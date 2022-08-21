Пять фактов о Дарье Дугиной, погибшей после взрыва в автомобиле

Вечером 20 августа Александр Дугин читал лекцию на фестивале «Традиция» в деревне Захарово. Его 29-летняя дочь Дарья Дугина была на мероприятии почетным гостем. После лекции она уехала на Land Cruiser Prado, Дугин же решил сесть в другую машину и поехал следом. Автомобиль, за рулем которого была Дугина, взорвался на ходу — она скончалась на месте. «Холод» собрал пять фактов о Дугиной, которые ее характеризуют.

Любила Францию и считала, что французское мышление «обгоняет» российское

Дочь Дугина изучала работы Платона — возможно, именно с этим связан ее псевдоним «Платонова», которым она нередко подписывалась в СМИ. Она рассказывала, что «хотела во Францию, хотела в Париж», потому что именно там, по ее словам, сохранились «довольно сильные школы по исследованию неоплатонизма». Во время учебы на философском факультете МГУ она впервые попала во Францию — на стажировку в город Бордо.

Там она начала изучать политическое движение «новых правых» и познакомилась с его представителями. Дугина считала, что «новые правые» — это «попытка переосмыслить основание европейской культуры и традиции, отказаться от капитализма, либерализма и эгалитаризма, попытка реставрировать Европу».

Дугина говорила, что французское мышление «очень сильно обгоняет русское». При этом она хорошо отзывалась о российском провластном медиа, работающем во Франции: в 2018 году Дугина писала про «RT France, который стремительно набирает популярность во Франции: за нейтральную подачу протестов, за то, что не клеймит "жилеты" как ультралевые или ультраправые силы».

Была последователем идей своего отца

Философ Александр Дугин — сторонник евразийства, его часто называют идеологом «русского мира». Вместе с писателем и политиком Эдуардом Лимоновым он был создателем и идейным вдохновителем позднее запрещенной в России Национал-большевистской партии.

Дугин стал поддерживать государственную политику с приходом Владимира Путина к власти, хотя в 2020 году говорил о нем так: «С Путиным случился резкий скачок, но потом снова начался застой, некий откат. Нельзя сказать, что я не с властью, скорее, власть не со мной». К аннексии Крыма Дугин призывал еще в 2008 году. После гибели Дугиной некоторые пользователи соцсетей вспомнили, как несколько лет назад он сказал: «Украинцев нужно убивать, убивать и убивать, это я вам как профессор говорю».

О своем отце Дугина писала так: «Идеолог русской весны. Тот, кто последовательно на протяжении восьми лет был всем сердцем, словом и делом за Новороссию».

Она считала себя продолжателем его идей и говорила, что его окружение и идеи повлияли на нее. Дугина писала для Russia Today и «Царьграда», вела программу на радио «Комсомольская правда», выступала в качестве эксперта на госканалах, переводила с французского и выступала с лекциями. Одна из них, например, о метафизике войны в книжном магазине «Листва» (магазин националистического издательства «Черная Сотня»).

Не считала «Талибан» террористами

«Талибан» признан в России запрещенной террористической организацией, однако Владимир Путин в 2021 году допускал, что ее исключат из списка.

По мнению Дугиной, важен диалог между «евразийскими» странами и их силами. Эта мысль воплощалась в желании выстроить отношения между Россией и «Талибаном», захватившим власть в Афганистане в 2021 году.

«Они отнюдь не террористы. в том смысле, что их идеология, например, сильно отличается от идеологии "Исламского государства", они, по-моему, исповедуют ханафитский мазхаб, следуют этому толкованию ислама, в то время как исламское государство вообще отвергает <...> вообще любое толкование Корана. И мы можем найти со всеми диалог, мы должны это делать, как мы общаемся с различными группировками, так мы должны общаться со всеми сторонами», — говорила Дугина.

Поддерживала войну в Украине

В начале войны Дугина поддержала российское вторжение в Украину. 24 февраля она опубликовала у себя в телеграм-канале пост: «Вчера ночью шла по пустынной московской улице и вдалеке, на доме, вился российский флаг. И тихий шелест, русские идут. Женская интуиция — мощная. Почему-то обратила внимание на это затишье и флаг. В голове лозунг — "Империя, будь!". Я проснулась, и империя сбылась».

Для журнала форума «Армия-2022» Дугина написала текст о «сетевых войнах». В нем она назвала убийство мирных жителей в городе Буча инсценировкой и написала, что «эксперты в лингвистике» (какие конкретно — в тексте не указано) обращают внимание на созвучие «Бучи» и слова butcher (в переводе с английского — «мясник»). «В украинском обществе эта же инсценировка используется для того, чтобы предотвратить дружественное или нейтральное отношение к русским войскам», — говорится в тексте.

Ездила на «Азовсталь» после начала войны

В июне Дугина посетила Донецк и Мариуполь, в том числе территорию металлургического комбината «Азовсталь», за которую весной шли тяжелые бои. Российские военные взяли под контроль территорию завода в мае, когда другие части города уже находились под оккупацией. Там Дугина обнаружила «залежи русофобской литературы» и «нацисимволы».

«Это просто идеологический хаб. Думаю, что люди, которые там оказались, будучи не ультранационалистами, ими становились. Поразило, что много всяких свастик, надписей, — писала Дугина. — Видимо, такое намеренное заполнение пространства лозунгами нужно тогда, когда недостаточно мотивации, чтобы ввести боевика в состояние агрессии».

Звуки разрушенного комбината она назвала «самой красивой в мире атональной музыкой»: «Самое поразившее — это симфония "Азовстали". На ветру раскачиваются массивные куски металла, что-то падает. Как огромный зверь, атлант, уже не расправляющий свои плечи. Атлант увядающий».

Поездка в Донецк, по словам Дугиной, для нее была «очень важна», так как она не так часто посещала его раньше и хотела понять, «как сейчас люди там живут».

В описании телеграм-канала Дугиной — фраза «Vita est militia super terram», которая с латыни переводится как «Жизнь – это война на земле».