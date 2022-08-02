Хроника войны с Украиной. День 160

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За прошедшие сутки в Донецкой области погибли три человека, рассказал глава областной администрации Павел Кириленко. Еще три человека ранены.

Итоги 159-го дня войны

Первое с начала войны продовольственное судно вышло вчера из Одесского поста. Еще 16 судов с украинским зерном ожидают отправки.

По подсчетам проекта «Сетевые свободы», с 24 февраля в России 44 человека оказались под уголовными делами о вандализме за антивоенный протесты

В Минобороны России отчитались об ударах по Харькову и уничтожении «2 американских установок HIMARS и 53 украинских националистов ». Глава областной администрации говорил, что в результате обстрела города погиб один человек, еще один пострадал.

Добровольцы из чувашского батальона «Атал» обратились к главе Чувашии и госсовету республики с требованием заплатить обещанные за участие в войне 200 тысяч рублей.

Компания Heineken рассчитывает продать свой российский бизнес до конца 2022 года.

Фото на обложке: Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix