА»

Подготовка к поступлению в вузы Израиля для людей от 17 до 21 года. Проходит в двух городах — в Ницане и Кармиэле. Программа включает в себя годовой курс иврита, лекции и семинары по изучению традиции и истории еврейского народа на русском языке, экскурсии по стране и пешие походы.

«Первый дом на родине»

Программа репатриации для семей, а также холостых людей еврейского происхождения до 45 лет. Первые полгода или год участники живут в кибуце (раньше так называли сельскохозяйственные общины, теперь это коттеджные поселки), где изучают иврит.

Еврейское образование в российских школах

Агентство поддерживает воскресные еврейские школы, где дети изучают иврит и английский язык, историю еврейского народа, израильскую музыку и танцы и другие предметы. В некоторых российских школах также действует программа «Хефциба»: в них работает куратор из Израиля, который преподает культуру, традицию и историю еврейского народа, историю Израиля и иврит.

Когда Минюст заинтересовался агентством

Минюст проводил проверку московского представительства агентства «Сохнут» с 30 мая по 27 июня 2022 года. На каком основании ведомство проводило ее, неизвестно: организации не было в плане проверок Минюста на 2022 год, и в марте правительство вообще отменило все плановые проверки НКО. У агентства также есть представительство в Санкт-Петербурге — АНО «”Сохнут” Северо-Запад», — но о проверках этой некоммерческой организации не сообщалось.

В начале июля The Jerusalem Post написала, что агентство получило от Минюста письмо, в котором власти якобы потребовали от организации прекратить деятельность в России. Высокопоставленный дипломат сказал газете: «Россия заявляет, что Еврейское агентство незаконно собирало информацию о российских гражданах… Мы будем поднимать вопрос о Еврейском агентстве [на переговорах с российскими властями] и решать его организованно».

При этом представитель головного офиса «Сохнут» в Иерусалиме Игаль Пальмор отрицал, что Россия потребовала от агентства прекратить работу, но признал, что в письме Минюста есть требования, которые организации будет сложно выполнить. Какие именно требования, Пальмор не объяснил.

Позже замглавы МИДа России Михаил Богданов сказал, что ситуация с «Сохнутом» не входит в компетенцию министерства: «…если [в «Сохнуте»] заинтересованы [в продолжении работы в России], то, значит, должны удалить все замечания, которые были высказаны в их адрес со стороны проверяющей организации».

15 июля московское управление Минюста попросило Басманный суд ликвидировать «Сохнут» и исключить организацию из единого государственного реестра юридических лиц. Предварительное заседание по этому иску назначено на 28 июля. Как сообщили «Интерфаксу» в суде, Минюст считает, что «Сохнут» нарушало российское законодательство. Какие именно нарушения ведомство имеет в виду, непонятно.

В Израиле решение Минюста восприняли не как юридическую, а как дипломатическую проблему. На прошлой неделе власти решили отправить в Москву делегацию для переговоров о деятельности «Сохнута» в России. Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил делегатам приложить все усилия для того, чтобы организация продолжила работать в стране. Пока российские власти не одобрили прибытие делегации.

Агентство уже готовится перевезти российский офис в Израиль и перенести работу в онлайн-формат. Издание Israel Hayom сообщает, что премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИДу страны подготовить «серию политических мер» в отношении России на случай закрытия еврейского агентства. По информации The Jerusalem Post, за последние недели несколько еврейских организаций, работающих в России, получили от Минюста письма о возможном признании «иноагентами».

Почему ухудшились отношения между Израилем и Россией

Ситуация с «Сохнутом» продолжает серию дипломатических разногласий Москвы и Иерусалима, которые появились после начала войны в Украине.

Яир Лапид, который стал премьер-министром Израиля 1 июля, ранее занимал пост министра иностранных дел страны. На этой должности он успел осудить вторжение России в Украину, назвал произошедшее в Буче «военным преступлением» и поддержал приостановку членства России в Совете ООН по правам человека. В апреле российский МИД резко ответил на высказывания Лапида: на сайте ведомства его слова назвали «антироссийским выпадом» и увидели в них «попытку воспользоваться ситуацией вокруг Украины», чтобы отвлечь внимание от палестино-израильского конфликта.

В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров дал скандальное интервью итальянской компании Mediaset. На вопрос о том, как можно обвинять Украину в антисемитизме, если ее президент — еврей, он ответил, что у Гитлера тоже предположительно была «еврейская кровь», а «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». На это остро отреагировали в Израиле: бывший тогда министром иностранных дел Яир Лапид назвал высказывания Лаврова «непростительными и возмутительными» и «ужасной исторической ошибкой», а израильский МИД вызвал российского посла Анатолия Викторова для «разъяснительной беседы». Позже офис бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета сообщил, что Владимир Путин извинился за слова Лаврова в телефонном разговоре с Беннетом. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию, а в новости о телефонном разговоре Кремль не упоминал извинения.