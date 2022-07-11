Хроника войны с Украиной. День 138

В Донецкой области в результате ракетного удара по жилой пятиэтажке в городе Часов Яр погибли 17 человек.
8:53
Число погибших в результате удара по жилому пятиэтажному дому в городе Часов Яр в Донецкой области увеличилось до 17 человек, сообщает областное управление ГСЧС.
При этом под завалами могут оставаться 22 человека, в том числе девятилетний мальчик, отмечают в ведомстве.
8:50
Этой ночью российские военные нанесли по Харькову три ракетных удара, все — по гражданским объектам, утверждает глава региона Олег Синегубов.
Одна ракета разрушила помещение школы в Слободском районе, затем другая ракета попала в шестиэтажный жилой дом — в итоге был полностью разрушен один из подъездов.
Из-под завалов смогли достать 86-летнюю женщину. По данным Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины, в результате попадания снаряда в дом никто не погиб и не пострадал.
Третья ракета упала в Основянском районе Харькова; она попала в землю недалеко от складов, в результате только выбило окна.
За прошедшие сутки под обстрелами находились Чугуевский, Изюмский, Богодуховский и Харьковский район области. Были повреждены некоторые жилые дома. В Богодуховском районе был ранен 41-летний мужчина.
ГСЧС также сообщает, что за сутки спасатели выезжали на 11 пожаров, вызванных обстрелами.
Итоги 137-го дня войны
В городе Часов Яр в Донецкой области в результате ракетного удара по пятиэтажке погибли 15 человек и шестеро пострадали.
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Фото на обложке: Gleb Garanich / REUTERS / Scanpix