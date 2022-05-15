Хроника войны с Украиной. День 81

Российские войска отступают из Харькова. Аналитики американского Института исследования войны считают, что Россия проиграла битву за город.

14:57

Российские военные пресекли провокацию в колонии в Херсоне, якобы устроенную службой безопасности Украины, рассказал ТАСС замглавы оккупационной администрации области Кирилл Стремоусов.

По его словам, сотрудники колонии открыли камеры и начали выпускать заключенных. «Но ситуация была локализована с помощью военных», — отчитался Стремоусов. В результате один заключенный, который «хотел убежать, перелезал через забор», погиб.

Стремоусов отметил, что пенитенциарная служба в Херсонской области сейчас находится под контролем украинских властей.

О предотвращенной «провокации» рассказывает и РИА «Новости» со ссылкой на заключенных. Кроме того, агентство выложило видеозапись, на которой исполняющий обязанности начальника СИЗО Игорь Гуряков признается в том, что с 2005 года является агентом СБУ. Гуряков утверждает, что его куратор давал ему задания по «дестабилизации обстановки».

По версии Херсонской областной прокуратуры, 11 мая российские военные и начальник колонии необоснованно открыли огонь по заключенным в Херсонском следственном изоляторе, убив одного из них. Четыре человека, в том числе исполняющий обязанности начальника СИЗО и начальник оперативного отдела, были взяты в плен.

Читать еще Херсон Что увидела спецкор «Новой» Елена Костюченко своими глазами

13:26

Президент и правительство Финляндии официально заявили о намерении страны подать заявку на вступление в НАТО, передает Associated Press.

После утверждения намерения парламентом страны (этот шаг считается формальностью), Финляндия подаст официальную заявку на вступление в альянс. Вероятно, это произойдет на следующей неделе.

Вчера президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил Владимиру Путину о намерении страны вступить в НАТО. Ниинисте рассказал российскому президенту о том, как «требования России в конце 2021 года, направленные на то, чтобы другие страны не присоединялись к НАТО, и вторжение России в Украину в феврале 2022 года фундаментально изменили ситуацию с безопасностью для Финляндии». В ответ Путин заверил, что «никаких угроз безопасности Финляндии не существует».

13:11

Генпрокуратура приняла решение о блокировке доступа к сайту об аллергиях allergy.org.ua. При заходе на сайт всплывает окно с фотографиями войны и призывом «забрать сына из армии РФ».

Как отмечает проект «Роскомсвобода», тем же решением заблокирован украинский сайт «Хроника российской агрессии» и материал «Российские отказались ехать в Украину» на сайте Haqqin.az.

Гепрокуратура приняла еще несколько решений о блокировке сайтов и отдельных материалов. Так, заблокированы 9 сайтов, включая два зеркала украинского издания «Страна.ua», эстонский сайт издания Delfi и новостной сайт Попасной (находится под контролем российских войск). Другое решение блокирует 17 сайтов, в том числе литовский проект помощи Украине Blue/Yellow, материал украинского Forbes о докладе Human Rights Watch со свидетельствами военных преступлений россиян в Киевской области и сайт «Новости Германии на русском — Germania.one».

12:27

В Николаевской области за прошедшие сутки 10 человек получили ранения, передает глава областного горсовета Анна Замазеева. Детей среди пострадавших нет. Других деталей Замазеева не приводит.

11:49

В городе Гуково Ростовской области неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата, сообщает местное издание 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Donday со ссылкой на неназванный источник уточняет, что речь имедт о военкомате по адресу Красная Горка, 68.

Как отмечает «Медиазона», это уже девятая публично известная попытка поджога военкомата в России с начала войны в Украине.

Читать еще Как можно законно не идти в армию? Что такое альтернативная гражданская служба и как на нее попасть

11:34

Четыре человека пострадали от обстрелов в Харьковской области, рассказал глава региона Олег Синегубов. Два мирных жителя, в том числе 15-летний подросток, получили ранения в Чугуевском районе, еще двое — в городе Первомайском.

