Убита дочь философа Александра Дугина Дарья Дугина

В поселке Большие Вяземы в Московской области вчера вечером, 20 августа, взорвалась машина с Дарьей Дугиной, публицисткой и дочерью философа Александра Дугина, которого называют идеологом «русского мира». Она погибла на месте. По некоторым данным, в этой же машине планировал ехать и сам Александр Дугин.

29-летняя Дарья Дугина возвращалась с патриотического фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово, на которой ее отец читал лекцию «Традиция и история». Как рассказал знакомый Дугиных скрипач Петр Лундстрем, «Дугин должен был ехать на этой машине, но сел в другую ». Об этом также пишет «Коммерсантъ»: Дугины якобы предполагали уехать с фестиваля вместе.

В 21:30 автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался. Взрывное устройство заложили под днищем со стороны водителя. После взрыва машина загорелась, Дугина погибла на месте, ее тело сильно обгорело. Александр Дугин приехал на место взрыва: на видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом Baza, он стоит недалеко от горящего автомобиля.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по статье об убийстве в главное управление ведомства. Он также взял расследование под личный контроль. По данным СКР, «преступление было заранее спланировано и носит заказной характер ».

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале, что машину взорвали «террористы украинского режима». Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не имеет отношения к убийству Дугиной.

Источники: «Коммерсантъ», СКР, Петр Лундстрем, «Медуза»