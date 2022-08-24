Что говорили о войне в Украине российские власти

Еще до 24 февраля власти отрицали планы вторжения в Украину, а после начала войны регулярно рассказывают о ней недостоверную информацию. «Холод» собрал высказывания российских политиков и сотрудников государственных телеканалов о войне в Украине за последний год и сопоставил с тем, что происходило на самом деле.



Стягивание войск вдоль российско-украинской границы

Что говорили:

3 ноября 2021 года, Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

«​​Это был не один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ».



«​​Это был не один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ». 25 декабря 2021 года, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

«Россия никогда первой ни на кого не нападала».



«Россия никогда первой ни на кого не нападала». 22 февраля 2022 года, Владимир Путин:

«Все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик (имеются в виду самопровозглашенные ДНР и ЛНР. — Прим. “Холода”)».

Что случилось:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, военные действия идут ровно шесть месяцев.

Цели войны

Что говорили:

25 февраля 2022 года, Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

«Никто не собирается оккупировать Украину. Цель операции объявлена открыто — демилитаризация и денацификация».



«Никто не собирается оккупировать Украину. Цель операции объявлена открыто — демилитаризация и денацификация». 9 марта 2022 года, Мария Захарова:

«​​В задачи операции не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти».



«​​В задачи операции не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти». 16 марта 2022 года, Владимир Путин:

«Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну, у нас нет такой цели».

Что случилось:

По заявлению Владимира Зеленского, после 24 февраля около 20% территории Украины оказались оккупированы Россией. Помимо оккупированных ДНР и ЛНР и аннексированного Крыма, российские войска захватили почти всю Луганскую и Херсонскую области, а также части территорий Харьковской, Донецкой и Запорожской областей (не вся территория Луганской и Донецкой областей входит в ЛНР и ДНР соответственно. — Прим. «Холода»). Позднее пророссийские военные администрации Херсонской и Запорожской областей анонсировали проведение референдумов о присоединении к России, ДНР и ЛНР планируют обсуждать вопрос о присоединении после полного «освобождения ДНР».

Сроки проведения войны

Что говорили:

7 апреля 2022 года, Дмитрий Песков:

«Наши военные прикладывают все силы, чтобы завершить операцию. Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями».



«Наши военные прикладывают все силы, чтобы завершить операцию. Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями». 12 апреля 2022 года, Владимир Путин:

«Я часто слышу вопрос, а можно ли побыстрее. Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. А интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери».



«Я часто слышу вопрос, а можно ли побыстрее. Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. А интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери». 24 мая 2022 года, Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России:

«Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме».

Что случилось:

Военные действия в Украине идут ровно шесть месяцев, или 182 дня, и, судя по всему, в ближайшее время не планируют заканчиваться.

Уничтожение гражданских объектов

Что говорили:

29 марта 2022 года, Дмитрий Песков:

«С самого начала военной операции у российских военных был очень строгий приказ... не целиться по гражданским объектам. И они этого не делают. Они не обстреливают дома, они не обстреливают квартиры, они не обстреливают гражданские объекты. Они обстреливают и берут на прицел только объекты военной инфраструктуры».



«С самого начала военной операции у российских военных был очень строгий приказ... не целиться по гражданским объектам. И они этого не делают. Они не обстреливают дома, они не обстреливают квартиры, они не обстреливают гражданские объекты. Они обстреливают и берут на прицел только объекты военной инфраструктуры». 29 мая 2022 года, Сергей Лавров:

«Российские военные, участвующие в операции, имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре. Атакам подлежат только военные объекты, скопление техники и живой силы».



«Российские военные, участвующие в операции, имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре. Атакам подлежат только военные объекты, скопление техники и живой силы». 29 июня 2022 года, Владимир Путин:

«Да нет там [в ТЦ в Кременчуге] никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так “по полям” у нас никто не стреляет <...> Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит».

Что случилось:

По данным заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина, Россия за полгода обстреляла больше 22 тысяч гражданских объектов и около 300 военных — то есть гражданские здания обстреливаются чаще военных в 73 раза.

