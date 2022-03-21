«Этот нацизм, он не понаслышке в дичайшей степени суров»

С начала «специальной военной операции» в Украине преподаватели, социальные педагоги и военные по всей России выступают перед школьниками и студентами, чтобы донести до детей и подростков цель «операции» и прояснить официальную позицию России. В распоряжении «Холода» оказалось несколько записей этих бесед. Мы публикуем их с сокращениями.

«Видите, какое у нас общество подлое!»

Учительница химии, по совместительству директриса, прервала урок химии, чтобы поговорить с учениками о ситуации в Украине. Учащиеся в школе в Уфимском поселке Свердловской области дети полагали, что это будет небольшое отступление, однако политическая беседа заняла все сорок минут урока. Одна из учениц рассказала об этом казусе в своих соцсетях и поделилась с нами фрагментом записи выступления педагога.

…Нам не хватает сейчас единства в стране — некоторые даже деньги собирают за Украину, чтобы помочь бендеровцам бить наших солдат, наших парней. Видите, какое у нас общество подлое! Это, конечно, не есть хорошо. Поэтому я вам говорю, не смейте продаваться за какие-то деньги, не будьте ведомыми.

Вас позовут на Площадь 1905 года (вероятно, имеется в виду одноименная площадь в Екатеринбурге. — Прим. «Холода») — машины громить, поджигать, переворачивать, а вы не ходите! У вас должна быть принципиальная позиция. Вас эта страна вырастила, вы ей обязаны. Вы уж не наглейте до такой уж степени! Не будьте просто продажными, в самом-то деле!

И в самом деле, страна в такой сложной ситуации не просто так, не потому что ей этого захотелось. Война — это плохо, ребят, это страшно, но не мы ее начали! И в такое трудное для страны время вы должны быть ее опорой…

«Владимир Путин, он смотрит туда, куда мы с вами смотреть не можем, — он смотрит вглубь, вширь, вдаль! Он смотрит в будущее»

Речь преподавателя истории колледжа РКРИПТ в Ростове-на-Дону перед учащимися. Аудиозапись «Холоду» передал один из студентов колледжа.

Сегодня наблюдаем в нашей стране не очень приятные видимые результаты — и поэтому специальная операция, которая была начата фактически с обращения президента Российской Федерации 21 февраля 2022 года (имеется в виду речь о признании РФ независимости ДНР и ЛНР. — Прим. «Холода»), когда Владимир Владимирович Путин объяснил ту ситуацию, что дальше терпеть беспредел, который навязывается нацистскими радикалами на территории современной Украины, для России больше не представляется возможным… И если бы сегодня спросили нас: «А можно ли как-то иначе?» — ответ: «Нет». Иначе быть не должно.

Например, когда закончилась война… В 1944 году (имеется в виду Великая отечественная война, закончившаяся в 1945 году. — Прим. «Холода)» наши солдаты, видавшие виды, выходили белыми с территории концентрационных лагерей. Почему они так реагировали? Они воочию увидели последствия нацизма, они увидели, какие эксперименты проводили нацисты над пленными, над женщинами и детьми. Я не перечисляю этот перечень, но он страшно драматичный, и поэтому — этот нацизм, он не понаслышке в дичайшей степени суров.

Почему Нюрнбергский процесс шел целый год? Потому что целый год описывали злодеяния нацистов — понадобился год, чтобы переписать все статьи, которые демонстрировали злодеяния нацистов в годы Второй мировой войны. Целый год! И только потом нацистские главари понесли суровое наказание.

И вот, казалось бы, с нацизмом покончено, и он остался в 1945 году — ан нет — ничего подобного! Потому что на территории Украины были молодчики, более относящиеся к Западной Украине… И если взять историю Украины, то начиная от Петлюры, с момента создания большевистского государства, когда, по сути, была и создана Украина… И начиная с 1917 года эти молодчики привели к тому, что наша страна, по сути, столкнулась с тем, что начинается недобрососедство по отношению к нашей стране…

И не просто недобрососедство — нацистские партии начали диктовать жесткое и жестокое отношение к людям. Самые страшные события произошли в 2014 году, и для вас, наверное, слово Майдан знакомо; события, произошедшие в Одессе, когда было сожжено заживо — цифры разные — от 50 до 100 человек… (погибли 48 человек. — Прим. «Холода») Люди вышли на мирные демонстрации. Что хотели люди показать в своих демонстрациях? Они хотели выразить протест против нацизма. И вот представьте себе, высказанный протест против нацизма закончился драматично для этих людей. И, соответственно, закончился тем, что люди погибли.

