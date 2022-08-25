В Екатеринбурге 24 августа задержали бывшего мэра города оппозиционного политика Евгения Ройзмана. Его отвезли на допрос в местное управление Следственного комитета по делу о дискредитации российской армии — Ройзман неоднократно критиковал вторжение России в Украину. Экс-мэр задержан на 48 часов, ему грозит до трех лет колонии. Что Ройзман говорил о войне, Украине, России и власти — в подборке «Холода».

О своем отъезде из России

Почему я должен уезжать? (...) Я к этой земле привязан, я тут родился и вырос, я на миллиметр не подвинусь. Чего вдруг я отсюда побегу? Я люблю свою страну, все риски понимаю, но я не могу отсюда уехать хотя бы потому что это будет бегство.

В интервью от 16 августа 2022 года

О войне в Донбассе

Про Донбасс не принимаются никакие аргументы — пока мы туда в сапогах не вперлись, там вообще никто не погибал.

17 июля 2022 года

О риторике российских властей

Когда вы слышите: Навсегда, Референдум, Окончательно, Добровольно присоединились, вспоминайте «Тысячелетний Рейх (Tausendjähriges Reich): 1933-1945 гг.» Всем привет.

28 мая 2022 года

Об антивоенной позиции

У меня суд сегодня. Вот за это: «Война с Украиной, страшная, нелепая и бездарная, самая подлая, позорная и несправедливая война в истории России ». И на Страшном суде не откажусь от своих слов.

7 апреля 2022 года

О русофобии

У меня в таком случае есть рецепт: «Не сри соседу под дверь — и не будет никакой русофобии ». Я много ездил по миру, нет поголовной русофобии.

29 марта 2022 года

О врагах России

Путин и его воры-маразматики из Совбеза и «Единой России» — враги России и ее главная угроза, а не Украина и не Запад. Путин убивает и хочет убивать больше. Кремль делает вас беднее, а не Вашингтон. Это не в Лондоне так ведут экономическую политику, что «борщевой набор» пенсионера подорожал вдвое, а в Москве. Бороться за Россию, спасать ее — это бороться за отстранения Путина и его клептократов от власти. Но а сейчас это означает и банальное «бороться за мир».

22 февраля 2022 года

О том, как в России принимаются законы

Законы принимаются не в Думе, а в АП [администрации президента] и правительстве. В Думе они, путем юридического, бюрократического и процессуального оформления, получают легитимизацию. Говно это все, короче.

21 сентября 2021 года

О силовых методах лечения наркозависимых

Больше всего я натерпелся в жизни от абстрактных гуманистов. Абстрактные гуманисты – это люди, которым нравится быть добрыми за чужой счет. Было 20 лет «Новой газете» и я приехал. Ко мне подходит человек, которого знает полстраны, и говорит: «Евгений, я хочу вам руку пожать, я вас уважаю, но моя дочь вас ненавидит». Я говорю: «Я же не знаю вашу дочь, а за что она меня ненавидит?». Он: «Она ненавидит вас за то, что вы наркоманов приковываете». Я говорю: «Ну, во-первых, не приковывали, а пристегивали, не к батарее, а к кровати. Понимаете, я отвечал за их жизнь, за их здоровье. Моя задача была их вытащить, спасти. Я делал это вот так. И у меня получилось. А как это делала ваша дочь?» Оказывается, она никак не делала.

В интервью от 6 мая 2021 года

Об оппозиции

В России нет оппозиции. В России есть честные и стойкие люди, которые не сдаются. А оппозиция — это институт, которому власть не дает юридически оформиться и принимать легальное участие в политической жизни.

12 января 2021 года

Об участии в акциях протеста

Надо понимать одну вещь: во-первых, я был избранным [мэром], поэтому у меня другая свобода действий. Меня никто не назначал. Это огромная разница, и вы здесь, в Украине, этого не поймете (...) Избранный — сориентирован на тех, кто его избирал, то есть на своих избирателей, а назначенный сориентирован на тех, кто его назначил. Ему пофиг, кто там, избиратели, его избиратели, не касаются. Ему главное, чтобы все тихо было, и люди на улицы не выходили.

В интервью от 18 февраля 2020 года

Об аннексии Крыма

Как гражданин России, человек, который, любит свою страну, я понимал, какая это чудовищная ошибка, и понимал, что этого нельзя делать, что эта история — надолго, что это — не проглотят.

В интервью от 18 февраля 2020 года

Об отношениях России с Украиной

С одной стороны — декларация собирания земель, а с другой стороны — Украина… ну просто соседей превратили во врагов. Я же это ощущаю, несмотря на то что город [Киев] доброжелательный. В отношениях нанесено откровенное оскорбление. Когда у конфликта есть прямая причина, можно устранить причину, и не будет конфликта, а здесь — оскорбление национального достоинства, это гораздо сложнее история. (...) Мир такой, что силой много не присоединишь. Изнасилованием любви не добьешься.

(...) Как только мы выстроим у себя нормальную страну, все сами придут, потому что с сильными, успешными и великодушными дружить любят.

В интервью от 18 февраля 2020 года

Об оппозиционности

Я не уверен, что я вообще оппозиционер. Когда мне говорят, что вы в оппозиции, я говорю: «Я просто здесь живу».

В интервью от 18 февраля 2020 года

О выборах в России

Ничто не вызывает у людей большего уныния, чем нечестные выборы: они сталкивают на обочину огромное количество деятельных, думающих людей, это обидно, неуважительно. И при этом власть им говорит: вы включайтесь, надо работать, что-то делать. А люди ей отвечают: вы же с выборами сами все решили, ну и рулите сами, а мы посмотрим. Тем самым отсекается серьезный творческий, предпринимательский потенциал русского человека, за счет которого можно вытащить страну.

21 июня 2017 года

О национальной идее

Императрица Екатерина II, которую потомки заслуженно прозвали Великой, часто повторяла свою любимую пословицу: «Станем жить и дадим жить другим».

Мне кажется, вот она, точно сформулированная национальная идея.

13 декабря 2014 года