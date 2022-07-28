Хроника войны с Украиной. День 155

18:26

В оккупированных Херсонской и Запорожской областях Украины созданы временные управления МВД РФ.

«Сотрудники временных подразделений российской полиции уже с первых дней приступили к охране общественного порядка на улицах городов, обеспечению безопасности дорожного движения, проведению оперативно-розыскных мероприятий и следственной работе», — сообщает ведомство.

Вчера в Херсоне на пути российской патрульной машины взорвали бомбу.

17:28

Турецкий производитель ударных дронов обещает безвозмездно передать Украине Bayraktar TB2, на который собрали деньги в Польше. Об этом сообщил организатор сбора денег, польский журналист Славомир Сераковский. Собранные деньги также пойдут на поддержку Украины, говорится в письме компании Baykar, опубликованном Сераковским.

Вчера Baykar объявила, что отказывается от собранных украинцами средств на три «байрактара» и предоставит их бесплатно. В компании попросили пустить собранные деньги на благо народа Украины.

Ранее в Baykar поступили таким же образом по итогам краудфандинговой кампании в Литве — дрон предоставили ВСУ бесплатно, деньги пошли на боеприпасы и гуманитарную помощь.

16:05

Бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова.

«Медиазона» ранее сообщала, что поводом для составления протокола стало видео с комментарием Овсянниковой о деле политика Ильи Яшина и о войне в Украине. Его опубликовал прокремлевский блогер Илиас Меркури.

«Я активно выступаю против войны. Я считаю, что это самое ужасное преступление 21 века. Я уверена, что эти преступники будут сидеть на скамье подсудимых в международном трибунале », — говорит она на видео.

Меркури сопроводил видео комментарием: «Мадам Овсянникова прямо сейчас наговорила на статью ».

15:56

Город Кропивницкий Кировоградской области попал под ракетный обстрел, рассказал глава областной администрации Андрей Райкович.

Погибли пять человек, еще 25 человек ранены, сообщает «Суспільне».

15:39

15 человек пострадали в результате сегодняшнего обстрела Киевской области, рассказал глава областной полиции Андрей Небытов.

По его словам, благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удалось избежать более тяжелых последствий.

15:06

Житель Днепра осужден на пять лет лишения свободы за фотографии военной техники, сообщает офис генпрокурора Украины.

«Прокуроры в суде доказали, что мужчина фотографировал движение колонны военной техники Вооруженных Сил Украины на территории Днепра и отправлял фото в социальную сеть представительницы страны-агрессора », — говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчину признали виновным в в совершении действий с целью изменения границ Украины, а также в приобретении, ношении и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

14:56

В Харьковской области в результате обстрела ТЭЦ погиб 26-летний сотрудник полиции охраны Алексей Насонов, сообщает «Суспільне».

Обстрел ТЭЦ произошел сегодня утром. Также ранены двое мирных жителей.

13:59

Роскомнадзор потребовал признать недействительным свидетельство «Новой газеты» о регистрации. Иск об этом поступил в Басманный суд Москвы.

Ранее редакция «Новой газеты» анонсировала запуск журнала «Новая рассказ-газета». Роскомнадзор заблокировал сайт журнала спустя семь дней после его запуска, объяснив это решением Генпрокуратуры.

«Генпрокуратура решила, что наш новый сайт Novaya.no необходимо закрыть. За "дискредитацию". Без объяснения, в чем она состоит. Потребовали заблокировать не отдельный текст или тексты — а весь сайт и сразу», — сказали тогда в редакции.

12:51

12:16

Управление Следственного комитета по Омской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о «фейках» против 46-летнего археолога. Вчера археолог из Омска Евгений Круглов рассказал, что силовики приехали за ним в лес в Тюменской области, где он был в экспедиции.

«По версии следствия, в мае 2022 года подозреваемый, ранее привлекавшийся к административной ответственности за распространение экстремистских материалов и опубликование ложных, дискредитирующих российских военных сведений, вновь разместил в социальной сети "ВКонтакте" под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию с видеозаписью о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины », — сказано в пресс-релизе управления СК.

22 июля археолога допросили по делу, забрав из археологической экспедиции в Тюменском лесу и доставив в Омск. Однако тогда его статус по делу был неизвестен. Как рассказывал Круглов, в рапорте, который показали ему силовики на допросе, был скриншот поста от 4 мая о военных действиях в Буче и Мариуполе, который он репостнул к себе на страницу из закрытой группы во «ВКонтакте».

11:58

Под обстрел попала Днепропетровская область. Погиб один человек, двое ранены, сообщает глава областной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, российские военные ударили по Криворожскому району, попав по агропредприятию в селе Шестерня.

10:12

Данные детей участников войны в Украине оказались засекречены в списках абитуриентов на сайтах вузов, обратил внимание «Коммерсантъ».

Все поступающие в университеты абитуриенты идентифицируются по ФИО или по номеру СНИЛС, эти данные публикуются вузами. Однако детям участников войны, поступающим по новой квоте, присваивают специальные номера, не позволяющие раскрыть их данные. В вузах такой подход объяснили требованием Минобрнауки.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ о «специальной квоте», по которой дети участников «спецоперации» могут поступить в вузы по облегченной схеме. Детей погибших или получивших «увечье, ранение, травму, контузию или заболевание» по ней должны принять без вступительных экзаменов. Дети остальных участников войны зачисляются по вступительным испытаниям. Уточняется, что «участники» — это не только военные, но и сотрудники госорганов.

Учебные заведения должны были выделить на это по 10% бюджетных мест. В Минобрнауки пояснили, что под квоту зарезервировали 43,5 тысячи мест из почти 426 тысяч. Однако, пишет «Коммерсантъ», желающих воспользоваться квотой меньше (в МГУ — 146 человек, во ВШЭ — 173, в МФТИ — двое).

09:47

H&M Group выставила свой бизнес в России на продажу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванный источник.

Речь идет о праве аренды на примерно 170 магазинов в 65 городах России, распределительном центре площадью 57,7 тысяч квадратных метров, а также запасах товаров на 30 недель оценочной стоимостью в 210 миллионов долларов.

В марте компания, владеющая брендом H&M, сообщила о приостановке работы в России, в июле объявила о полном уходе бренда с российского рынка.

09:32

Под ракетный обстрел сегодня утром попала также Черниговская область, пишет глава областной администрации Вячеслав Чаус.

«Сегодня мы все проснулись очень рано и это пробуждение было очень тревожным, слышались взрывы. На сегодняшний день — более 10 прилетов по территории Черниговской области <...> Таким образом враг поздравляет нас с Днем украинской государственности», — написал он.

Информации о пострадавших и жертвах пока нет.

09:16

Сегодня утром российские военные нанесли ракетный удар по Николаеву, ранен один человек.

Как сообщает глава областной администрации Виталий Ким, в результате попадания трех ракет разрушено здание средней школы в Корабельном районе города. Мэр города Александр Сенкевич уточнил, что в школе обрушилась часть здания, пострадавший — ее охранник.

Также в Николаеве повреждены яхт-клуб, состав агропромышленного предприятия и хозяйственные постройки.

09:02

Сегодня ночью Харьков попал под обстрел, пишет глава областной администрации Олег Синегубов.

По его словам, повреждены промышленные объекты и частный дом. Жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Утром российские военные также обстреляли город Чугуев, один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом. По предварительной информации, пострадавших также нет.

В селе Циркуны Харьковского района вчера вечером из-за обстрелов произошло семь пожаров, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

08:45

Российские военные обстреляли одну из общин Вышгородского района Киевской области, сообщил глава областной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, под обстрел попал объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется.

Итоги 154-го дня войны

Украинские военные обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсонской области.

В Омске археолога Евгения Круглова допросили по делу о «фейках» про армию из-за репоста во «ВКонтакте», рассказал он сам «ОВД-Инфо». Для этого за Кругловым приехали в лес в Тюменской области, где он находился в археологической экспедиции.

На затонувшем крейсере «Москва» погиб сын командира дивизии Черноморского флота Олега Криворога, пишет «Агентство» со ссылкой на три неназванных собеседника.

Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал протокол о «дискредитации » армии в отношении главреда The Insider Романа Доброхотова.

В Воронеже более сотни машин исписали символом «Z».