И наша страна начинает сталкиваться с событиями разноплановыми. И эти события были связаны с тем, что наша страна, понимая, что рядом с ней находится государство, большая часть жителей которого агрессивно относится к нашей стране… И через эту агрессивность начались вещи, которые мы воочию видели — вы тогда еще были маленькими, — но тем не менее 2014 год определил решение Крыма. Был проведен референдум весной в Крыму, и крымчане отдали голоса за воссоединение — с какой страной? С Россией!

…давайте пролистаем, допустим, фрагменты истории: 1914 год и 1922 год, когда Владимир Ильич Ленина создает Украинскую Республику (видимо, преподаватель имеет в виду Украинскую народную республику Советов; ее не провозглашал Ленин. — Прим. «Холода») затем Сталин присоединяет к Украинской Республике Новороссию и Львовскую область, Закарпатье. Затем в 1954 году Хрущев с барского плеча отдает Украине Крым, и фактически эти города, которые были исконно русскими, — Крым (Крым это не город, а полуостров. — Прим. «Холода»), Днепропетровск, Донецк, Луганск, Харьков, Одесса, все эти города фактически были отданы Украине.

И, учитывая то, что мы были соседями, Россия пыталась сохранить добрососедские отношения, но мы ничего не смогли сделать. Ненависть стала захлестывать Украину, и русофобия дошла до беспредела, когда внутри страны начинаются совершенно невероятные вещи в отношении нашей страны…

Ну, во-первых, речь идет о том, что стал запрещаться русский язык. И вы знаете, никто не мог понять — почему. Люди, которые выросли и говорили на русском языке, спешно должны были учить украинский, потому что [их] ребенку запретили говорить на родном языке. И представьте себе, насаждение всего украинского с позиции силы возмутило людей. Люди стали возмущаться. Люди стали задавать вопрос: «А почему нельзя говорить на родном языке?» Человек родился с этим языком, впитал его с молоком матери…

И вот представьте себе, антироссийские настроения продолжают усиливаться. Продолжает усиливаться антироссийская риторика, русский язык объявляется вне закона (русский язык в Украине не имеет статуса государственного, но «вне закона» он не объявлен. — Прим. «Холода»), русскоязычное население исключается из коренного населения Украины (речь идет о нашумевшем законе «О коренных народах Украины»; среди коренных в этом законе не значатся и украинцы. — Прим. «Холода»). И вот представьте себе, учебники переписываются, история навязывается — везде подается привкус ненависти к русским людям. И уничтожаются памятники.

<…>

Возникает вопрос, а мы могли в 1944 году остановиться на границах? Могли! Мы могли немцев отправить за границу и остановиться? Могли! Вы не представляете, сколько мы бы наших сохранили людей, наших воинов. Вы знаете, что очень многие люди погибли после 1944 года? Представьте, мы могли в 1944 году свою миссию закончить на границах и сказать: все, нацизм, до свидания! Но ведь русский солдат так не сделал! Русский солдат прошел по территориям стран, освобождая их от нацизма. И удивительно, как Литва, Латвия, Эстония, Чехословакия — как они быстро забыли это.

<…>

И поэтому представьте себе, насколько сложно сегодня нашей стране сосуществовать с Украиной и очень сложно сегодня сосуществовать с людьми, которые не слышат язык. Мы пытались с ними договориться с 2014 года. Владимир Владимирович Путин пытался несколько раз пойти на методы убеждения, что нацизму нельзя давать такую почву для распространения. Вы знаете, наш президент не был услышан. Он обращался неоднократно к европейским государствам с призывом. Нам была нужна поддержка в области искоренения нацизма на территории современной Украины. И сегодня вы наблюдаете современную ситуацию.

С чем она связана? Она связана с тем, что происходит сегодня в современной Украине. И уже жители Луганска и Донецка… Это был крик! Крик их сердец! Они мечтали и ждали, когда признают их независимость. Кто-то из вас, может быть, не понимает, зачем нужно было признание независимости. Признание независимости было нужно для того, чтобы мы могли подписать договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, чтобы советская… уже российская сторона могла помочь, просто помочь живой силой, вооружением, чтобы помочь ЛНР и ДНР очистить их землю от тех людей, которые стреляли в них.

