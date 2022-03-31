По соображениям совести

В России сегодня выходить на митинги или вставать в пикеты стало практически невозможным. Буквально любое публичное высказывание против войны в Украине заканчивается задержанием, штрафом, сутками ареста, а с недавних пор может привести и к уголовному преследованию. На условиях анонимности участники «Тихого пикета» рассказали «Холоду» о том, как протестуют, не произнося ни слова.

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Нас давно лишили возможности говорить свое мнение громко, и поэтому одной из наиболее безопасных форм [протеста] остается по-тихому носить на себе надписи, надеясь, что их заметят единомышленники и не смогут прочесть правоохранители.



Пиджак с надписью «хуйвойне» я сделала еще до войны, 23 февраля в День защитника Отечества. Было понятно, что нагнетается обстановка, но никто не хотел верить, что война возможна, и эту мысль я и закладывала в надпись. А после подруга попросила написать на шоппере «нет войне». Пока ее за этот шоппер не останавливали — вероятно у правоохранителей сложности с чтением вязи.

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Когда я узнала о том, что началась «спецоперация», мне стало очень больно и страшно. Ощущение, что я задыхаюсь, а сделать ничего не могу — я боюсь выходить на акции, но мне нужно как-то высказаться. Я узнала, что существует «Тихий пикет», и решила, что это пока наиболее доступный и безопасный для меня способ заявить о своей позиции. Мои друзья меня поддерживают, у нас в общем одинаковые взгляды на происходящее. Незнакомые на улице никак не реагируют.

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Я решила участвовать, вдохновившись постом «Бумаги», если не ошибаюсь, где были фото активисток, которые придумали «Тихий пикет». Я подумала, что это очень хороший способ обратить внимание прохожих на текущие события и плюс ко всему — меньше вероятность быть задержанной. Реакция окружающих была разной: друзья поддержали, родственники отговаривали участвовать. Сами прохожие ничего мне не говорили, но внимание определенно обращали. Лично я, конечно, немного переживала, выходя на улицу с такой сумкой, много ведь неадекватов. Но для меня приоритетнее говорить правду.

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Решила участвовать, потому что я против войны с Украиной, а сейчас в России выходить на пикеты нельзя. Для того, чтобы выразить свою позицию, несогласие с происходящим, остаются только «Тихие пикеты». Реакция окружающих? Ко мне подходили люди и благодарили за то, что я делаю. С негативом я не сталкивалась. Что я испытываю? Злость. Раньше я на пикеты хотя бы могла выйти. Теперь в России и это невозможно. Но можно хотя бы так выразить протест.

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Думаю, «Тихий пикет» в первую очередь показывает людям — противникам «спецоперации», — что они не одиноки. Показывает людям, поддерживающим нынешнюю власть, что мы — реальные люди, а не проплаченные боты в интернете, не «предатели родины», сбежавшие на Запад, и [развенчивает] прочие мифы и легенды. И хотелось бы сказать спасибо всем, кто ходит с тихими пикетами, развешивает зеленые ленточки и листовки. Это дает надежду и чувство единения с прекрасными людьми.

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Я ни разу не экономист и не политолог — нахваталась всякого тут и там, — но наивно полагала, будто некоторые вещи очевидны любому взрослому человеку. Поэтому формулировки типа «изолированных экономик не бывает» мне казались максимально понятными и одновременно безопасными — с «нет войне» разгуливать я не готова. Но не тут-то было, оказалось, что много взрослых и (вроде) умных людей верят в такое, что и пересказывать страшно. Я пока не придумала, что мне с этим делать.

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Сделала не очень удачно, к сожалению, но с целью высказать свою позицию хотя бы так. Да и как ни крути он [значок] привлекает внимание. Не думаю, что это может переубедить многих, но, когда видишь протест в жизни, а не только в твиттере, появляется ощущение общности, понимание, что многие тоже против и не равнодушны.

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Песню «Пусть всегда будет солнце» мы учили наизусть в детском саду, и только сейчас, став взрослой и оказавшись в таком контексте, я осознала, про что она, поняла то, чему меня пытались научить. И не меня одну. Что меня поразило — получается, что нас с самых малых лет учат, что война это плохо, а потом, как сказал кто-то в твиттере, пиздят за то, что мы выучили урок. Мне показалось, что обращение к тому, что мы знаем с детства, может сработать на окружающих. Мы с подругой даже пытались петь эту песню в вагонах метро: кто-то улыбался нам и подпевал — значит надежда есть.

