«Будучи муниципальным депутатом, она стала политиком федерального масштаба»

В среду, 23 декабря, Тверской районный суд вынесет приговор по делу муниципального депутата Юлии Галяминой, которую обвиняют по так называемой «дадинской» статье («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). В случае обвинительного приговора ей грозит до трех лет колонии, лишение депутатского статуса и права баллотироваться на выборы в Госдуму. «Холод» рассказывает о политическом пути Галяминой.

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Тверской районный суд Москвы признал Юлию Галямину виновной по статье о неоднократном нарушении правил митингов и пикетов (212.1 УК РФ), приговорив ее к двум годам условно с испытательным сроком два года. Решение вынес судья Анатолий Беляков. Прокуратура запрашивала для Галяминой три года колонии общего режима. Приговор Тверского суда Галямина собирается обжаловать.

Юлии Галяминой 47 лет, она родилась в Москве в семье ученых, окончила с красным дипломом Российский государственный гуманитарный университет, а в 2006 году получила степень кандидата филологических наук. Спустя несколько лет Галямина начала преподавать в МГУ и Высшей школе экономики лингвистику и журналистику, однако в 2020 году, по ее словам, ей пришлось уволиться из обоих вузов из-за ее политической активности.

Галямина выросла в районе Марьиной Рощи, но последние 25 лет живет в Тимирязевском районе Москвы. Там в 2013 году она нашла сторонников уже как гражданский активист: например, боролась с застройкой парка «Дубки», который городские власти отдали коммерческому девелоперу под строительство жилого комплекса, и начала издавать независимую газету «Наш север».

В 2014 году Галямина пошла на свои первые выборы — она баллотировалась в Мосгордуму по одномандатному округу №9 от партии «Яблоко». «То, что делается в наших дворах, улицах и парках, должно согласовываться с москвичами, а чиновники должны нести ответственность за свои решения. Мы должны контролировать то, как тратятся наши деньги. В этом моя цель», — заявляла она в предвыборной программе. Тогда в гордуму у нее пройти не получилось: Галямина проиграла кандидату от «Единой России» Ирине Ильичевой (6845 против 12961 голоса), которую она пыталась снять с выборов через суд, утверждая, что кандидат от власти превысила лимит допустимых расходов на избирательную кампанию. После выборов 2014 года Юлия Галямина вошла в руководство оппозиционной «Партии 5 декабря» (не была зарегистрирована Минюстом), названной в честь дня начала протестов на Болотной площади 2011 года. Спустя два года, в 2016 году, Галямина решила баллотироваться от партии «Яблоко» на выборы в Госдуму, но проиграла кандидату от «Справедливой России» Галине Хованской.

После выборов Галямина заявила, что ее «девиз - никогда не сдаваться», и сообщила, что ей еще предстоят «главные выборы, гораздо более важные, чем только что прошедшие». Речь шла о выборах муниципальных депутатов 2017 года. «Демократию можно построить только снизу, только через местное самоуправление. В следующем году у нас появятся десятки новых, современных, независимых политиков», — написала она у себя в фейсбуке. Спустя год она стала муниципальным депутатом Тимирязевского округа Москвы. Этой победе предшествовала борьба с программой реновации, которую объявили московские власти. В ней Юлия Галямина принимала непосредственное участие, — например, была одним из организаторов протестного митинга 14 мая, который, по разным оценкам, собрал от 8 до 30 тысяч человек. Уже после акции Галямина объявила о создании проекта для юридической поддержки несогласных с реновацией горожан — Штаба защиты москвичей.

Акция протеста 12 июня 2017 года. Фото: соцсети Юлии Галяминой

После победы на муниципальных выборах Галямина вместе с другими независимыми депутатами, избравшимися в тот же совет, добивалась пересмотра результатов голосования: они утверждали, что во время ручного пересчета бюллетеней на одном из участков территориальный избирком незаконно начислил кандидату от «Единой России» 28 голосов, из-за чего один из независимых кандидатов не прошел в совет, а партия власти получила большинство, необходимое для принятия решений. В тот же период Галямина стала одним из организаторов Конгресса независимых депутатов, участники которого, например, неоднократно требовали расширения полномочий местных депутатов и отмены муниципального фильтра на выборах мэра Москвы.

В 2019 году Юлия Галямина баллотировалась на выборах в Мосгордуму, которые закончились массовыми протестами в городе. Галямина и более десяти других оппозиционных кандидатов были отсечены от выборов еще на этапе регистрации. Во время протестных акций Галямина получила 10 суток административного ареста за призывы в фейсбуке выйти на акцию 27 июля — а на выходе из спецприемника ее снова задержали и отвезли в суд, дав еще 15 суток. Всего на депутата летом составили шесть протоколов по статье 20.2 КоАП (“Нарушение правил проведения массовых акций»).

В июле 2020 года Галямина стала одним из организаторов кампании «НЕТ» против поправок в Конституцию: она призывала россиян прийти на участки и проголосовать против изменений. Одним из этапов кампании был сбор подписей против поправок на Пушкинской площади 15 июля, на которой Галямину задержали вместе с ее дочерью.