Почему было принято решение президентом? Потому что у нас не было другого выхода. Больше никак нельзя было это сделать. Никак! Я знаю, что многие, может быть, ваши родители, может быть, бабушки и дедушки, тети и дяди, может быть, ваши знакомые могут говорить о вашей стране, о вашем президенте сегодня в негативном ключе…

Запомните, что Владимир Путин — он смотрит туда, куда мы с вами смотреть не можем, — вглубь, вширь! Он смотрит в будущее, в то, что нас ждет рядом с нацистской Украиной. Ведь он объяснил в своем обращении, что Украина сегодня напитана… Знаете, чем она напитана? Иностранным оружием! Ведь никто не думал о том, что такое количество оружия сегодня сконцентрировано на территории Украины… И когда пытались каким-то образом повлиять на ситуацию, что начали делать нацисты?

Вы наблюдаете по нашим каналам, по российским каналам, по «Первому каналу», например, что сегодня они не брезгуют живыми щитами, мирным населением — между [жилыми] домами они ставят свое оружие. Вне населенного пункта наше оружие способно достать и поразить точку противника, но если они ставят свои точки, свои расчеты огневые между домами, на крышах домов… Как вы думаете, с какой целью это делается? Чтобы прикрыться живым щитом в виде [мирного] населения. Я видела по «Первому каналу», как женщины кричали им: «Убирайтесь отсюдова! У нас в подвалах дети!». Они пытались донести до этих солдат, которые ставили свое орудие, что они пытались как матери защитить своих детей, криками защитить. А как еще с ними разговаривать? А эти люди, вы знаете, не слышат…

Что потрясает в этой ситуации? Мы очень ждем, что нас поддержат страны Европы. Мы очень этого ждем, мы очень на это надеемся, но, вы знаете, каждый раз говорится только об Украине. Что Украина бедная-несчастная. Говорится об Украине, [но] никто не говорит о нацизме (судя по речи преподавателя, она не видит различий между нацизмом и национализмом; первое имеет конкретное значение и относится к идеологии национал-социализма гитлеровской Германии. — Прим. «Холода») .

Наши политики пытаются их сориентировать, указать им на то, что нацизм разросся. Что, действительно, в Украине все пропитано ненавистью к русским людям. Они даже слово придумали — «москали». Может быть, вы слышали, они нас всех обозначили как москали, хотя мы в Москве не живем. Под москалями у них [подразумевается] все население нашей страны. И представьте себе — от маленького до большого возраста — нашпиговываются дети ненавистью к русским людям.

И поэтому я хочу сказать сегодня, что дальше терпеть это Россия не может. Почему — я объясню. Россия сегодня современная, мощная, самодостаточная страна. Россия сегодня обладает современным вооружением. Мы не можем обо всем говорить, у нас есть свои военные секреты. Но однажды, пять лет назад, когда у нас появилась современная последняя система ПВО, у главнокомандующего Владимира Путина спросили — за сколько лет наши соседи, другие страны могут создать такую противовоздушную оборону? Владимир Владимирович сказал: «Ну, им понадобится десяток и более лет, чтобы это создать, но Россия создаст что-то новое» («Холоду» не удалось найти такое высказывание Путина).

Поэтому они прекрасно знают, что Россия самодостаточная страна. А если Россия самодостаточная страна, почему мы должны делать так, как говорит Запад? Поэтому Лавров вполне определенно сказал, что нам не нужны советы и советчики. <…> И поэтому мы никому не позволяем сейчас диктовать нам определенные условия, условия, которые подготовили против нас целыми пакетами. И что самое интересное, когда Лавров спрашивает у них, почему они не вспоминают события с 2014 года, что погибло 14 тысяч населения, включая детей, в ответ — тишина.

<…>

И если мы не будем услышаны странами вокруг… И возникает вопрос, а все ли страны против! Нет, нет! Есть страны, которые заявили о нейтралитете, и возникает вопрос, почему они не могут нам помочь? Потому что на них оказывается очень сильное и серьезное давление. И они не могут нам помочь, а хотели бы помочь!

