Хроника войны с Украиной. День 138

В Донецкой области в результате ракетного удара по жилой пятиэтажке в городе Часов Яр погибли 17 человек.

8:53

Число погибших в результате удара по жилому пятиэтажному дому в городе Часов Яр в Донецкой области увеличилось до 17 человек, сообщает областное управление ГСЧС.

При этом под завалами могут оставаться 22 человека, в том числе девятилетний мальчик, отмечают в ведомстве.

8:50

Этой ночью российские военные нанесли по Харькову три ракетных удара, все — по гражданским объектам, утверждает глава региона Олег Синегубов.

Одна ракета разрушила помещение школы в Слободском районе, затем другая ракета попала в шестиэтажный жилой дом — в итоге был полностью разрушен один из подъездов.

Из-под завалов смогли достать 86-летнюю женщину. По данным Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины, в результате попадания снаряда в дом никто не погиб и не пострадал.

Третья ракета упала в Основянском районе Харькова; она попала в землю недалеко от складов, в результате только выбило окна.

За прошедшие сутки под обстрелами находились Чугуевский, Изюмский, Богодуховский и Харьковский район области. Были повреждены некоторые жилые дома. В Богодуховском районе был ранен 41-летний мужчина.

ГСЧС также сообщает, что за сутки спасатели выезжали на 11 пожаров, вызванных обстрелами.

Итоги 137-го дня войны

В городе Часов Яр в Донецкой области в результате ракетного удара по пятиэтажке погибли 15 человек и шестеро пострадали.

С начала войны в Украине зафиксировано 124 случая сексуализированного насилия, рассказала спецпредставитель ООН Прамила Паттен. Она считает, что полученные данные — «лишь верхушка айсберга и не отражают масштабов сексуального насилия в условиях войны России против Украины».

Минобрнауки Дагестана сообщило, что около 60 учителей из республики согласились отправиться в командировки в самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Роскомнадзор заблокировал сайт немецкого издания Die Welt.

Фото на обложке: Gleb Garanich / REUTERS / Scanpix