Хроники войны с Украиной. День 48

В граничащих с Украиной областях России вводится высокий уровень террористической опасности.

10:47

В Харьковской области за сутки при тушении пожаров и разборе завалов спасатели нашли тела 11 погибших, один из них — ребенок, сообщает ГСЧС Украины по Харьковской области.

В течение суток ГСЧС 34 раза выезжала на пожары, возникшие из-за обстрелов.

10:38

Мобильное приложение Сбербанка недоступно для скачивания в App Store из-за санкций, сообщает банк.

9:43

В Мариуполе под обстрел попала корреспондентка Первого канала Ирина Куксенкова, сообщает телеканал.

«Во время подготовки очередного репортажа Ирина с коллегами оказалась под огнем неприятеля. Ира получила ранения. <...> Ранения были бы куда серьезнее, если бы Иру не закрыли собой сопровождавшие ее военные, которые фактически приняли основной удар на себя. Сейчас они тоже в госпитале», — сказано на сайте Первого канала.

9:32

Омбудсмен Украины Людмила Денисова оценила число изнасилованных российскими военными девушек в Буче в 25 человек, передает «Украина 24». По данным Денисовой, пострадавшим от 14 до 24 лет.

9:19

Компания Nokia покидает российский рынок из-за войны в Украине.

9:10

В полку «Азов» утверждают, что на них была совершена химическая атака в Мариуполе.

По версии полка, вчера вечером неизвестное вещество было сброшено с помощью беспилотника, у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

Подробностей и доказательств атаки пока не приводится.

Вчера днем представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин сказал РИА «Новости», что не видит смысла штурмовать завод «Азовстали» в Мариуполе, потому что это чревато для российской армии большими потерями, и нужно обратиться «к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор ».

8:38

В Северодонецке российские военные уничтожили центр выдачи гуманитарной помощи, погибших нет, рассказал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. По его данным, центр ежедневно кормил до 300 человек, а также обеспечивал нуждающихся медикаментами и средствами гигиены.

Итоги 47-го дня войны

Число украинцев, покинувших страну после начала войны, превысило 4,5 миллиона человек, согласно данным ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил число погибших в Мариуполе в десятки тысяч человек.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сказал, что военные действия в Донбассе будут «интенсифицированы».

Фото на обложке: Олексій Самсонов, КМДА