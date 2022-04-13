Хроники войны с Украиной. День 49

Накануне СБУ задержала бежавшего из-под домашнего ареста украинского пророссийского политика Виктора Медведчука, известного как «кум Путина». Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять его на украинских военнопленных.

8:58

Президент США Джо Байден назвал геноцидом действия российской армии в Украине, передает CNN.

«Я назвал это геноцидом, потому что становится все очевиднее и очевиднее, что Путин просто пытается стереть с лица земли идею быть украинцем. Доказательств становится все больше. Это отличается от того, что было на прошлой неделе, все больше доказательств появляется. Буквально ужасные вещи, которые россияне сделали в Украине», — сказал Байден.

Затем он добавил, что окончательное решение, называть ли происходящее геноцидом, должно быть за юристами.

8:42

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии отправились в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. В твиттере литовского лидера Гитанса Науседы появилось их совместное фото на вокзале у поезда «Украинской железной дороги».

Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance.



Lithuania 🇱🇹 will continue backing Ukraine's 🇺🇦 fight for its sovereignty and freedom.



Разом до перемоги! pic.twitter.com/WLb5yR5W69 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 13, 2022

8:16

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять Виктора Медведчука на украинских военнопленных.

«Считаю особо циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой "воин". Вот такой "патриот". Что ж, если Медведчук сам выбрал себе военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девчат в российском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», — сказал Зеленский.

Он также рассказал, что Медведчука задержали после попытки покинуть территорию Украины.

Итоги 48-го дня войны

СБУ задержала украинского политика Виктора Медведчука, бежавшего в феврале из-под домашнего ареста. Медведчука, возглавляющего пророссийскую партию, называют «кумом Путина», поскольку российский президент приходится крестным отцом его дочери.

В Буче российские военные изнасиловали 25 девушек, рассказала украинский омбудсмен. Их держали в подвале. В результате насилия забеременели девять девушек.

Президент России Владимир Путин назвал «фейком» свидетельства об убийстве мирных жителей в Буче.

В Украине с начала войны разрушили около 7 тысяч жилых домов.

Фото на обложке: Marko Djurica, Reuters/Scanpix