Поэтому я надеюсь, что все-таки правда о нашей стране, об истории современной Украины восторжествует! Я хочу заметить, что Украина никогда не была врагом для нашей страны. Никогда! Украина была в составе Союза Советских Социалистических Республик, была добрососедской страной, и у нас с ней всегда были самые добрые отношения. У нас языки похожие: украинец понимает русского, как и русский — украинца. И моя задача в сегодняшнем уроке обратиться к вам, чтобы вы понимали, что мы не против Украины и украинского народа, что мы сопереживаем Украине, детям, женщинам, школьникам, тем, кому нацисты сегодня не дают уехать из Украины. Мы сопереживаем иностранным студентам, которые попали в перестрелки, получили ранения.

Поэтому мне бы хотелось, чтобы этот урок был уроком и памяти, это был и урок размышления, урок, который поможет и позволит вам по-другому посмотреть на ситуацию, чтобы мы сегодня поддерживали людей, которые сегодня защищают наши рубежи, чтобы мы поддерживали президента Владимира Владимировича Путина, чтобы мы поддерживали тех солдат, которые сегодня там просто очищают землю Украины от нацистов. И в окончании нашего урока памяти я прошу всех встать.

Вы знаете, мы с вами пока ничем помочь не можем, но мы можем помнить. И мне хотелось бы, чтобы мы сегодня почтили минутой молчания погибших наших парней, которые погибли в современное время, погибли недалеко от нас — вы знаете, что Ростовская область находится рядом. И что эти парни погибли… И эти подвиги, которые они совершили на украинской земле, они навсегда останутся в нашей памяти. И прошу отдать этим людям минуту молчания.

«Мы выписываем пропуска и пропускаем только по пропускам»

После начала российской «спецоперации» в Украине в школе одного из военных поселков в Сибири учащихся с 5 по 11 класс собрали в спортзале на линейку и провели с ними воспитательную беседу. Служащий местной военной части рассказал школьникам о «правильности действий президента Владимира Путина», о том, что «нельзя верить фейкам и нужно смотреть только федеральные телеканалы». По словам учащихся, после линейки им также сказали, что те, кто покупает вещи иностранных брендов, не могут быть патриотами, но в аудиозапись это не вошло. Мы публикуем расшифровку фрагментов этой воспитательной беседы.

Во время операции все, кто находится на территории Украины, в любом случае столкнулись бы с проявлениями радикализма и даже фашизма, который нам как русским достаточно противен.

Вы все помните 1945 год, когда советская армия сломала хребет фашизму. Я думаю, что мы то же самое сейчас сделаем на Украине в ходе специальной военной операции, которую проводят наши Вооруженные силы.

Если кто смотрит телевизор, вы видите обращения высшего руководства Украины: [бывшего председателя Верховной Рады Александра] Турчинова, [бывшего главы МВД Арсена] Авакова, [президента Украины Владимира] Зеленского. Они говорят, что наши вооруженные силы загнали фактически всех в котлы. Ну, не всех, но по крайней мере несколько котлов есть. Так называемые национальные батальоны были загнаны. Например, Мариуполь. Национальные батальоны так называемые взяты в котел, остальное, соответственно, мы уничтожаем.

В ходе заявлений официальных руководящих лиц Украины звучат призывы к так называемым фашистам, радикалам всех мастей, террористическим группировкам о переносе диверсионных действий с территории Украины на территорию Российской Федерации, поэтому угроза проведения террористического акта и/или, соответственно, диверсионного акта имеет место. И поэтому от каждого из вас, от должностных лиц в школах, требуется максимальная бдительность и внимательность.

Территория нашей воинской части усилена в плане охраны и обороны. У нас есть подразделения, которые находятся в постоянной готовности. Это подразделения антитеррора и, соответственно, дежурное подразделение. Но так называемые государственные объекты, например, школы, детский садик, должны понимать, что террористический акт в них вызовет большой общественный резонанс, ну и, соответственно, произойдет подрыв морально-психологического состояния военнослужащих, то бишь непосредственно ваших отцов, соответственно, родителей.

Мы видим все эти угрозы. В штабах воинской части организовано взаимодействие с отделами ФСБ, с отделами своих структур полиции по выявлению лиц и, соответственно, по получению оперативной информации по угрозам совершения террористических актов. То есть данные структуры отслеживают перемещение лиц, выявление таких лиц, ну и впоследствии после блокирования, соответственно, уничтожение данных лиц.

