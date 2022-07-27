Хроника войны с Украиной. День 154

17:15

Украинская группа «Океан Эльзи» выпустила песню «Цветы минных зон» и клип на нее.

Видео, как сообщает группа, снимали «пару недель назад », в том числе на Донбассе.

«В кадре одновременно происходят события в двух измерениях — жизнь в тылу и боевые действия на фронтах войны за Свободу и Независимость Украины. Но самое главное — это не два параллельных мира, а наша общая, одна на всех реальность. Когда на расстоянии руки — война, на расстоянии руки — тыл », — пишет «Океан Эльзи».

15:45

В Херсоне подорвали патрульную машину российской полиции.

«Было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами», — сообщил глава оккупационной администрации Владимир Сальдо. Ранены двое полицейских.

15:18

Утром в поселке Сиверский под Петербургом полиция задержала автора антивоенной уличной стенгазеты Александра Правдина. Из-за плаката с надписью «Русские, вы нелюди» ему вменяют административную статью о возбуждении ненависти либо вражды, сообщает «Бумага».

По словам Правдина, в отделе полицейские применили слезоточивый газ, в то время как его жена Гуля Алимардонова, которую также задержали, лежала на полу в наручниках. В результате у Правдина поднялось давление, его увезли в больницу, а оттуда отпустили домой под расписку.

14:51

В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна из украинских портов.

14:22

Главреда екатеринбуржской газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова оштрафовали на 100 тыс. рублей по статье о «дискредитации» армии. Сам он узнал о штрафе из новостей, его не вызывали ни на составление протокола, ни в суд.

13:49

Из-за повреждения Антоновского моста через Днепр в результате обстрела ВСУ снабжение Херсона пока что будет идти при помощи паромных переправ. Об этом сообщил замглавы оккупационной администрации Кирилл Стремоусов.

«Мост находится в целости и сохранности, по нему даже можно проехать, но мы сейчас полностью приостановили движение в целях безопасности», — сказал он.

13:35

Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Андрея Костина на пост генпрокурора, сообщает «Громадське».

Назначить его на эту должность предложил президент Украины Владимир Зеленский. «За» проголосовали 299 депутатов из 364.

Костин — депутат от фракции «Слуга народа», юрист. В 2010 году был членом одесского горсовета от партии «Фронт перемен». Костин сменит на посту генпрокурора Ирину Венедиктову, возглавлявшую ведомство с марта 2020 года. 17 июля Зеленский отстранил от исполнения обязанностей Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.

13:16

Ночью украинские военные обстреляли в Херсоне не только автомобильный мост через Днепр, но и расположенный чуть выше по течению железнодорожный.

«Туда тоже две ракеты прилетело», — сообщил глава российской оккупационной администрации Владимир Сальдо.

12:30

Воспитателей из Белгородской области начинают отправлять в Донбасс, сообщает местное издание «Белгород №1». В областном правительстве подтвердили, что воспитатели «действительно проинформированы о возможности временного трудоустройства» в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также занятых российскими войсками территориях Запорожской и Херсонской областей, «где ощущается недостаток педагогических кадров».

При этом белгородские власти подчеркивают, что «никаких принудительных мер в этом случае быть не может». Однако подписчик рассказал «Белгороду №1» о распоряжении руководства детсада в Разумном — пригороде Белгорода — о «добровольно-принудительной» отправке в ЛНР.

11:52

До 25 млн тонн украинского зерна можно вывезти до конца года под контролем создаваемого в Стамбуле координационного центра.

Такие цифры озвучил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын. Он добавил, что помимо 20-25 млн тонн украинского зерна речь идёт о 25-30 млн тонн зерна, имеющегося в распоряжении России. При согласии обеих сторон заключенное на четыре месяца соглашение может продлеваться. По мнению Калына, успешный опыт переговоров по вывозу зерна возможно перенести на вопросы прекращения огня и мирного урегулирования конфликта.

11:16

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры повреждений Антоновского моста через Днепр в Херсоне.

Ранее представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что ночью украинские военные нанесли «филигранные» удары по мосту.

10:47

Уфимский суд назначил заседание по делу Юрия Шевчука на 5 августа.

В мае музыкант выступил на концерте в Уфе с антивоенной речью, после чего на него составили административный протокол о «дискредитации» армии. Дело передали в Санкт-Петербург, но петербуржский суд дважды отказался его рассматривать.

10:15

Ночной обстрел Харькова вызвал пожар на заводе, а в поселке Кочеток вблизи Чугуева ракета попала в здание лесного колледжа, сообщают местные власти.

09:51

В Воронеже этой ночью более сотни машин исписали символом «Z».

09:25

Власти Сахалина сообщили о гибели в Украине 12 сотрудников местной Росгвардии.

Губернатор Валерий Лимаренко пообещал родственникам погибших выплаты в размере 1 млн рублей и помощь «в части решения жилищных проблем, устройства детей в образовательные учреждения, летние лагеря, других вопросов».

В конце прошлой недели украинские военные сообщали об уничтожении под Лисичанском отряда сахалинского омона, а вчера глава Луганской области Сергей Гайдай опубликовал видео разрушений, предположительно снятое российским военным в расположении росгвардейцев.

08:41

Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов признал, что Антоновский мост через Днепр получил повреждения в результате обстрела украинскими военными в ночь на среду. По его словам, «добавилось еще дыр», но мост не разрушен. Тем не менее, движение по мосту полностью перекрыто.

08:07

Украинские власти сообщают о ночных обстрелах Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области из «Градов» и ствольной артиллерии. В городе Марганец ранена женщина, повреждены несколько пятиэтажек, больница и детский сад.

Также этой ночью российские военные в очередной раз обстреляли Харьков, по предварительной информации, обошлось без жертв. По данным мэра Игоря Терехова, по Индустриальному району города было выпущено две ракеты С-300. Об использовании российскими силами зенитных ракет для обстрела городов ранее неоднократно сообщали из Николаева.

Итоги 153-го дня войны

По данным ООН, в Украине с начала полномасштабного российского вторжения погибли не менее 5237 мирных жителей. Это лишь те случаи, которые организации удалось подтвердить на этот момент, реальное число жертв может быть намного выше.

Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен телами погибших. Украинская сторона сообщила о получении 25 тел, российская традиционно оставила обмен без комментариев.

Днем украинские власти сообщили об успешном ударе по российским казармам в оккупированном Лисичанске, а вечером появилась информация — пока не подтвержденная — об уничтожении Антоновского моста, связывающего Херсон с левым берегом Днепра. Российские госагентства утверждают, что мост не пострадал.

Власти Брянской области сообщили, что взрывным устройством, сброшенным с дрона на склад у пункта пропуска «Троебортное», убит один человек, еще трое ранены.

Родители 14 российских солдат, отказавшихся воевать, рассказали «Верстке», что их сыновей удерживают в колонии города Красный Луч в самопровозглашенной ЛНР. По данным издания, чтобы вернуть «отказников» на фронт, к ним применяют и психологическое и физическое насилие.

В Калининград прибыл первый состав с подсанкционным грузом — цементом. С 17 июня по 22 июля Литва запрещала России транзит подсанкционных товаров через свою территорию.

Фото на обложке: Diego H​errera Carcedo / Anadolu Agency / ddp / Vida Press