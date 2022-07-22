Хроника войны с Украиной. День 149

12:22

Против депутата Хельги Пироговой возбуждено уголовное дело о «фейках » про российскую армию (часть 1 статьи 207.3 УК).

«Предварительно установлено, что 15 июля 2022 года депутат совета депутатов города Новосибирска Хельга Пирогова в одной из социальных сетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России », — говорится в сообщении следствия.

«Тайга. Инфо » сообщала, что Пирогова сейчас на четвертом месяце беременности.

15 июля депутат прокомментировала в твиттере публикацию «Медиазоны» о добровольцах в Украине: «Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли такие роскошные похороны устраивали». Позднее она удалила твит и извинилась за него.

12:11

В Минобороны России отчитались об уничтожении «пункта временной дислокации националистического формирования "Черная сотня", развернутый в здании школы №23 города Краматорск ». В ведомстве заявили, что убиты «до трехсот националистов ».

В ГСЧС Украины сообщили, что после обстрела школы достали из-под завалов тела трех человек.

11:33

В самопровозглашенной ДНР заблокировали Google из-за «давления Запада и Украины», сообщает глава республики Денис Пушилин.

По его словам, Google «открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса».

11:24

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил «незамедлительно возбудить уголовное дело» после проверки комментариев депутата Хельги Пироговой, по какой статье — не сообщается.

Вчера на Пирогову составили протокол о «дискредитации » российской армии. По ее словам, поводом стал твит про российских добровольцев, погибших в Украине: «Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли такие роскошные похороны устраивали». За высказывание на нее жаловались провластные депутаты Новосибирска и области, а губернатор региона обещал «оценку» со стороны правоохранительных органов. Сама Пирогова ранее удалила твит и извинилась за него.

10:59

Сестра Магдалина из Храма Святого Людовика Французского сказала, что настоятель храма отец Вячеслав Горохов по просьбе полиции написал для них объяснительную, а не заявление, сообщает проект «Вот так». Из протокола следует, что это было именно заявление.

Вчера стало известно, что на пенсионерку Галину Борисову составили протокол о «дискредитации» армии из-за того, что она повесила записку «No bellum» ( «Нет войне» на латыни) на флаг России в Храме Святого Людовика Французского. Одна из монахинь сняла ее. По камерам полиция узнала, кто именно повесил записку, и пришла к настоятелю Горохову. Из протокола (есть у «Холода») следует, что он написал заявление на пенсионерку.

«Я и есть та самая сестра-монахиня, которая сняла записку, порвала и выбросила. Но видеть ее могли как минимум человек 50, которые уже собрались на мессу. К вечеру того же дня к настоятелю храма отцу Вячеславу пришли по чьему-то доносу с уже открытым делом», — рассказала журналистам сестра Магдалина.

По ее словам, полицейские «изъяли данные камер, порылись в мусорке и нашли разорванную записку, попросили (Горохова. — прим. «Холода») написать объяснительную, так как событие произошло в храме, в котором он является настоятелем».

Пенсионерка Борисова вчера говорила, что Горохова «вынудили» написать заявление.

9:53

Журналисты «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» подтвердили гибель 4940 российских военных с начала войны в Украине. 852 из них — офицеры.

За последние две недели погибли более 80 офицеров, среди них — 10 полковников.

Собранные данные — это не точное число потерь российской армии, а только подтвержденные случаи гибели военных. Журналисты отмечают, что их список потерь «может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем реально захоронено в России ».

9:24

Philip Morris, владелец брендов Marlboro и Parliament, планирует уйти из России к концу года, сообщает Bloomberg.

Итоги 148-го дня войны

Генпрокуратура России объяснила запрет называть российское вторжение в Украину войной тем, что во время войны в стране объявляют мобилизацию и вводят комендантский час.

В результате утренних обстрелов Харькова погибли три человека. Ранены 23 человека.

Евросоюз ввел санкции против актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова и главы оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого.

Украинский «Энергоатом» утверждает, что российские военные разместили в одном из залов Запорожской АЭС военную технику, взрывчатку и оружие.

На 72-летнюю москвичку Галину Борисову составили протокол о «дискредитации» армии. Она прикрепила записку «No bellum» («Нет войне» на латыни) к флагу России в Храме Святого Людовика Французского.

Число погибших при обстреле Винницы возросло до 26 человек. В больнице погибла 20-летняя Ольга Лысенко.

Фото на обложке: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix