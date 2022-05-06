«Мои дети — такие же тролли, как я»

Пока в российских школах проводят специальные уроки на тему войны с Украиной, учитель информатики и программирования лицея №21 в Иванове Алексей Второв рассказывает детям, что такое пропаганда и почему Алексей Навальный сидит в колонии. «Холод» поговорил со Второвым о том, как из главы ивановского отделения «Партии Прогресса» он стал школьным учителем и почему не боится увольнения за свои политические взгляды.

«Холод» публиковал это интервью в начале марта. Мы сняли его с сайта по просьбе героя после принятия в России закона о «фейках». 5 мая Алексея Второва уволили. Несмотря на то, что формальной причиной послужили пропуски занятий, имевшие место в прошлом и не вызывавшие тогда проблем с администрацией, учитель уверен, что поводом для увольнения стала его антивоенная позиция. По его словам, в конце апреля администрация лицея настоятельно рекомендовала всем учителям приколоть к одежде георгиевские ленточки. Вместо нее Второв повязал желтую и голубую. Пост об этом Второв опубликовал в твиттере. После этого директор сказала ему, что в лицее нет принуждения к ленточкам, это просто традиция, но публикацией информации об этом в интернете он портит репутацию лицея и директора лично. Алексей Второв надеется, что еще вернется к работе в школе, но судиться с учебным заведением не планирует. После увольнения он сообщил «Холоду», что не против, чтобы интервью вернулось на сайт.

Вы написали в твиттере, что у вас случился конфликт в школе из-за ваших взглядов на войну с Украиной.

— Вы наверняка знаете, что сейчас в школах проводят «патриотические» уроки. Я преподаю в одном из лучших лицеев Иванова, и у нас тоже все эти мероприятия есть. Например, недавнюю большую речь Владимира Путина детям в обязательном порядке показывали на внутреннем школьном телевидении. Вот приходят они утром учиться, а им это все показывают.

На днях я вел урок, и в 10 утра ко мне в класс зашли завуч и учитель, который проводит это «патриотическое» занятие. Они сказали: «Алексей Владимирович, вы обязаны включить трансляцию президента на уроке». Я ответил: «У меня урок. Вы не имеете права его срывать. Идите на фиг!». Просто их послал.

Дети были за меня. Я веду у 10 класса, они уже все понимают. После этого инцидента меня вызвали к директору и сказали: «Алексей Владимирович, вы, наверное, хотите написать заявление об увольнении по собственному желанию?» Я сказал — нет. В четверг у меня следующее занятие, думаю, что меня снова вызовут. Ждем.

Вы до того, как стать учителем, были главой партии Навального в Ивановской области. Неужели служба безопасности не обратила на это внимание?

— Обратила и вопросы задавала. Главой «Партии Прогресса» Навального я стал в 2013 году и работал до 2017-го. В школу меня взяли на работу вопреки. Им нужны были олимпиадники по информатике, а я единственный в Иванове, кто преподает этот предмет.

После моего твита о конфликте в школе мне написали из профсоюза учителей, предложили помощь, я отказался. Я абсолютно спокоен. Если меня завтра уволят — наплевать. Я здесь работаю только потому, что в эту школу взяли моих детей. Они учились в частной школе, и я не смог ее оплачивать дальше, потому что оформил процедуру банкротства. Детей взяли в этот лицей только с условием, что я буду тут работать.

Не боитесь, что руководство школы из-за вашего поведения будет отыгрываться на ваших детях?

— Нет, мои дети — такие же тролли, как и я. На них отыгрываться бесполезно. Младший у меня в пятом классе, с ним недавно была забавная история. Подошел к кулеру воду попить, взял стаканчик, выпил воду и говорит одноклассникам: «Смотрите, если его перевернуть вверх дном и шлепнуть по попке, то он такой — “пук”». Короче, класс взял все чистые стаканчики и полопал. Моего вызвали к директору как организатора. Он говорит: «Но я-то использованный стаканчик хлопнул, я не призывал хлопать чистые».

Или ко мне подходят учителя и говорят: «Алексей Владимирович, вы должны со своим ребенком поговорить». Я спрашиваю, что случилось. Он, говорят, продает готовую домашку одноклассникам, так нельзя, вы должны разобраться. А я: «Почему так нельзя? Мне нравится». На самом деле, я в таких ситуациях до последнего не вмешиваюсь.

А безработным вы готовы остаться?

— Дело в том, что школа — не основное мое место работы. Я работаю системным администратором, а в остальное время занимаюсь преподаванием у студентов и школьников. Я окончил Ивановский энергетический университет, аспирантуру, у меня степень кандидата наук.

К тому же пусть попробуют меня уволить одним днем! Это так не работает. Я директору сказал: «Хотите уволить, увольняйте, но официально. Естественно, я подам в суд. Естественно, мы будем судиться». Пока терпят.

Фото: из личного архива Алексея Второва

Есть у вас единомышленники среди коллег?

— Нет, конечно. В школе учителя все забитые. Они подделывали выборы. На последних выборах я был наблюдателем от «Голоса» (Минюст считает движение «иностранным агентом» — Прим. «Холода») в своей школе. Нагнул их всех — заставлял делать все по закону. Они перепугались. Позвонили в вышестоящую контору, там им сказали, что лучше тогда ничего не подделывать — на других участках подделают. Мне так противно, когда они говорят: «Леш, ну ты же все понимаешь, нам же кушать надо». А речь буквально идет о зарплате 12-13 тысяч рублей.

Моя знакомая, завуч и техспециалист школы, получает 25 тысяч рублей в месяц. На работу она приходит в 8 утра, а уходит в 9 вечера. Вдумайтесь. Для меня 25 тысяч рублей — это, простите, ну, не деньги. Мы вчера бухнули и 18 тысяч рублей пропили. А у нее это месячная зарплата. Я на это все смотрю, и единственное, что не понимаю, почему они не уходят.

Вы так спокойно говорите про выпивку, это тоже нехарактерно для учителей.

— Родители моих учеников понимают, кто я такой, но все равно ко мне идут, потому что у меня в Иваново нет конкуренции, я уже 20 лет готовлю детей к олимпиадам по информатике. Родители знают мои политические взгляды. Знают, что я выпиваю. Я прямо говорю детям, что я могу взять пиво, пока веду занятие. Когда я вожу на олимпиады 10-11 класс, вы же понимаете, что им не продают алкоголь? Если они просят, я им покупаю.

Однажды я проводил олимпиаду на заброшке. В октябре 2021 года мне запретили проводить олимпиаду в учебных заведениях из-за ковида. Ко мне пришли дети, говорили, что им надо где-то ее писать. У нас в центре города есть заброшка, я туда их отвел. Мы поставили столы и там провели олимпиаду.

Каким должен быть учитель?

— Я прекрасно помню 1990-е, когда я сам был ребенком, а Ельцин был президентом. Я помню тех учителей. Мне бы хотелось, чтобы сегодня учителя были как тогда. Я пытаюсь равняться на них.

Сейчас учителей загнобили, даже голос учителя не имеют права на ребенка повысить. Это неправильно. Вы же смотрели «Гарри Поттера»? Учитель должен быть для ребенка в таком статусе, как учителя там. Другое дело, что не каждый из нас с вами может быть учителем. Среди учителей много людей, которых в школе быть не должно. И они порой гнобят детей. Я сейчас за своего ребенка воюю, гнобят моего старшего. Он очень умный, олимпиадник, но его стыдят за то, что он не ходит в школу. Он не ходит, потому что он всегда где-то на выезде. И его классрук решила за это гнобить. Говорит: вот вы все учитесь, а Максим — говно. Так делать нельзя. А так я считаю, что учитель имеет право и повысить голос, и указкой по пальцам выписать.

Что могло бы исправить ситуацию с положением учителей в России?

— Более высокая оплата труда. Если бы мы получали адекватные деньги, таких случаев бы не было. Я вижу, кто поступает в педагогические вузы в Иванове, — те, кто больше никуда поступить не смог. Естественно, при таком раскладе ни о чем хорошем мы говорить не можем.

Вы говорите с детьми о политике на уроках. Что их интересует?

— Спрашивают, что происходит. Сейчас — только об Украине. Пару недель назад спрашивали о Навальном — почему осудили и так далее. Навальный — это анархо-капитализм (сам Навальный никогда не обозначал свою позицию как анархо-капиталистическую — Прим. «Холода»), спрашивают, что это такое, как это устроено, что за политический строй. Абсолютно серьезные вопросы о том, как нам в будущем строить здесь политику и страну. Может, мне повезло, но у меня в классе дети в этом плане адекватные.

Есть позиция, что новое поколение толерантнее, чем предыдущие, не ведется на пропаганду. Я тоже преподаю и вижу очень разных детей, и я бы не делала такие выводы. А как вы воспринимаете новое поколение?

— В 5-6-7 классах я вижу и тех, кто подвержен пропаганде. Родители дома рассказали детям что-то, дети это принесли в школу. У маленьких эта тема популярна — что идет освободительная война, потерь нет. Я это называю «ура-патриотизм». Но я не знаю, как говорить с маленькими, поэтому стараюсь туда не лезть.

Часто у вас случаются конфликты на почве ваших убеждений?

— Честно, в основном конфликтов нет. Но позавчера меня побили, в глаз дали. Я привязал к куртке желтую и голубенькую ленточки. Шел по улице, ко мне подошли какие-то мудаки и сказали, что меня побьют. И побили.