Хроника войны с Украиной. День 123

В результате нового обстрела Киева ракета попала в многоэтажку, верхние этаже разрушены. Из-под завалов достали семилетнюю девочку.

19:40

19:40

За выходные в Донецкой области обстреляли еще две школы, рассказал глава региона Павел Кириленко.

Вчера в Маяках было разрушено здание школы, сегодня в результате обстрела в школе в Торецке выбиты стекла и повреждена крыша. По словам Кириленко, с начала войны из-за обстрелов со стороны России в области пострадали 220 школ.

Также он рассказал, что Авдеевка находится под постоянными обстрелами, а в Гродовской общине россияне применили кассетные боеприпасы, в результате один человек пострадал.

19:15

Косинский районный суд Пермского края оштрафовал экс-депутата окружной думы Ивана Федосеева на 30 тысяч рублей за комментарий о снабжении российских военных, отправленных в Украину, пишет «Идель.Реалии».

В частности, поводом для штрафа стал комментарий Федосеева под постом о гуманитарной помощи для российских военных: «А что у военных со снабжением совсем туго? Раз послали убивать украинцев на их родине, должны отцы-командиры обеспечивать наших солдат всем необходимым. Я бы тоже не остался в стороне, если наши парни стояли на защите родных рубежей, а так… Но не осуждаю ни в коем разе тех, кто помогает нашим ребятам. По большему счету, это не сами они туда подались, а по приказу, по-моему, преступному».

Суд расценил это как «дискредитацию» российской армии. 61-летний Федосеев собирается обжаловать это решение, а если его оставят в силе — выплачивать штраф со своей пенсии и с продажи ягод.

В марте Федосеев, выступающий против войны в Украине, сложил с себя полномочия депутата думы Косинского муниципального округа из-за несогласия с внешней политикой российских властей.

17:34

В Вологодской области пенсионера и бывшего военного Николая Смышляева оштрафовали за то, что он в комментариях «ВКонтакте» публиковал изображения с надписью «Нет войне», сообщает паблик «Великий Устюг Инфо».

Грязовецкий районный суд признал 64-летнего пенсионера виновным в «дискредитации» российской армии и обязал выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

На заседании Смышляев настаивал, что не вкладывал в свои посты смысл дискредитации армии.

«В 1980-1981 годы он участвовал в боевых действиях в Афганистане (Кандагар, Баграм), в связи с чем у него выработалось неприятие войны. К российской армии Смышляев относится с уважением. Капитан в отставке, он в общей сложности 18 лет нес военную службу», — пишет «Великий Устюг Инфо».

Паблик отмечает, что Смышляев занимается установкой памятников воинам Великой Отечественной войны в деревнях Грязовецкого района.

16:18

Число пострадавших в результате попадания ракеты в жилой дом в Киеве увеличилось до шести человек, рассказал мэр Виталий Кличко. Один человек погиб.

Четырех пострадавших госпитализировали, еще двое будут лечиться амбулаторно двух — у них легкие травмы.

Семилетнюю девочку, которую достали из-под завалов, прооперировали, ее жизни ничто не угрожает. Ее мать находится в состоянии средней тяжести.

15:19

Один человек погиб и пятеро пострадали в результате сегодняшних ракетных ударов по Черкасской области, рассказал глава администрации региона Игорь Табурец.

15:14

В Днепропетровской области в результате обстрелов Зеленодольска двое человек получили ранения, сообщается в телеграм-канале главы региона Валентин Резниченко. Некоторые многоэтажки разрушены, повреждены дом культуры и почтовое отделение.

13:30

В результате утреннего обстрела Киева снаряд повредил водопроводную магистраль во дворе частного детского сада в Шевченковском районе, сообщает администрация города.

Детский сад временно остался без воды.

12:52

В Свердловской области на жителя Ревды составили протокол о «дискредитации» российской армии за то, что он внес в банкомат купюры с антивоенными надписями, пишут «Вечерние ведомости».

Судя по опубликованной изданием фотографии из материалов дела, на купюрах было написано: «Нет никакого оправдания этой войне. Одобряешь войну = одобряешь убийства тысяч мирных жителей Украины» и «Не смотри ТВ».

Сам молодой человек рассказал журналистам, что административный протокол на него составлял начальник отдела уголовного розыска.

«Вечерние ведомости» пишут, что именно сотрудники Сбербанка вычислили ревдинца и сообщили о нем полицейским.

12:42

Лидер екатеринбургской группы «Курара» Олег Ягодин закончил вчера выступление на фестивале Ural Music Night словами «Нет войне, нет хуйне».

