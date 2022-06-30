До муниципальных выборов в Москве — больше двух месяцев, и в медиахолдингах, подконтрольных городским властям, начали собирать от сотрудников списки людей, которые должны поучаствовать в электронном голосовании. Оппозиция не раз заявляла, что электронное голосование легко фальсифицируется властями. «Холод» рассказывает, как мэрия и оппозиция готовятся к местным выборам, на которых в прошлый раз независимым кандидатам удалось выиграть в нескольких районах.

Московские власти уже озаботились сентябрьскими выборами

В Москве 11 сентября будут избирать муниципальных депутатов в 125 округах. На этих выборах вновь будут использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Журналист «Москвы 24» (входит в холдинг «Москва Медиа», объединяющий СМИ московских властей) Александр Добрынин (имя и фамилия героя изменены по его просьбе) рассказал «Холоду», что руководство попросило тех, кто работает в его отделе, «найти трех людей, которые хотели бы проголосовать дистанционно на муниципальных выборах», и предоставить секретарю редакции их ФИО и номера телефонов. «Нам объяснили, что нам ничего не будет, если не предоставить список. Но буквально это звучало так: „Вы же знаете, что мы работаем в городском издании, и наши кураторы попросили“. Я полагаю, что кураторы — это сотрудники мэрии», — говорит Добрынин.

По словам работника «Москвы 24», на выборах в Госдуму в 2021 году его руководство просило проголосовать дистанционно самих сотрудников: «Я поучаствовал [из-за этой просьбы] в голосовании в Госдуму, мне не понравилось. Сейчас дедлайн по списку был 23 июня, я его не предоставил, потому что мой круг близких и друзей отнесся бы к этому негативно».

Сергей Константинов (имя и фамилия героя изменены по его просьбе), который работает в Агентстве городских новостей «Москва» (тоже входит в холдинг «Москва Медиа») рассказал «Холоду», что такая же просьба поступила ему от офис-менеджера. По его словам, составлением списков потенциальных участников голосования занимается отдел кадров холдинга, и это происходит каждый год перед выборами. «Сейчас за три месяца попросили, а раньше это могло за неделю случиться, — говорит Константинов. — Можно отказаться, но потом будет неудобно перед кадровиком, руководством». Он уточняет, что люди из списка должны быть зарегистрированы на mos.ru. Однако сам Константинов, по его словам, список предоставлять не будет. «Холод» направил запрос в мэрию Москвы, обращались ли сотрудники правительства города к руководству холдинга с просьбой собрать списки избирателей, но пока не получил ответа.

Что не так с электронным голосованием?

Идея электронного голосования обсуждалась еще в 2018 году перед мэрскими выборами в Москве. В феврале 2019 года о планах провести электронное голосование в столице рассказал бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», бывший глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. После этого соответствующие законопроекты были приняты Госдумой и Мосгордумой. Эксперимент применили на выборах в Мосгордуму 2019 года.

Тогда оказалось, что результаты электронного голосования сильно отличаются от результатов обычного: через ДЭГ провластные кандидаты получали заметно больше голосов. Например, Роман Юнеман (шел самовыдвиженцем по районам Чертаново Центральное, Чертаново Южное) выигрывал по результатам голосования на обычных участках, однако, когда появились результаты электронного голосования, выяснилось, что по сумме голосов выигрывает единоросс Маргарита Русецкая.

На выборах в Госдуму 2021 года доцент МГУ Михаил Лобанов сначала опережал телеведущего телеканала «Россия-1» Евгения Попова почти на 12 тысяч голосов, однако после получения результатов электронного голосования Попов победил с 35,8% голосов, а Лобанов получил 32,3%.

Оппозиция и наблюдатели резко критиковали процедуру электронного голосования. Например, на выборах в Мосгордуму 2019 года политик Алексей Навальный требовал немедленной отмены результатов электронного голосования: «С электронным голосованием “не так” абсолютно все. Начиная с того, что оно придумано, раскручено и организовано мэрией Москвы (...) Заканчивая тем, что сам процесс и техническая инфраструктура, созданная на скорую руку непонятно кем, показала себя самым позорным образом». На выборах в Госдуму 2021 года сопредседатель движения «Голос» Роман Удот назвал эту процедуру голосования «позором», а сами выборы в Госдуму – «одними из самых грязных» в российской истории.

