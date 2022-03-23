Хроника войны с Украиной. День 28

В России с каждым днем появляется все больше уголовных дел о «фейках» про российскую армию. Тем временем Госдума приняла закон о введении уголовного наказания за «фейки» о действиях российских властей за рубежом.

15:07

Журналист Александр Невзоров, против которого вчера возбудили уголовное дело по статье о фейках из-за поста про обстрел мариупольского роддома, опубликовал открытое письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

«Закон о СМИ и Конституция предоставляют мне полное право иметь собственное мнение о происходящем сейчас в Украине. Новая статья УК — столь же категорично это запрещает. При этом, никто не сообщил о приостановке действия Закона о СМИ и Конституции РФ. Согласитесь, ситуация странная. От чего-то придется избавляться. Как я понимаю, это будет Закон о СМИ и Конституция. Как только вы устраните эти мелочи — я признаю себя преступником. Но не ранее», — пишет журналист.

15:04

Анатолий Чубайс покинул должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями для устойчивого развития и уехал из России после начала войны, «став чиновником самого высокого уровня, порвавшим с Кремлем, из-за вторжения», пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Источник из окружения Чубайса подтвердил ТАССу, что чиновник покинул свою должность.

Обновлено в 15:09. Добавлена информация ТАСС.

14:55

Центробанк впервые за месяц проведет торги акциями. Банк разрешил 24 марта провести торги акциями 33 компаний на московской бирже.

14:42

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что после вызова в польский МИД он получил ноту с требованием о выдворении из страны 45 российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже, передает РБК.

14:33

Суд в Москве оштрафовал Екатерину Воробьеву на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российских войск из-за перечеркнутого слова «ВОЙНА» и слова «МИР» на рюкзаке, сообщает «ОВД-Инфо». Воробьеву задержали из-за надписей на рюкзаке 18 марта недалеко от Красной площади.

13:56

Начальник полиции Екатеринбурга Игорь Озеров запретил сотрудникам пользоваться служебными автомобилями-иномарками, следует из документа, опубликованного телеграм-каналом Baza. Его подлинность «Коммерсанту» подтвердил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых.

Запрет на использование автомобилей вступает в силу 1 апреля.

Также в документе сообщается о приостановке ремонта и технического обслуживания этих автомобилей из-за экономических санкций и «невозможности выполнения исполнителями государственных контрактов по ремонту» машин.

Хотя Горелых подтвердил подлинность документа, он настаивает, что «ставить к забору исправные машины никто не собирается» и речь идет только о краткосрочной приостановке ремонта автомобилей.

Автопарк полиции Екатеринбурга почти на четверть состоит из иномарок.

13:13

Россия и Украина провели уже два обмена военнопленными, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя российского МИДа Марию Захарову.

21 марта уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова признала, что российские военные обменяли пленного мэра Мелитополя Ивана Федорова на девятерых солдат. Украинские власти утверждали, что это были российские срочники.

Обновлено в 14:12. Вице-премьер Украины Ирина Верещук, комментируя «Би-би-си» информацию Захаровой, сказала, что «по состоянию на данный момент никаких обменов мы не проводили». При этом именно украинские власти первыми сообщили об обмене мэра Мелитополя на российских солдат.

13:08

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Минобороны сообщит о потерях российской армии в Украине, когда сочтет нужным.

«Эта прерогатива принадлежит целиком и полностью только им, то есть нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию», — цитирует Пескова ТАСС.

Минобороны России назвало количество погибших российских солдат и офицеров только один раз — 2 марта. Тогда сообщалось о 498 погибших. С тех пор ведомство не раскрывает информацию о потерях армии.

12:31

Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Журова сказала, что нет «ничего нового» в сообщении о том, что депутаты ЕР должны спрашивать разрешение на зарубежные поездки, но признала, что «теперь построже стало», передает RTVI.

«У нас и раньше так было, нового ничего в этом нет. Просто не все придерживались этих рекомендаций об уведомлении, теперь построже стало», — сказала Журова.

По словам другого единоросса Сергея Боярского, депутатам ЕР «в любом случае нужно писать заявление, если планируешь отлучиться с работы, как и в любых органах власти». «О каком визите за границу сейчас может идти речь в текущей обстановке? Это какая-то неактуальная информация», — добавил депутат.

