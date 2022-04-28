В России будут продавать «серые» айфоны, а кинотеатры будут скачивать фильмы из интернета. Это правда?

С начала войны в Украине сотни зарубежных компаний полностью или частично ушли из России — по подсчетам Forbes, они обеспечивали работой более 200 тысяч человек. Правительство рассчитывает на скорое возвращение иностранного бизнеса, но в то же время разрабатывает новые законы на случай, если такового не произойдет. «Холод» рассказывает, как власти пытаются предотвратить безработицу и товарный дефицит.

В России разрешили «серый» импорт. Теперь товары можно ввозить, даже если производитель это запретил

Чтобы не допустить дефицита товаров из-за ухода иностранных компаний, правительство разрешило параллельный («серый») импорт. Это означает, что в Россию можно ввозить товары без согласия правообладателя.

Например, российский импортер, купивший партию смартфонов Apple у официального поставщика за рубежом, сможет законно ее реализовать внутри страны. Раньше Apple могла потребовать в суде возместить ей убытки за счет неавторизованного импортера, изъять партию или уничтожить ее как контрафактную. Теперь не сможет.

Перечень товаров, для которых разрешен «серый» импорт, включает продукцию примерно 200 ушедших из России брендов, сообщили «Известия» и «Интерфакс» со ссылкой на еще не опубликованный приказ Минпромторга. Список включает телефоны и наушники Apple, электронику Samsung и Sony, премиальные автомобили Tesla и Land Rover, двигатели Volvo и Hyundai, игровые приставки X-Box и Play Station, а также одежду и обувь любых производителей.

Могут ввести внешнее управление иностранными компаниями. Заводы будут производить то же самое, этим будет заниматься государство

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении компаниями, которые ушли из страны без «очевидных экономических оснований». По словам автора проекта, депутата Госдумы Анатолия Выборного, эта мера может быть применена к около 10% компаний, приостановивших свою деятельность в России. Госдума пока не рассмотрела документ.

Как это будет работать? Допустим, иностранный собственник приостановил в России работу фабрики, которая производила макароны. Согласно законопроекту, суд сможет передать эту фабрику под управление госкорпорации «ВЭБ.РФ», чтобы ее менеджер возобновил производство и продолжил платить зарплату сотрудникам. При этом если иностранный собственник решит продать свою долю в этой компании, оставив себе меньше 25% ее акций, или вернуться в Россию и управлять бизнесом самостоятельно, то суд прекратит внешнее управление.

Музыку и фильмы могут начать принудительно лицензировать

С 24 февраля несколько зарубежных медиакомпаний, в том числе Universal, WarnerMedia, Sony и Disney, отменили прокаты фильмов в кинотеатрах и релизы в российских музыкальных и видеосервисах. Пока на российских платформах доступны уже выпущенные фильмы и сериалы — иностранные компании не расторгли лицензионные контракты с российскими партнерами. Но, по информации источников «Ведомостей», есть вероятность, что они сделают это позже.

«Ведомости» также сообщают, что власти разрабатывают законопроект, который позволит принудительно лицензировать зарубежное кино и музыку. Если его примут, то с разрешения суда российские режиссеры смогут использовать музыку, например, Radiohead в своих фильмах, а кинотеатры — показывать продолжение «Дюны». Пока непонятно, нужно ли им будет оплачивать лицензию, как именно будет происходить ее покупка и куда пойдут деньги.

Законопроект пока только готовится, но некоторые российские кинотеатры по своей инициативе начали неофициально показывать фильмы, прокат которых был отменен. Например, 21 апреля московский кинотеатр WIP показал пиратскую копию нового «Бэтмена», скачанную из интернета. В ночь на 23 апреля этот же фильм с неофициальным дубляжем зрители смотрели в Екатеринбурге. Кинотеатр «Центавр» в Чите с 21 апреля проводит показы «Бэтмена» и мультфильма Pixar «Я краснею».