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Сейчас очень много разговоров о вине и ответственности. Мне кажется, в целом это полезная для общества дискуссия, которая формирует ориентиры. Я, например, с сомнением отношусь к концепции коллективной вины, но поддерживаю идею ответственности. Опять же, я не берусь говорить о некой «коллективной ответственности», просто думаю, что важно осознавать свою причастность к событиям, которые вроде бы не зависят от тебя. Поэтому я выбрала для акции эту цитату из романа Экзюпери «Планета людей». Такие слова тебя эмоционально встряхивают, напоминают, что ты — субъект, актор, который может что-то изменить или хотя бы отрефлексировать и принять.

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В любой войне больше всего страдают мирные люди, и этому нет никакого оправдания. Я не могу молча смотреть на то, как правительство моей страны во главе с Путиным разрушает соседнее государство, поэтому считаю своим гражданским долгом говорить об этом и выражать протест всеми доступными способами.

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Я считаю, что войны абсолютно неприемлемы и не должны существовать, и мне очень больно от того, что сейчас происходит по инициативе моего государства (и как будто от моего имени). Я стараюсь протестовать всеми доступными мне способами и делать все, что могу. Я сделала вышивку «нет войне» на своей маске на второй день войны где-то между паническим скроллингом новостей и письмами депутатам. Выходить в обычные пикеты и на митинги для меня сейчас слишком опасно (хотя один раз я все же сходила). Я, конечно, понимаю, что и «Тихий пикет» уже не абсолютно безопасен, но не отказываюсь от него по соображениям совести. Люди смотрят на эту маску. Кто-то пристально разглядывает, кто-то отводит глаза, кто-то улыбается мне и выражает одобрение. Но они все точно видят. Мне кажется важной такая трансляция позиции в публичных пространствах. Пусть даже такая «тихая».

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Люди менее склонны высказывать мнение, если чувствуют, что находятся в меньшинстве. Поэтому я считаю «Тихий пикет» крайне важным способом демонстрации своей позиции: если хотя бы одного человека он смотивирует присоединить свой голос к нашим, значит, все это не зря.

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Что я делал эти 8 лет? Я эти 8 лет, как и в предыдущие годы моего детства, ездил в Украину — в Одессу к своей прабабушке, братьям, сестрам и друзьям. Начиная с 2014 года, я не понимал, почему, казалось бы, «русскоговорящий» регион не любит именно Путина. Не Россию, не русских, а Путина. 24 февраля, когда в мою вторую Родину зашли без предупреждения, когда сестры выехали из страны, когда друзья пошли в ВСУ и тероборону, когда одна половина близких осталась дома, а другая стала тебя ненавидеть за то, что ты русский — тогда я понял, чому усі ці 8 років українці говорили «Путiн хуйло». Потому что в слове война, хуйло и Путин — пять букв.

Сложно молчать, сложно этого не замечать, поэтому в своей работе я отметил два слова, которые я чаще всего слышу от знакомых из Украины в отношении «русского миротворца и освободителя»: хуйло и мразь. Носил по улице и в универ, но никто даже не задержал. Видимо, и правда работает.

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Мне кажется, что крайне важно наполнять город простыми словами, которые обычно в нем не видны и погребены в молчании и отчуждении. Здесь дело не столько в самой надписи, сколько в крике, в том, как она оформлена, потому что для меня это и художественный акт — передать рой голосов, передать боль. Это не только информирование в толпе, но и акт поддержки для кого-то, кто сможет это увидеть, и для тех, кто сейчас вынужден спасаться от войны.

Постоянная актуализация новостей и этой темы в медийном и повседневном пространстве тоже точит камень —медленно, но верно. Может показаться, что это бесполезно, но это не так. Случайное столкновение может заставить человека задуматься, и это уже важно. Страшно ли мне? Да. Но мне намного больнее и страшнее за тех, кто умирает сейчас.





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Когда я прочитала про «Тихий пикет» в интернете, идея показалась мне интересной и простой, но привлекающей внимание. Я сразу сделала несколько вариантов плакатов и прикрепила к рюкзаку. Единственное — в университете приходится снимать, чтобы не нарваться на проблемы, ко мне уже из-за этого обращался охранник. Но иногда удается проскочить.