Хочу обратиться ко всем: не надо думать, что это где-то далеко, это где-то там — на Украине. То, что мы находимся в центральной части России, не означает, что мы находимся в безопасности.

На территории [знакомого вам] района был выявлен один из сторонников «Исламского государства» (организация, запрещенная на территории России. — Прим. «Холода») — то есть список достаточно большой таких террористических организаций, в которые входят не только националисты с Украины, но и с ряда стран с так называемого Северо-Кавказского региона (весь северо-кавказский регион занимает одна страна — Россия. — Прим. «Холода»). <…>

Я занимался практически шесть лет вопросами противодействия терроризму, достаточно хорошо подготовлен и осведомлен в вопросах именно антитеррористической защищенности и порядка действий при различных угрозах. Дело в том, что сейчас, придя к вам в школу, посмотрел, как у вас здесь все организовано. Да, на территории поселка есть КПП (пункты досмотра техники), но мы не проверяем лиц, которые проходят через данные пункты досмотра. В основном наши действия ограничиваются тем, что мы выписываем пропуска и пропускаем только по пропускам.

Ни для кого не секрет, что у нас проводились тренировки по розыску террористов. И были условные террористы, которые были задержаны еще на этапе подготовки и прибытия на территорию военной части. Никто их не знал, не было никаких вообще данных, но эти люди были еще на этапе прибытия сюда сотрудниками силовых структур — ФСБ и МВД — задержаны. То есть опыт определенный есть.

Единственное, ко всем еще раз хочу обратиться: в первую очередь нужно проявлять бдительность, бдительность и еще раз бдительность. А то, что Вооруженные силы Российской Федерации сломают хребет — в этом никто не сомневается — фашизму, мы уверены.

В западных регионах приходит большое количество по телефонам, по почте угроз в адрес военнослужащих. По почте много приходит писем. Есть такие случаи, они фиксируются. Письма могут быть [не в лоб], но они могут таить в себе угрозы как идеологического характера, так и, соответственно, любого. Поэтому никаких писем из других регионов! Если вы не знаете отправителя, если какие-то сообщения с угрозами приходят, обращайтесь к родителям, ну и руководящему составу служб. У меня, в принципе, все.

«Война является причиной бессмысленной гибели людей»

В гимназии № 1 Бугуруслана Оренбургской области 14 марта библиотекарь пришла к 11-классникам на урок ОБЖ, раздала напечатанные на листочках и пронумерованные стихотворения про аннексию Крыма и попросила прочесть их на уроке. Участие было добровольным. Отчет о проведенном мероприятии опубликован в соцсетях школы. Мы публикуем вступительную и заключительную речи библиотекаря и стихотворения, которые давали учащимся.

Сегодня в преддверие знаменательного дня для нашей страны — 18 марта будет восьмая годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией… Сегодня мы проведем литературную гостиную «Русская весна».

Нашему поколению выпал удивительный шанс — мы рождены на переломе времен, на стыке двух веков. На наших глазах происходят научные прорывы, технические открытия и политические конфликты, и все же, главное, чем запомнится XXI век нашим потомкам, — это воссоединение Крыма с Россией.

18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля (видимо, имеется в виду Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. — Прим. «Холода») президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В соответствии с ним в составе России образовалось два новых объекта (субъекта. — Прим. «Холода») — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. 20 марта договор был ратифицирован Государственной Думой, а 21 марта — Советом Федерации.

Эти события имеют важное значение в новейшей российской истории. Республике Крым и важному событию воссоединению Крыма и Севастополя с Россией посвящено много стихотворений. Некоторые из них сегодня прозвучат из уст учащихся нашей школы.





Права старая легенда: лучше Крыма нет земли! Все там есть: горы, море, степь. Крымчане гордятся просторами и красотой своей Родины. Богата земля нефтью, природным газом, углем и другими полезными ископаемыми. Но самое большое богатство страны — это ее народ. На территории Крыма живут более двадцати национальностей. Это русские, украинцы, крымские татары и многие другие. Каждая нация имеет свои национальные традиции и обычаи, которые живут в веках и передаются от поколения к поколению.

Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин в обращении к Федеральному собранию Российской Федерации, в сердце, в сознании людей «эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, и обстоятельства»

Испокон веков люди стремились жить в мире и согласии, поддерживать друг друга, не допускать кровопролитных войн. Поскольку война является причиной бессмысленной гибели людей, последующие поколения обязаны обеспечить мирное сосуществование разных народов. Крым является ярчайшим примером данной проблемы.

Помните, Россия — великая держава. Отстаивайте интересы нашей страны. Сохраняйте и приумножайте славу Отчизны и знайте, что вы — потомки народа-победителя!

«Мы должны понимать, что силы НАТО преследуют цель нас оккупировать»

28 февраля учащихся старших классов одной из гимназий Мытищ «выдернули» с уроков и собрали в аудитории для «беседы». Директриса, учитель обществознания и педагог мужского пола решили прояснить гимназистам ситуацию, сложившуюся в Украине. После речи учителя обществознания школьникам предложили задать вопросы. Учащихся интересовали чеченский контингент Росгвардии и санкции. Педагоги рассказали им о соседях по даче, объявляющих блокаду, а также о том, что топить печи яблоками не очень удобно.

Директриса: Собрали мы вас, потому что вы самые взрослые наши дети, вы, скажем так, уже практически полноценные жители нашей гимназии, практически равноправные взрослым в нашем коллективе. Вы наша опора. Как вы понимаете, мы не просто так сегодня собрались. И я вас прошу очень серьезно отнестись к теме нашего сегодняшнего разговора, потому что наш разговор коснется той ситуации, которая сейчас происходит в Украине.

В силу того, что сейчас на данный момент действительно очень сложная ситуация сложилась между двумя государствами, мы должны с вами как со взрослыми людьми обсудить этот вопрос, и надеемся на вашу адекватную реакцию, на вашу серьезность. Поэтому я слово предоставляю Наталье Сергеевне, которую вы все хорошо знаете, и которой, надеюсь, доверяете.

Я хочу видеть взрослых людей! Спасибо!

Наталья Сергеевна: Ребята, здравствуйте. Кто меня не знает — я учитель истории, обществознания в нашей школе. Хотела бы с вами сегодня поговорить об истоках, так скажем, отношений России и Украины.

Если мы с вами помним историю нашего государства, наше государство называлось Киевская Русь, как вы помните, и Киев был столицей Древнерусского государства. Дальше отношения между нашими народами никаким образом не разделялись. Украинский народ, русский и белорусский народы были единым народом. Вспомним мы с вами, что не было украинской национальности как таковой, и понятие украинской национальности появляется в большей степени уже в XX веке. Государство было единым, никаких национальных различий, никакой национальной дифференциации у нас не было, мы были единым народом (видимо, имеет место отсылка к советскому прошлому, когда все жители 15 социалистических республик имели одно гражданство — советское; при этом в паспортах советских граждан была указана национальность, и она была отнюдь не едина для всех. — Прим. «Холода»).

Ну и образовалась наша Украинская ССР, если вы помните историю нашей страны, — только в XX веке, когда образовался Советский Союз. Образовалась социалистическая, профсоюзная украинская республика в рамках Советского Союза. Поэтому украинцы были составной частью нашей территории, а что касается Крыма, напомню, что Крым был тоже территорией нашей и вошел в состав Российской Империи во время русско-турецкой войны при Екатерине Второй (на самом деле все было несколько сложнее, а русско-турецкая война, о которой говорит учительница истории Наталья Сергеевна, закончилась за девять лет до присоединения Крыма к Российской империи. — Прим. «Холода»).

Крым был отдан Украине, но напомню, что Украина входила в состав единого государства — Советский Союз. Поэтому говорить о какой-то национальной розни, межнациональных конфликтах, отношениях негативного характера — мы не можем. Так как и не было никаких различий, мы при советской власти воспринимались как единый народ. Не было у нас такой привычки в советских школах спрашивать друг у друга о национальности, мы все были советские дети.

Но события нашей истории повернули так, что в 1991 году были подписаны Беловежские соглашения, по которым советское государство прекратило свое существование и образовались самостоятельные, суверенные государства, и в том числе таким государством стала Украина. И опять-таки даже в 1990-е годы между нашими государствами сохранялись вполне хорошие, даже дружелюбные отношения, и опять-таки о розни никакой речи не шло.

