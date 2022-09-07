Замполпреда Путина рассказал, что «англосаксы» хотят сократить население России с помощью «вируса бесплодия»

Заместитель полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Григорий Куранов во время выступления перед школьниками и студентами на Дальневосточном экономическом форуме рассказал про план «части зарубежных ученых-англосаксов». По его словам, они хотят сократить численность населения планеты до одного «золотого миллиарда» жителей, где 200 миллионов будут богатыми, а 800 миллионов — их «обслугой».

При этом в России якобы планируют оставить 50 миллионов жителей, сократив ее население примерно на 100 миллионов человек. Для этого, по мнению чиновника, будут распространять идею чайлдфри и искусственно создадут «вирус бесплодия».

«Каждый третий должен уйти в мир иной. 50 миллионов достаточно для добычи тех полезных ископаемых, которых у нас в огромном объеме осталось, для работы на вредных производствах <...> а продукты, способствующие высокому уровню жизни, пойдут туда, где вот эти 200 миллионов из "золотого миллиарда" будут жить», — сказал Куранов.

Президент Путин также использовал словосочетание «золотой миллиард», но не в значении сокращения населения мира до миллиарда жителей, а как название для населения самых развитых стран, которые якобы используют прочих жителей планеты для своего благополучия.

Источник: РБК