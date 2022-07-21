Хроника войны с Украиной. День 148

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За вчерашний день в Донецкой области погиб один человек, пятеро ранены, рассказал глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. По его словам, погибший — житель города Константиновка.

Итоги 147-го дня войны

Оккупационная администрация Энергодара обвинила украинских военных в ударе беспилотников по Запорожской АЭС. В результате пострадали 11 сотрудников атомной станции, реакторы целы. В украинском «Энергоатоме» утверждают, что российские военные требуют от администрации станции открыть машинные залы, чтобы разместить там танки и оружие.

В результате обстрела села Нехотеевка в Белгородской области со стороны Украины погиб 64-летний местный житель.

Матери двух российских военных, которые отказались воевать в Украине после трех месяцев службы, рассказали, что их сыновей держат в подвале в Луганской области. Они перестали выходить на связь.

Вербовщики, которые предлагают заключенным отправиться воевать в Украину, посетили уже полтора десятка колоний в Петербурге, Мордовии, Адыгее, Коми, Краснодарском крае, Ленинградской, Нижегородской, Липецкой и Воронежской областях.

Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать «Википедию» как нарушителя из-за отказа удалять материалы о войне в Украине.

Фото на обложке: Andrii Marienko / AP Photo / Scanpix