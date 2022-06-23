Хроника войны с Украиной. День 120

Вчера в Ростовской области недалеко от границы с Украиной произошел пожар на нефтеперерабатывющем заводе. На территории НПЗ нашли беспилотники.

09:26

Правительство Чехии решило не выдавать визы и вид на жительство россиянам и беларусам до конца марта 2023 года, сообщает České noviny. Исключением будут гуманитарные визы.

Власти объясняют это решение попыткой защитить внешнеполитические интересы Чехии в связи с российским вторжением в Украину, которое поддержала Беларусь.

Решение не касается россиян и беларусов, которые уже получили вид на жительство и захотят продлить его. Также положение не распространяется на заявления на краткосрочные визы от родственников граждан Чехии или Евросоюза.

08:59

В Лисичанске вчера трое человек получили ранения, рассказал глава Луганской области Сергей Гайдай. Кроме того, поздно вечером 21 июня в городе нашли тело погибшего в результате обстрела мужчины.

Город вчера несколько раз обстреливали. Множество домов разрушены в Новоиновке, Горском и Золотом.

В Северодонецке российские военные обстреляют кирпичный завод, предприятие «Стеклопластика» и завод химического оборудования. Повреждено здание еще одной проходной комбината «Азот», где прячутся мирные жители. Ранее власти Украины сообщали, что украинские военные в городе контролируют только промзону — возможно, с этим связаны интенсивные обстрелы промышленных предприятий.

Также Гайдай сообщает, что с 22 июня поселка Лоскутовка и Рай-Александровка находятся под контролем российских военных.

Итоги 119-го дня войны

«Репортеры без границ» в ходе расследования гибели украинского фотожурналиста и документалиста Макса Левина пришли к выводу, что он был убит российскими военными.

В Ростовской области на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, который находится недалеко от границы с Украиной, произошел пожар. Предположительно, в результате атаки беспилотников.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о планах сделать территорию «Азовсталя» в Мариуполе промышленным парком или местом отдыха.

«Псковская губерния» рассказала, что суд отклонил иск срочника, который оспаривал заключение контракта с воинской частью, утверждая, что он его не подписывал.

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