Число погибших российских военных

Что говорили:

3 марта, Сергей Лавров:

«Потери есть, потери всегда бывают в таких ситуациях, это я уже отмечал. Что касается того, что все пошло не по плану, не думаю, что вы знакомы с теми планами, которые, в общем-то, носят закрытый характер и лежат в основе действий нашей группировки, осуществляющей по приказу президента специальную военную операцию».



«Потери есть, потери всегда бывают в таких ситуациях, это я уже отмечал. Что касается того, что все пошло не по плану, не думаю, что вы знакомы с теми планами, которые, в общем-то, носят закрытый характер и лежат в основе действий нашей группировки, осуществляющей по приказу президента специальную военную операцию». 25 марта, Сергей Рудской, первый заместитель начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковник:

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения».



«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения». 1 июля, Андрей Картаполов, председатель комитета Госдумы по обороне:

«Мы практически перестали терять людей. Крайние цифры, которые обнародовало Минобороны в марте, — 1351 человек погибших. С тех пор данные не озвучивались, и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий».

Что случилось:

По данным Русской службы Би-би-си и «Медиазоны», которые подсчитали число погибших российских военных по открытым данным, по состоянию на 18 августа погибло более 5700 российских военных. По оценке ЦРУ, на конец июля число погибших солдат российской армии оценивалось в 15 тысяч человек, в три раза больше военнослужащих может быть ранено.

Убийства мирных жителей

Что говорили:

3 марта 2022 года, Владимир Путин:

«Повторяю, наши солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения и, к сожалению, сами несут потери».



«Повторяю, наши солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения и, к сожалению, сами несут потери». 23 марта 2022 года, Дмитрий Песков:

«Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским и, к сожалению, все больше и больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают там как живой щит и что националистические батальоны открывают огонь — и это массовые случаи — по гражданским лицам».



«Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским и, к сожалению, все больше и больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают там как живой щит и что националистические батальоны открывают огонь — и это массовые случаи — по гражданским лицам». 11 июля 2022 года, Максим Григорьев, член Общественной палаты:

«Украинское правительство намеренно убивает людей только для того, чтобы создать картинку для западных медиа. Этот факт нами однозначно доказан множеством свидетелей и пострадавших. Это делается ровно по той же схеме, как это делали “Белые каски” в Сирии».

Что случилось:

По данным ООН от 22 августа, 5587 мирных украинцев погибли, в том числе 362 ребенка, 7890 человек получили ранения. По мнению ООН, реальное число жертв может быть гораздо больше.

Отношение украинцев к России

Что говорили:

20 апреля, Маргарита Симоньян, глава Russia Today:

«​​Твари нацистские, вы посмотрите, послушайте, что о вас думают те, кто живет у самой этой Азовстали, где вы их “защищаете”! <...> Люди, раненые, голодные, дети, уже привычно закрывающие уши от разрывов, два месяца живут в аду, который, как вы блеете, им устроила Россия, и эти люди с любовью и благодарностью встречают русскую армию и русских журналистов».



«​​Твари нацистские, вы посмотрите, послушайте, что о вас думают те, кто живет у самой этой Азовстали, где вы их “защищаете”! <...> Люди, раненые, голодные, дети, уже привычно закрывающие уши от разрывов, два месяца живут в аду, который, как вы блеете, им устроила Россия, и эти люди с любовью и благодарностью встречают русскую армию и русских журналистов». 16 июня, Дмитрий Песков:

«Чем больше наши военные очищают территорию от отрядов националистов, тем больше людей приветствует [российских военных] и выражает желание не связывать свою будущую жизнь с нынешним режимом в Киеве».



«Чем больше наши военные очищают территорию от отрядов националистов, тем больше людей приветствует [российских военных] и выражает желание не связывать свою будущую жизнь с нынешним режимом в Киеве». 2 июля, Рамзан Кадыров, глава Чечни:

«С неподдельной радостью и цветами встречают своих освободителей жители Лисичанска. И это неудивительно, ведь они ждали этого дня на протяжении долгих восьми лет».

Что случилось:

По результатам опроса Киевского международного института социологии, до полномасштабного вторжения России в Украину 34% украинцев положительно относились к России, после — лишь 2%. Негативно к России теперь относится 92% украинцев. На оккупированных Россией после 24 февраля территориях 82% местных жителей относятся к России негативно, и лишь 6% — позитивно.