Как власти с начала войны возвращают страну в СССР

В начале августа стало известно об открытии в России специализированных магазинов для дипломатов, где можно расплачиваться валютой, — по аналогии с магазинами «Березка», существовавшими в СССР. Это далеко не первый случай, когда российские власти возвращают к жизни явления, свойственные советской эпохе. «Холод» собрал подобные случаи с начала войны с Украиной.

Магазины «Березка»

Что было в СССР:

Свободное хождение валюты было запрещено, поэтому для иностранных граждан и советских загранработников в 1961 году создали сеть магазинов «Березка», где можно было приобретать товары за «чековые рубли» (чековый рубль в разное время стоил от полутора до двух советских рублей).

Что возвращается:

В Москве и Санкт-Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных организаций и их семей. Попасть туда можно будет только с помощью служебных документов, а покупать — только в розницу (с некоторыми исключениями). В этих магазинах будут продавать спиртное, табачные изделия, парфюмерию и косметику, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы.

Владельцами магазинов будут юридическое лицо, которое должна создать одна из структур МИД РФ, и компания, которую выберут по итогам «открытого конкурса».

Наказание «валютных спекулянтов»

Что было в СССР:

В уголовном законодательстве СССР присутствовало наказание за валютные операции: например, в редакции уголовного кодекса РСФСР от 1960 года за любые действия с валютой грозило наказание вплоть до смертной казни (статья 88).

Что возвращается:

В начале апреля стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) поручила территориальным органам заняться с МВД выявлением валютных спекулянтов. В ведомстве заметили, что в последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты. Поэтому, считают в ФНС, нужно отслеживать продажу валюты «с рук», через соцсети, через телеграм-каналы и интернет-сервисы с объявлениями.

Доносы

Что было в СССР:

Традиция доносительства прослеживается в российской истории с раннего средневековья, однако именно в СССР это явление стало массовым: его поощряли на государственном уровне. Особое распространение получил «профессиональный» донос — работники доносили на своих коллег, в том числе для собственного продвижения по службе. Другой распространившийся тогда вид доносов — «бытовой», когда доносчик и его жертва были связаны не рабочими, а личными отношениями. Поводом служили ссоры, зависть, соперничество и так далее.

Что возвращается:

После начала войны стали появляться доносы на россиян из-за их отношения к действиям власти и антивоенной позиции — это были как «бытовые», так и «профессиональные» доносы.

Так, в конце марта на 53-летнего учителя химии и биологии из села Малокурильское на острове Шикотан Геннадия Бондаренко на основе четырех доносов коллег составили четыре административных протокола о «дискредитации» российской армии. В середине июля стало известно, что в Москве мать донесла на сына за уклонение от армии «в важные для страны дни».

Доносы также поощряют представители власти: 4 августа депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что по его доносу полиция задержала жительницу Москвы Елизавету Смирнову — она сорвала табличку «Za наших» со стенда у православного храма в селе Бушарино в Подмосковье и выбросила ее в мусорку.

Сроки за критику советского режима

Что было в СССР:

Практически весь период существования СССР «антисоветская агитация и пропаганда» считалась уголовным преступлением. Согласно положению Уголовного кодекса РСФСР от 1960 года, за «клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй» нарушителю грозило лишение свободы на срок от шести месяцев до семи лет или ссылка от двух до пяти лет.

Что возвращается:

В апреле Владимир Путин подписал закон о наказании за отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой войне, а также отрицания «решающей роли советского народа» в победе над фашизмом. За нарушение закона грозит штраф от тысячи до двух тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, юрлицам — штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, должностным — штраф от двух тысяч до четырех тысяч. При повторном нарушении суммы штрафа возрастают.

Преследование за критику советского режима возможно не только по этой статье. В конце июля против жителя Ставрополья, пишет Baza, возбудили уголовное дело за негативную оценку Красной армии и 23 февраля. Поводом стали картинки на его странице во «ВКонтакте». Мужчине грозит штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы до трех лет по статье о «Реабилитации нацизма».

Худсоветы

Что было в СССР:

Считается, что худсоветы выполняли роль цензурного органа, который решал, можно ли допускать произведение до массового зрителя или слушателя.

В их составе, помимо представителей профессиональной среды (туда входили, например, члены Союзов композиторов, писателей), были партийные и комсомольские функционеры и общественники.

