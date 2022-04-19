Хроники войны с Украиной. День 55

Владимир Зеленский считает, что российская армия начала битву за Донбасс.

12:21

За прошедшие сутки в Харьковской области погибли пять человек, еще 17 человек ранены, передает УНИАН со ссылкой на главу Харьковской областной администрации Олега Синегубова. По его словам, обстрелы происходили из реактивных систем залпового огня и реактивной артиллерии, в том числе по историческому центру Харькова.

11:42

С начала войны в Украине погибли более двух тысяч мирных жителей.

Согласно данным ООН, с 24 февраля в Украине 2072 человека убиты и еще 2818 человека ранены. Отмечается, что реальные цифры выше, поскольку информация из некоторых мест задерживается или нуждается в подтверждении, как, например, в Мариуполе, Попасной, Изюме и Бородянке, из которых приходит много сообщений о жертвах, которые пока не включены в эту статистику.

11:33

В Белгородском селе Головчино из-за обстрела пострадали три человека, повреждено 30 домов, пишет губернатор Вячеслав Гладков.

Он также рассказал о пострадавших: «Один уже выписан и находится на амбулаторном лечении. Две женщины в больнице, под наблюдением квалифицированных врачей. Все медикаменты есть. Раны средней степени тяжести ».

11:06

Обесточена почти вся Луганская область, сообщает глава областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, российские военные повредили высоковольтную линию. Света нет примерно в 215 городах и селах.

10:13

На территории «Азовстали» начали работу штурмовые группы, говорит представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

«Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, они уже приступили к своей работе », — сказал Басурин телеканалу «Россия 24 ».

Он также утверждает, что на территории комбината нет мирных жителей. Начальник патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин вчера говорил, что там укрываются около 1000 человек.

9:52

Россия отказалась предоставить гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя в Бердянск, сообщает вице-премьер Украины Ирина Верещук. Гуманитарные коридоры в Украине не будут работать третий день подряд.

Вчера Верещук потребовала от России открыть срочный коридор с территории «Азовстали» для эвакуации мирных жителей. Начальник патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин сообщал, что на территории комбината укрываются около 1000 человек.

9:27

Около города Авдеевка Донецкой области из-за артобстрела погиб один человек, сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

Погибший, по его словам, был гражданским. Повреждены несколько жилых домов и перебит газопровод. «У Авдеевки россияне дважды попытались пойти в наступление — обе попытки остановили Вооруженные силы Украины », — пишет Кириленко.

Глава Донецкой областной администрации также отметил постоянные обстрелы в городах Марьинка и Торецк.

9:02

Ночью был обстрелян город Зеленодольск в Днепропетровской области, пишет глава областной администрации Валентин Резниченко. Также, по данным главы администрации Кривого Рога Александра Вилкула, были обстреляны села Марьянское и Великая Костромка. Есть разрушения, погибших нет.

8:52

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле со стороны Украины села Головчино. Пострадала местная жительница, есть разрушения.

Итоги 54-го дня войны

Российская армия, по словам президента Украины Владимира Зеленского, начала наступление на востоке страны. «Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились», — сказал Зеленский.

На территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе от обстрелов и авиаударов укрываются около 1000 человек. Сообщается об авиаударах по комбинату.

Украинский политик Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его украинской стороной на защитников Мариуполя и его жителей.

«Медуза» со ссылкой на источник, близкий к командованию Черноморского флота, сообщила о гибели 37 человек на затонувшем крейсере «Москва», пострадали около 100 человек.

Житель Бучи Илья Навальный, застреленный российскими военными, оказался дальним родственником российского политика Алексея Навального.