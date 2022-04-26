Хроники войны с Украиной. День 62

В восточных областях Украины продолжаются бои и обстрелы. Сообщается также об обстрелах Белгородской области.

11:18

Львовская область с начала войны приняла и расселила у себя 330 тысяч человек, рассказал глава областной администрации Максим Козицкий.

Помимо этого числа, многие беженцы поселились у родных или арендовали жилье в области. По словам Козицкого, власти готовы расселить еще 10 тысяч человек в государственных и коммунальных учреждениях, еще 600 — в частной сфере.

Число покинувших страну через пограничные пункты Львовской области местные власти оценили в 1,78 миллиона.

10:48

Из-за ракетных ударов по Запорожской области погиб один человек, еще один ранен, сообщает областная военная администрация.

Ликвидация последствий продолжается, поэтому количество пострадавших может быть уточнено. Утром, как пишет администрация, две управляемых российских ракеты попали в одно из предприятий, третья ракета разорвалась в воздухе. Повреждены инфраструктурные объекты.

9:12

Утром губернатор Белгородской области снова рассказал об обстреле села в регионе.

По его словам, под обстрел украинской стороны попало Головчино Грайворонского городского округа. Повреждены четыре жилых дома и нежилые постройки, пострадавших среди мирного населения нет.

8:59

За прошедшие сутки российские военные 17 раз обстреляли мирных жителей Луганской области, пишет глава областной администрации Сергей Гайдай. Информации о жертвах пока нет.

«Больше всего пострадали Попасная, Лисичанск, Горная община. Четыре мощных артиллерийских атаки выдержала Попасная, две — Лисичанск. Есть повреждения двух домов в Лисичанске, двух — в Попасной, по меньшей мере, одного — в Горном », — сказано в сообщении Гайдая. Он также отмечает, что россияне сейчас пытаются взять Попасную под контроль.

Итоги 61-го дня войны

Из-за обстрелов железнодорожных объектов в Львовской, Винницкой и Ровенской областях погиб один работник железных дорог, четверо ранены.

Власти ДНР задержали сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ, возбудив против них уголовное дело о шпионаже в пользу Украины.

Российские военные взяли под контроль здание Херсонского городского совета.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о нескольких обстрелах со стороны Украины.

С начала войны в Украине погибли как минимум 1 744 российских военных, подсчитала «Медиазона».

Журналисты проекта «Схемы» нашли еще одно массовое захоронение рядом с Мариуполем с помощью спутниковых снимков.

ФСБ отчиталась о задержании шестерых человек, которые якобы готовили покушение на телеведущего Владимира Соловьева по заданию Службы безопасности Украины.

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