В июле 2020 года Следственный комитет заявил, что против Юлии Галяминой возбуждено уголовное дело по ст. 212.1 УК («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Первым осужденным по этой статье был оппозиционер Ильдар Дадин, которого в 2015 году приговорили к трем годам колонии (в 2017 году приговор отменили и признали за Дадиным право на реабилитацию). По этой же статье был осужден Константин Котов, который тоже выходил на акцию в защиту свободных выборов в Москве в августе 2019 года, – неделю назад он вышел на свободу. В основу обвинения против Галяминой легли административные протоколы, составленные на нее во время летних протестов 2019 года. В деле упомянута и акция 15 июля 2020 года.

Как ранее разъяснял Конституционный суд, уголовное дело по ст. 212.1 УК может быть возбуждено при условии, что акции «повлекли причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям». В деле Галяминой обвинение утверждает, что угроза здоровью граждан заключалась в возможном заражении коронавирусом и выходе протестующих на проезжую часть.

Сама Юлия Галямина связывает уголовное преследование с тем, что она собирается баллотироваться в 2021 году на выборах в Госдуму. В случае, если суд вынесет Галяминой обвинительный приговор, согласно принятым Госдумой в мае 2020 года поправкам, она не сможет баллотироваться на выборы до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Елена Панфилова Основатель российского отделения Transparency International Дело Юлии Галяминой важно по двум причинам. Первая связана непосредственно с Юлией Галяминой, потому что не должен человек, который так много делает и как муниципальный депутат, и как гражданский активист, быть осужден за свою гражданскую и политическую позицию. Это просто неприемлемо в современном мире. Вторая причина: статья, по которой ее судят, связана с ограничением прав граждан выражать свою позицию посредством собраний, выступлений, пикетов. То, что это наказывается уголовными сроками, колонией, — вообще не должно существовать нигде в мире и в современной России. Это Средневековье, чушь и бред. Что я могу сказать про Юлию Галямину? Она мой друг, и мне вся эта ситуация кажется совершенно безумной, потому что я знаю ее семью, знаю, какой она замечательный человек, прекрасная мама, жена. Но не в этом дело. Дело в том, что, будучи филологом, кандидатом наук, она в какой-то момент почувствовала вкус не просто к гражданскому активизму — спасению парка «Дубки», с чего началось ее движение в сторону политики, — а вообще к тому, чтобы по-настоящему что-то менять. Она выбрала самый сложный путь в политике — с низа, муниципального депутатства. Видимо, ее деятельность была настолько яркой и успешной, настолько она привлекала и сторонников, и врагов, что это заметили. Будучи муниципальным депутатом, она стала политиком федерального масштаба. Что-то в том, как она растет, напоминает, как росла в свое время Маргарет Тэтчер, которая когда-то была руководителем малюсенького отделения своей партии и доросла до премьер-министра, но шла по этой трудной дорожке снизу вверх, не сбиваясь с шагу, а не просто сразу заявляя о себе как о национальном политике. Это упорство, целеустремленность и сила воли двигаться таким неочевидным и сложным путем я, наверное, ценю в Юле больше всего.

Дмитрий Гудков Политик Юлия — депутат, известный в своем районе, пользующийся популярностью, потому что она решает местные проблемы. При этом у нее есть хороший проект развития местного самоуправления. Это очень важно, поскольку самоуправление вообще не развито в нашей стране, а у муниципальных депутатов нет никаких полномочий. Юля эту тему популяризировала. Очевидно — это даже можно не говорить, — что уголовное преследование Юлии Галяминой нужно для того, чтобы ее не пустить на выборы в Госдуму 2021 года.

Михаил Тимонов Депутат Мосгордумы от партии «Справедливая Россия» Крайне печально и было бы еще печальнее, если бы по ходу развития этой ужасной, отвратительной, антиконституционной, на мой взгляд, истории мы бы не увидели тот восхитительный пример высокого духа, который Юлия Галямина нам показала. То, что Галямина продемонстрировала на этом судилище, ставит ее в ряд с выдающимися лидерами в истории: полностью оценены риски, человек их принял и ведет себя очень красиво. Мы все понимаем, что статья 212.1 — абсолютно антиконституционная, на что указывал даже Конституционный суд. Практика применения этой статьи, отвратительная и порочная, должна быть завершена, а статья — отменена. Когда Юлию, у которой преподавательско-профессорская деятельность на лбу написана крупными буквами, пытаются обвинить в том, что там возникали угрозы чьей-то, упаси бог, безопасности или собственности, это смешно и отвратительно одновременно. Юлия преподаватель, а не гопник.

Андрей Морев Глава московского муниципального округа Якиманка Юлия Галямина — прекрасный автор новых идей, организатор кампаний, человек, всегда идущий к поставленной цели — увидеть Россию с честными выборами и честными политиками. Она ответственна перед своими избирателями и открыта перед ними. Таких мало на самом деле. Она является эталоном женщины-политика, что для нашей страны — новое направление. Конечно же, ее борьбой за местное самоуправление и ее образовательными проектами можно только восхищаться. Для нас всех приговор Юлии Галяминой будет Рубиконом. Такое ощущение, что мы топчемся на пятачке, который уменьшается и уменьшается, потому что мы все глубже погружаемся в тоталитарную диктатуру, которая все меньше и меньше стесняется другого мира и все меньше пытается представлять себя некой псевдодемократией. Юлию точно можно назвать одним из самых сильных оппозиционных политиков из тех, кого я знаю.