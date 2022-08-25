Суд запретил Ройзману пользоваться интернетом и посещать публичные мероприятия

Верх-Исетский районный суд назначил бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману запрет определенных действий в качестве меры пресечения по делу о «дискредитации» российской армии. Как и просило следствие, политику запретили посещать публичные мероприятия, отправлять и получать почту, использовать любые средства связи, в том числе интернет, до 29 сентября. Также он не может общаться с кем-либо кроме следователя и адвоката.

Судья Оксана Мамонтова не стала запрещать Ройзману покидать место жительства. Ранее адвокат Ройзмана отметил, что это означало бы «фактически домашний арест».

Поводом для уголовного дела стало использование Ройзманом выражений «война в Украине» и «вторжение в Украину» в видео с ответами на вопросы, опубликованном на его ютуб-канале. На Ройзмана донес православный олигарх и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

«Евгений Ройзман задержан. Правоохранительные органы наконец занялись русофобами, подлинными врагами русской государственности. Нет сомнений, задержание в значительной степени связано с инициативой Правозащитного центра Общества "Царьград" по проверке дела Ройзмана. Спецоперация делает своё дело: не только освобождает русские земли на Украине, но и очищает саму Россию», — написал во «Вконтакте» Малофеев.

24 августа прошли обыски в квартире и офисе фонда Ройзмана, а также в музее Невьянской иконы. После этого Ройзмана задержали на 48 часов.

Бывшего мэра обвиняют в «повторной дискредитации» вооруженных сил России (часть 1 статьи 280.3). Максимальное наказание по этому делу — три года лишения свободы. Ранее у Ройзмана уже было три административных протокола за «дискредитацию».

Обновлено в 21:11. Добавлена информация про донос Малофеева.

Источник: It`s my City, Константин Малофеев