12:18

Один человек погиб и пятеро пострадали в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве, рассказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Среди пострадавших семилетняя девочка и ее 35-летняя мать, которых освободили из-под завалов. Клименко отметил, что мать девочки — гражданка России, которая уже долгое время живет в Киеве.

«Передайте российским пропагандистам, что Россия убивает своих граждан в многоквартирных жилых домах, называя их в своих отчетах военными объектами», — сказал глава Нацполиции.

12:12

Павловский районный суд Краснодарского края оштрафовал кубанца Александра Шестопалова на 30 тысяч рублей за обсуждение с коллегой войны в Украине, сообщает «Кавказ.Реалии».

Шестопалов, работая на производстве пластиковых бутылок в ООО «Тон», поругался с коллегой по цеху и сказал, что ее сын, который служит в российской армии, может погибнуть. Также он говорил ей о знакомых в Украине, которые прячутся в подвале и рассказали ему об убийствах мирных жителей россиянами.

Как пишет издание, на работника предприятия написали донос, четверо коллег дали показания против него. Сам Шестопалов в суде объяснял, что обсуждал войну только с одной коллегой, а остальные его оговаривают.

11:24

После захвата Северодонецка российские военные сосредоточили силы на захвате Лисичанска, пишет в своем телеграм-канале глава Луганской области Сергей Гайдай.

По Лисичанску и соседнему селу Белая Гора вчера нанесли авиаудары.

«Разрушений много — Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, есть попадания снарядов в дома, здание СБУ и другие», — рассказывает Гайдай. На территории больницы нашли тело погибшего с минно-взрывными травмами.

11:10

Из жилого дома в Киеве, куда попала ракета, эвакуировали 25 человек, четверо госпитализировали, рассказал мэр города Виталий Кличко.

Он уточнил, что из-под завалов вызволили мать семилетней девочки, о спасении которой сообщалось раньше.

11:05

Московский «Главclub» сообщил об отмене концертов Anacondaz, Манижи и группы «Несчастный случай» из-за давления властей.

«Решение принято нами под давлением государственных органов. После продолжавшихся несколько недель звонков нам из разных инстанций, в пятницу, 24 июня, в течение пары часов после нашего очередного отказа нами были получены уведомления о проведении двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС, — сказано в сообщении клуба. — Извините, мы пытались».

Anacondaz должны были выступать на фестивале PunkRupor 26 июня, концерт Манижи планировался на 8 июля, а «Несчастного случая» — на 3 июля. Музыканты ранее осудили вторжение России в Украину.

Недавно уже было отменено выступление Манижи на фестивале «Стереолето», а концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева в Нижнем Новгороде пытались сорвать. В начале июня фестиваль «Отличный Fest!» отменил выступления Anacondaz, а также «Кис-Кис», Доры и Алены Швец.

10:48

Ночью российские военные обстреляли жилые района Харькова, двое горожан госпитализированы с травмами после попадания ракеты в жилой дом, рассказал глава региона Олег Синегубов.

Под обстрелами оказались Немышлянский и Холодногорский районы города. По словам Синегубова, объектами ударов была только гражданская инфраструктура: «Из-за обстрелов горели балконы квартир многоэтажек, автомобили, гаражи».

ГСЧС уточняет, что удар нанесли и по Шевченковскому району. Среди пострадавших объектов —многоэтажки и больница.

Обстрелы также велись в Харьковском, Изюмском, Богодуховском и Чугуевском районах области. Всего в регионе за сутки пострадали семь человек.

10:11

Около 6 утра в результате обстрела Киева российскими военными в многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе попала ракета, сообщает мэр города Виталий Кличко.

Как уточняет Госслужба чрезвычайных ситуаций, попадание привело к пожару на девятом этаже и разрушениям с седьмой по девятый этажи.

Пока госпитализировали двух пострадавших. Из-под завалов достали семилетнюю девочку, продолжаются поиски других людей.

Издание «Страна» отмечает, что в этом районе находится военный завод «Артем».

Итоги 122-го дня войны

Российские военные полностью взяли под контроль город Северодонецк в Луганской области. Украинские силы отступили.

Вчера около 4 утра российские военные нанесли ракетные удары по нескольким регионам Украины. По некоторым из них российские бомбардировщики выпустили ракеты, находясь на территории Беларуси, утверждают украинские военные.

Неизвестный, выдавая себя за киевского мэра Виталия Кличко, созвонился через Zoom с мэрами Берлина и Мадрида, предположительно, используя технологию Deepfake.

Машинист с Кубани Александр Шабанов рассказал, что его заставили уволиться после отказа управлять локомотивом с буквами Z и V и антивоенных видеороликов.

Фото на обложке: Leah Millis / REUTERS / Scanpix