На прошлых муниципальных выборах в Москве в 2017 году созданная Дмитрием Гудковым коалиция «Объединенные демократы» и кандидаты от оппозиционных партий одержали победу над «Единой Россией» более чем в 20 округах Москвы из 125, в 6 из которых партия власти уступила все мандаты. В Красносельском районе победила команда Ильи Яшина, в Зюзине — команда Константина Янкаускаса, а в Гагаринском районе, где обычно голосует Владимир Путин, все 12 мандатов взяло «Яблоко». В тот год процедура электронного голосования еще не применялась.

Муниципальные депутаты занимаются местными проблемами, но их все равно преследуют

В Москве муниципалитеты в основном занимаются вопросами капремонта домов, благоустройства дворов, опеки и попечительства. Главной мерой воздействия для них является депутатский запрос, на который представители власти и организаций обязаны ответить. У муниципальных депутатов есть и переданные полномочия по участию в публичных слушаниях, контролю капитального ремонта, застройки. Депутаты заслушивают отчеты главы управы, центров социального обслуживания и «Жилищника», согласовывают планы благоустройства района, размещения летних кафе, ярмарок выходного дня. Кроме того, депутаты распределяют деньги, которые мэрия выделяет на развитие районов, (например, на ремонт жилья ветеранов и инвалидов, адресную помощь, благоустройство дворов и парков, капитальный ремонт и досуговые мероприятия). На выборах мэра Москвы всем кандидатам нужно преодолеть муниципальный фильтр — собрать от 110 до 115 подписей муниципальных депутатов.

«Объективно в Москве в этот раз очень мало, с горем пополам 200-250 независимых кандидатов наберется, — говорит независимый депутат Зюзино Александр Замятин, который вместе с Михаилом Лобановым запустил площадку „Выдвижение“ для оппозиционных кандидатов. — В прошлый раз выдвигались тысячи, и такого результата, как тогда, конечно, не будет». По его словам, цель платформы — «помочь людям с близкими политическими взглядами выдвинуться в разных районах Москвы». Сейчас на ней зарегистрировались более 100 кандидатов из 50 районов Москвы — «где-то большие команды, где-то — депутаты-одиночки».

За последнее время многие независимые депутаты подверглись преследованию за антивоенную позицию. Московских муниципальных депутатов Елену Русакову и Гордея Нефедова оштрафовали на 150 тысяч рублей. Дискредитацию армии обнаружили в их обращениях к Путину и к Совету Федерации с призывом прекратить войну. Суд объявил в розыск главу муниципального округа Красносельский Елену Котеночкину, против которой возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию. Глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев получил повестку в суд по обвинению в дискредитации армии. По словам Морева, «Яблоко» планирует выдвинуть около 200-300 кандидатов на муниципальных выборах. Михаила Лобанова оштрафовали на 45 тысяч за баннер «Нет войне», вывешенный на балконе. Сейчас он отбывает 15 суток ареста в Сахарово за другое дело — за «разжигание ненависти» за посты во «ВКонтакте» (он написал пост про Кадырова, который «посылает чеченцев убивать украинцев» — Прим. «Холода»). Бывший глава муниципального округа Красносельский, депутат Илья Яшин был арестован на 15 суток по статье о неповиновении полицейским.

«Никого из нас это не удивляет. Странно, что еще не все кандидаты в спецприемниках. Непонятно, во время войны могут быть оппозиционные кандидаты в стране? Я не знаю», — говорит Замятин. Он отмечает, что его команда будет призывать сторонников голосовать на участках с бумажными бюллетенями, поскольку такое голосование легче проконтролировать. «Понятно, что электронное голосование — это черная дыра. Можно сколько угодно закинуть и любые результаты оппозиции перебить», — говорит депутат.

Муниципальный депутат Зюзино Константин Янкаускас, который тоже выдвигается на этих выборах (в 2017 году его команда получила большинство мест в совете говорит, что «последние несколько недель идет систематическое давление на тех, кто собирается участвовать в муниципальных выборах». «Составляются протоколы либо по статье о дискредитации вооруженных сил РФ, либо по статье о демонстрации запрещенной экстремистской символики», — говорит Янкаускас. Он отмечает, что новый и безотказный способ не допустить кандидата на выборы — составить протокол по «экстремистской» статье. В таком случае человек не сможет баллотироваться на выборах в течение года. «Сейчас либо у нас люди имеют возможность выразить свое отношение к происходящему с помощью голосования, — либо температура воды поднимается, и тут уже [ждать], когда крышку сорвет другими способами, не электральными», — говорит Янкаускас.