Что возвращается:

Госдума разрабатывает законопроект об общественных советах на телевидении, в театре и кино, сообщил один из авторов документа, депутат Николай Бурляев. Он сказал что после принятия закона о введении таких советов потребуется «определить тех, кто будет регулировать процесс отбора картин для проката».

Ожидается, что в общественные советы на телевидении, в театрах и кино должны войти учителя, медики, сотрудники правоохранительных органов и духовенство — те, кто, по мнению депутата, «думают о том, каким будет следующее поколение».

Списки «запрещенных артистов»

Что было в СССР:

Рок-музыка считалась «проявлением враждебной западной культуры», с распространением которой боролись власти. Известен документ под названием «Примерный перечень зарубежных музыкальных групп, в репертуаре которых содержатся идейно вредные произведения» от 1985 года, где указаны нежелательные западные группы и причины их внесения в этот список: Sex Pistols (панк, насилие), Iron Maiden (насилие, религиозное мракобесие), Judas Priest (антикоммунизм, расизм) и другие.

Что возвращается:

После начала войны стало известно о появлении неофициальных списков исполнителей, которым будет ограничена возможность выступления в России из-за антивоенных заявлений. В них попали рэперы Noize MC, Oxxxymiron, Face, певицы Земфира, Монеточка, Манижа, группы ДДТ, «Машина времени», «Аквариум» и другие.

Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила о поддержке этой идеи: «Сегодня в условиях спецоперации я считаю, что и оценка содержания происходящего на сцене должна быть непременно дана. Скорее всего, это должны быть некие административные меры для того, чтобы со сцены не звучали призывы против нашей спецоперации, против наших войск, против нашей страны».

Изъятие книг

Что было в СССР:

Не допускались к публикации книги, которые не проходили цензуру. В то же время были случаи изъятия и уничтожения авторских произведений. Один из примеров — роман Даниила Андреева «Странники ночи» о репрессиях 1930-х годов. В итоге автора арестовали по статье о «подготовке террористического акта» и в 1948 году отправили во Владимирскую тюрьму на 25 лет (освобожден в 1957 году, реабилитирован). Все найденные экземпляры и рукопись были сожжены.

Что возвращается:

В конце июля из библиотек Свердловской области изъяли экземпляры детской книги «Полынная елка» о судьбе поволжских немцев во время Второй мировой войны. Повод для изъятия — заключение доцента Уральского педагогического государственного университета Ивана Поппа, что текст книги «направлен на искажение исторических фактов, создание разнообразных домыслов и мифов», в нем присутствует «либеральное европейское направление» в сравнении Гитлера и Сталина и отсутствуют сюжеты с позитивным мнением о представителях советской элиты.

Пионерия

Что было в СССР:

Пионерия была создана в СССР в 1922 году. Надежда Крупская задумывала ее как детскую организацию — «скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию». Государство активно использовала пионерию для пропаганды среди детей: образцом пионера назвали Павлика Морозова, по легенде донесшего на своего отца. Известно, что в 1930-е годы были случаи привлечения пионеров к борьбе с «антисоветскими элементами».

Что возвращается:

В середине июля президент подписал закон о создании общероссийского движения детей и молодежи. Его авторы пообещали, что участие в нем будет добровольным, а потенциальную численность оценивают в 18 миллионов человек. Заявленные цели «новой пионерии» — формирование «мировоззрения на основе традиционных ценностей, любви к родине и трудолюбия».

В июле стало известно название будущей организации — «Большая перемена». Главой наблюдательного совета движения станет Владимир Путин. Детальные решения относительно нового российского движения детей и молодежи будут приняты в декабре 2022 года.

Автомобиль «Москвич»

Что было в СССР:

Завод, выпускавший один из самых известных советских автомобилей «Москвич», был открыт в 1930 году для сбора американских легковых и грузовых машин марки Ford. Однако в 1933 году предприятие стало филиалом ГАЗ — там начали собирать автомобили ГАЗ-А и ГАЗ-АА.

Что возвращается:

C 1998 года на части территории и цехов завода работало совместное предприятие правительства Москвы и Renault. В 2022 году повторилась история с превращением иностранного завода в место создания автомобилей под отечественным брендом «Москвич» — мэр столицы Сергей Собянин объявил о его возрождении.