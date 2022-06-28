Хроника войны с Украиной. День 125

В городе Кременчуг Полтавской области из-за ракетного удара сгорел торговый центр «Амстор». По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские военные нанесли удар по ТЦ, когда в нем находились более тысячи мирных жителей.

11:57

МИД России ввел персональные санкции против супруги и дочери президента США Джо Байдена и философа Фрэнсиса Фукуямы. Также в список попали 22 гражданина США, среди них — сенаторы и профессора американских университетов.

«В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в "стоп-лист" вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы "Макфол-Ермак", которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи Президента », — сказано в пресс-релизе ведомства.

11:40

В Минобороны России отчитались об ударах по Харькову: по версии ведомства, они были нанесены «по пункту дислокации» полка «Азов».

«Уничтожено более ста украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — сказано в заявлении ведомства.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов вчера сообщал, что в результате обстрела города погибли пять человек, пострадали 22, из них пятеро — дети. Удары, по его версии, пришлись по дворам и улицам с «исключительно гражданской инфраструктурой».

11:16

В Минобороны России назвали сгоревший вчера в Кременчуге торговый центр «не функционировавшим». По версии ведомства, российские военные нанесли ракетный удар «по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами » в районе Кременчугского завода дорожных машин.

«В результате высокоточного удара, оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре », — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил сегодня утром глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин, в результате попадания ракеты в торговый центр в Кременчуге погибли 18 человек, 36 человек пропали без вести. Торговый центр сгорел полностью, разборы завалов после пожара все еще продолжаются.

10:59

Производитель шин Michelin объявил о прекращении деятельности в России. До конца 2022 года компания планирует передать бизнес под российское управление.

Также о прекращении деятельности в России сообщила владеющая брендами Indesit и Hotpoint компания Whirlpool.

Свой бизнес в России продаст и компания KONE, производящая лифты и эскалаторы, пишет РБК.

9:19

В городе Очаков Николаевской области из-за ночного обстрела погибли три человека, среди них — шестилетняя девочка. Еще шесть человек пострадали, трехмесячный ребенок в коме. Об этом рассказал глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

Обстрел пришелся на два жилых здания, городской рынок и дом культуры. В некоторых районах города нет воды, газа, энергоснабжения и интернета.

Также, сообщил Ким, ночью обстрелу подверглись другие районы Николаевской области. Город Николаев, по его словам, был обстрелян кассетными боеприпасами вчера вечером и подвергся ракетному обстрелу сегодня утром. Информации о пострадавших пока нет.

8:55

В результате ракетного удара по ТЦ в Кременчуге погибли 18 человек, сообщает глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин. Еще 36 человек пропали без вести, их поиски продолжаются.

Итоги 124-го дня войны

В городе Кременчуг Полтавской области из-за ракетного удара сгорел торговый центр «Амстор». Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские военные нанесли удар по ТЦ, когда в нем находились более тысячи мирных жителей, и назвал произошедшее терактом.

Территория завода «Азот» в Северодонецке полностью перешла под контроль российских военных и народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что Россия допустила дефолт по евробондам.

Жителя Нальчика приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тысяч рублей за то, что его двенадцатилетняя дочь сорвала с машины букву Z.

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай рассказал, что российские военные обстреляли мирных жителей Лисичанска, набиравших воду из цистерны. Погибли восемь человек, 21 человек доставлен в больницу.

Украинская прокуратура не смогла найти подтверждения большинства историй об изнасилованиях российскими военными, о которых рассказывала бывшая омбудсмен Людмила Денисова, уволенная со своего поста в конце мая.

Фото на обложке: Anna Voitenko / Reuters / Scanpix