В самом Харькове, по словам Синегубова, «уже несколько дней наблюдается относительная тишина». Каждый день в город на поездах возвращаются около 2 000 человек. При этом в Харькове и области остается угроза обстрелов. Синегубов утверждает, что российские военные прицельно стреляют по гражданскому автотранспорту — «по людям, которые пытаются либо уехать, либо вернуться».

11:25

11:14

Главное управление разведки министерства обороны Украины насчитало около 2,5 тысячи «боевиков» из Чеченской республики, принимающих участие в войне.

Полный список выложен на сайте ведомства. Ряд военных отмечены как раненые (около 300 человек), погибшие (около ста человек) или болеющие.

«Так называемые "кадыровцы" начали заходить на территорию Украины в первые дни полномасштабного вторжения России. Основной их задачей было запугивание и геноцид украинцев. Будучи во втором эшелоне наступления, они занимались обысками жилищ, издевательствами над заложниками и мирными жителями, грабежами и разбоем», — утверждает украинская разведка.

Вчера глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о более чем 600 добровольцев из Чечни и «других регионов России», которые отправились на войну в Украине из аэропорта Грозного.

10:48

Четыре человека пострадали в результате обстрелов 14 мая в Луганской области, сообщает глава региона Сергей Гайдай. Три человека получили ранения во Врубовке, еще один — в Новодружеске.

Около 40% атак со стороны России, по словам Гайдая, пришлись на Северодонецк — всего город подвергся 11 артиллерийским атакам. Снаряды попали в химическое предприятие «Азот» (в одном из производственных цехов в результате возник пожар), местный техникум и многоэтажные дома.

10:16

Четыре российских снаряда попали в объект военной инфраструктуры во Львовской области, сообщает глава региона Максим Козицкий. Объект полностью разрушен.

Козицкий уточняет, что объект находится в Яворовском районе «недалеко от границы с Польшей».

Кроме того, две крылатые ракеты сбили подразделения зентиных ракетных войск воздушного командования «Запад». Ракеты, вероятно, были запущены с подводных лодок.

Пострадавших нет.

Обновлено в 10:50. Добавлена информация о районе.

9:43

Российские военные впервые сбросили на «Азовсталь» зажигательные бомбы, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Вчера оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (выводы оставим специалистам)», — сказал Андрющенко. По его словам, российская сторона утверждает, что сброшены были зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения —2-2,5 тысячи градусов Цельсия.

«Ад сошел на землю», — прокомментировал ситуацию Андрющенко.

Белый фосфор (используется в фосфорных бомбах), отмечает Human Rights Watch, формально не попадает под определение зажигательного оружия, так как основное назначение фосфорных боеприпасов — создавать дымовую завесу. При этом форсфорные бомбы действуют так же, как и зажигательные бомбы.

Международное право запрещает использование зажигательного оружия, которое доставляется по воздуху, в районах сосредоточения гражданского населения.

9:16

Мирный житель пострадал в результате обстрела поселка Середа в Белгородской области с территории Украины, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавший получил осколочные ранения.

Итоги 80-го дня войны

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал «Би-би-си» об отступлении российских войск из города. О том, что Россия, судя по всему, проиграла битву за Харьков, сообщили также аналитики американского Института исследования войны.

В России с 5 марта заведено 1 933 административных дела о «дискредитации» российской армии. Общая сумма штрафов — 19 949 000 рублей.

Глава военно-гражданского сотрудничества Украины Владимир Лямзин рассказал, что Украина готова передать России тела военных, погибших в Киевской и Черниговской областях. Сейчас тела хранятся в рефрижераторных поездах.

Из Северодонецка в Луганской области впервые за долгое время удалось эвакуировать 17 человек, а автоколонну с беженцами из Мариуполя (до тысячи машин) спустя три дня ожидания пропустили в подконтрольные Украине территории в Запорожье.

Арку Дружбы народов в Киеве переименуют в арку Свободы украинского народа.

Фото на обложке: Viktoriia Shelepionok / Shutterstock.com