Ранее сегодня «Холод» опубликовал положение, подписанное 11 марта руководителем фракции «Единой России» Владимиром Васильевым, в котором говорится, что депутаты должны сообщать ему о намерении поехать за рубеж, после чего Васильев примет решение согласовать поездку или отказать в ней.

12:07

Агентство внутренней безопасности Польши составило список из 45 российских дипломатов, которые, по его мнению, либо работают в спецслужбах России, либо связаны с ними, сообщается на правительственном сайте.

Глава агентства требует выслать этих людей из Польши. По его информации, они занимаются в стране разведывательной деятельностью.

Один из дипломатов, которого польская спецслужба считает сотрудником российских служб, привлек внимание во время расследования в отношении гражданина Польши, задержанного по подозрению в шпионаже 17 марта. О его задержании власти объявили сегодня.

Подозреваемый работал в ЗАГСе Варшавы и имел доступ к записям двух других архивов города. Задержанного арестовали на три месяца. Польские власти не уточняют, какие именно данные подозреваемый передавал российским спецслужбам.

11:46

Власти самопровозглашенной ДНР утверждают, что на ее территории за сутки из-за обстрелов со стороны украинских военных были ранены 28 мирных жителей, передает РИА «Новости».

11:38

Глава Сумской области Дмитрий Живицкий рассказал, что всю ночь в районе города Тростянец шли бои, велись артобстрелы и продолжался пожар.

«В результате боевых действий вчера вечером загорелось одно из предприятий, пожар погасить невозможно», — написал Живицкий в телеграм-канале. По его словам, российские военные не пускают спасателей потушить огонь.

Губернатор также пишет, что российские военные угоняют автомобили гражданского населения. За прошедшие сутки были угнаны как минимум семь машин.

11:32

Госдума приняла закон о признании российских военных, участвующих во вторжении в Украину, ветеранами, передает РБК. Депутаты приняли законопроект за одно заседание сразу в трех чтениях.

11:22

Польское издание Onet со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что власти Польши решили выслать около 40 российских дипломатов из-за их деятельности, несовместимой с этим статусом.

Польские власти пока официально не комментировали эту информацию.

11:00

Генпрокуратура объявила о выходе из Международной ассоциации прокуроров.

10:29

Депутатам Госдумы от «Единой России» запретили покидать Россию без разрешения руководителя фракции Владимира Васильева, следует из положения, подписанного самим Васильевым, которое оказалось в распоряжении «Холода».

Если депутат захочет выехать за границу, он должен подать Васильеву заявление, указав страну, цель и сроки выезда.

10:08

Киевская администрация сообщила об обстреле двух районов города — Святошинского и Шевченковского. Последний находится в центральной части Киева.

«Обстрелам подверглись торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки. Пожары ликвидированы, пострадавших не выявили», — описывают ситуацию в Святошинском районе городские власти.

В Шевченковском районе из-за обстрелов в нескольких частных домах и многоэтажном доме произошли пожары. Четыре человека пострадали.

9:54

В Чернигове разбомбили автомобильный мост через Десну, который соединял город с Киевом, пишет «Суспільне Чернігів». По данным издания, удар нанесли российские военные.

Эту информацию подтвердил глава области Вячеслав Чаус.

Издание «Сегодня» отмечает, что по этому мосту доставляли гуманитарную помощь и эвакуировали мирных жителей.

9:44

Российский снаряд попал в многоэтажку в городе Рубежное в Луганской области, утверждает глава региона Сергей Гайдай.

По его словам, снаряд разорвался на пятом этаже жилого дома, в результате чего погибли трое человек, в том числе двое детей.

Гайдай отметил, что последние дни российские войска бьют прицельно по предприятиям региона.

9:33

Стриминговый сервис Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России.

9:30

9:28

Жители Херсона, занятого российскими военными, продолжают выходить на протесты. Вчера их вновь разогнали, на этот раз применив слезоточивый газ.

С начала войны в Украине уничтожили как минимум 651 жилой дом и повредили еще 3 780 домов.

Госдума приняла законопроект об уголовном наказании за фейки о действиях российских властей за рубежом, например, дипломатов.

На журналиста Александра Невзорова завели уголовное дело о фейках про российскую армию из-за его поста об обстреле мариупольского роддома.

«Фонтанка» рассказала об офисе «Кибер фронта Z», чьи сотрудники пишут комментарии в соцсетях для «разоблачения фейков по повестке Украины». Руководящие сотрудники офиса связаны с «фабрикой троллей», пишет газета.

Фото на обложке: Киевская городская государственная администрация