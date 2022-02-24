24 февраля жители российских городов вышли на акции протеста против военных действий в Украине. Среди протестующих оказались и пожилые люди, которые застали Вторую мировую войну. 84-летняя Ирина Анохина из Петербурга рассказала «Холоду», почему в этот день она решила выйти на митинг. После того, как пенсионерка поговорила с корреспондентом «Холода», силовики сбили ее с ног, пока вели к автозаку другого задержанного.

Специальный выпуск подкаста

— Я так называемую Великую Отечественную лично помню. Какой-то кошмар и ужас. И опять. Это бандитизм. У нас президент — во-первых, сумасшедший, во-вторых, фашист. В-третьих, он все государство превратил в фашистское. Выходит, раз мы его выбираем, то мы тоже сумасшедшие.

Вы за него голосуете?

— Упаси бог, ни разу не голосовала.

Вы в Ленинграде провели войну?

— Нет, мама нас вывезла. Мы одним из последних рейсов выезжали, как она рассказывала. А вернулись мы в 1944-м году после снятия блокады. Отец — он на флоте воевал на Балтийском — сразу все бумаги подал, чтобы нас вернули, и мы летом 1944-го вернулись.

С какими вы сегодня чувствами читали новости?

— Омерзительно и настолько противно, настолько стыдно за страну и за народ, которые этого ничего не понимают. Ну что это такое, глупые, неразвитые, что ли?

Вам не страшно было приходить сегодня сюда?

— Да мне уже все равно. Мне столько лет…