Но возникает вопрос — что же происходит сейчас, да? И я напомню, что на территории Украины к власти пришли националистически настроенные лица, которые начали разжигать национальную рознь сначала внутри государства — в частности, шел процесс ущемления русского этноса, который там проживал и проживает по сей день: дело касается Луганска, дело касается Донецка. Это украинские территории, но там достаточно много русского населения проживает…

Крым! Крым опять-таки с вами возьмем и поймем, что поводом для конфликта с мировым сообществом стало то, что Крым вошел в состав России. Но я напомню, что Крым вошел в состав России на добровольной основе — был проведен референдум, который являл собой выражение воли народа, который там проживал.

Народы имеют право на самоопределение. И когда народ, проживающий в Крыму, проголосовал за то, чтобы выйти из состава Украины и войти в состав России, — это было их добровольное решение, их самостоятельное решение. И так как там проживало очень много русских граждан, наших бывших советских соотечественников, <…> Россия пошла на этот шаг, и мы включили Крым в состав нашего государства. Но это стало поводом для раскола с европейским сообществом, так как многие европейские государства и Америка не признали включение Крыма в состав России. Это стало первым поводом для начала этого конфликта и противостояния.

Крым считается многими государствами непризнанной территорией. Не признается включение Крыма в состав России — увы, вот так оно есть. И дальше конфликт с мировым сообществом усугубился. Дело в том, что Луганск и Донецк, находящиеся на протяжении долгого периода времени в серьезной опасности — люди уже забыли, что такое спокойная жизнь, потому что там идет война на протяжении долгих лет, там проживает наше, русское население, которое попало под агрессию со стороны националистов украинских… В Украине власть захватили именно что националистически настроенные элементы.

И, соответственно, к нам обратились за помощью жители Донецка и Луганска, как к последней инстанции, чтобы мы защитили их от бесконечных войн, терактов и прочих экстремистских действий со стороны этого правительства — еще раз повторюсь, националистического. Дальше это правительство националистическое начало разжигаться рознь внутри своего государства и еще способствует расколу и в мировом сообществе.

Поэтому, если говорить о событиях, которые сейчас происходят, очень трагических событиях, чьими свидетелями мы являемся… Увы, не хочется жить во времена, когда идет война, и хотели мы жить в мирное время… Мы все всегда хотим мира, в том числе, и наше правительство российское тоже хочет жить в мирных условиях.

Но так сложилось, что эти две республики, не признанные мировым сообществом, обратились к нам за помощью, и мы вынуждены были откликнуться на эту мольбу, этот призыв, потому что, снова повторюсь, там проживает очень много русского населения нашего коренного этноса. И дать возможность этим силам просто-напросто уничтожить наше население мы просто не можем.

Плюс ко всему, националистическое правительство Украины материально снабжается американскими властями. Конкретно военную технику им поставляет не только Америка, но и страны западной Европы, и нашу страну, к сожалению, рассматривают как агрессора с точки зрения мирового сообщества. Но я еще раз повторюсь — о наших национальных интересах и о том, что мы защищаем русский этнос и свои границы: мы должны понимать, что силы НАТО преследуют цель нас оккупировать, Украина является плацдармом для нападения уже на нашу Российскую государственность, на наше государство суверенное. <…>

Гибнут люди, они гибнут на протяжении долгих-долгих годов. И почему-то мировое сообщество этим не озадачивалось, когда там происходили военные действия, и не рассуждало о правах человека. Позволяли наш народ уничтожать. Мало того — они же и спонсировали финансово этих националистов. Поэтому то, что сейчас происходит, — серьезная провокация. Я бы сказала, серьезный двусторонний конфликт.

Наша с вами задача какая? Мы должны с вами сохранить спокойствие, мы должны относиться к этим событиям здравомысляще. Ни в коем случае мы с вами не должны с подогревать эти слухи, сплетни, какие-то фейковые новости и так далее. Наша задача — действительно здравомысляще к этой ситуации отнестись и не идти на поводу у тех сил, которые подстрекают нас к каким-то противоправным действиям.

Значит, поскольку мы все люди грамотные, умные, здравомыслящие, любящие свою страну, патриоты своей страны, я надеюсь, вы к этой ситуации, которая происходит на территории Украины, отнесетесь правильно, без крайне эмоциональных выпадов и всплесков. Поэтому давайте, ребята, мы понаблюдаем за ситуацией, да? Не будем делать крайне поспешных выводов, неграмотных выводов — так как очень много, очень много в средствах массовой информации тех, кто пытается расколоть еще и наше российское общество, и у нас тут посеять рознь вплоть уже до гражданской войны. Поэтому, чтобы этого не происходило, нам надо с вами быть едиными и относиться к этому грамотно, правильно и ни в коем случае не поддаваться на провокации.

Так, есть ко мне вопросы, ребят?

<…>

Школьник: Вот вы говорите, там наши братья славяне живут, но почему правительство отправило чеченский полк, чеченские войска в Украину?

Директриса: Чеченская Республика входит в состав Российской Федерации.

Учитель-мужчина: Ребята, вам же уже объяснили, вы же должны были понять, что есть профессиональные войска. От Чечни в Украину были отправлены не призывники, а люди, входящие в состав профессиональной армии. И по Конституции, по воинскому уставу они обязаны быть там. Парни, вы поймете, почему они там находятся, когда сами поступите на военную службу. Они такие же русские, как и мы.

Другой школьник: На нашу страну обвалилось огромное количество санкций, и их, судя по всему, будет становиться все больше. Они имеют очень сильное воздействие на экономику нашей страны. В связи с чем есть у меня несколько вытекающих вопросов. Во-первых, сможем ли мы сохранить какое-то подобие стабильного экономического состояния в стране?

Учитель-мужчина: Бояться денежных, экономических санкций я вам не рекомендую. Вы знаете, что Великобритания, например, запретила нашим самолетам пересекать ее воздушное пространство. Но если Россия сделает то же самое, и Великобритании придется летать через Китай — страна Россия огромная, и облететь ее — то еще удовольствие по топливу…

Так что они могут нас попугать санкциями, даже могут ввести их на неделю-другую, ну на месяц, потом они сами откажутся от них. Такое уже было, когда отсоединился Крым, и Швеция и Швейцария в числе других агро-сельскохозяйственных стран поддержали инициативу… Но когда у них к примеру родился урожай яблок, а продавать их было некому — они вернулись к нам, потому что им нужен наш газ. Топить яблоками страну нельзя, а нам уж так и быть, пригодятся их яблоки.

<..> Европа сама не готова к таким санкциям.

Школьники хором: А Россия готова?

Учитель-мужчина: Готова!

В этот момент учитель-мужчина пытается убедить ребят, что «доллар по двести рублей» — это враки в интернете, но его перестает быть слышно, так как недовольные возгласы школьников делают его голос на записи неразличимым.

Директриса: Вообще, ребята, я в силу своего возраста имела возможность оценить наш прошлый, советский опыт — я все-таки дитя СССР. И тогда, как вы помните, наша страна была полностью изолирована, закрыта от Запада, а доллар стоил максимум 60 копеек. И рубль был гораздо ценнее и тяжелее.

Чем вообще обеспечивается ценность валюты? Она обеспечивается золотовалютным фондом, золотом. Правильно, мы просто не печатаем рубли в том объеме, как печатают доллары. У США уже гораздо выше госдолг по доллару, потому что они просто являют собой производство бумажек, ничем уже не подкрепленное.

Давайте так, вы взрослые люди, вы экономику изучаете… Наталья Сергеевна, поправьте меня, если я не права, любая денежная валюта должна подкрепляться чем-либо — доллар сейчас не обеспечен… Пускай, хоть триста, хоть пятьсот будет стоить рублей, тебе-то что от этого?

Вы знаете, еще какой момент есть, когда тебе перестает помогать в чем-либо сосед… Не знаю, возьмем, например, дачу — я копаю грядку. Но мне лень копать, я приглашаю соседа, а тут сосед объявил мне блокаду — что я делаю в таком случае? Я сама ее с душой вскапываю и вкладываю в это всю душу, я ведь для себя это делаю. Так же и со страной. Простите меня, значит, будет развиваться свое производство, значит, будем поднимать свою страну, вот и все. А не работать на дядю Сэма!

Школьникам включают запись обращения Владимира Путина. Дети встречают видео-проекцию иронической овацией и криком «Да вы серьезно?»

Директриса: Я очень надеюсь, что это была искренняя и единственно правильная реакция, а не шутовская реакция с вашей стороны. Очень на это надеюсь!

Фото на обложке: Dejan Krsmanovic, Flickr (CC BY 2.0)