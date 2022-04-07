Хроника войны с Украиной. День 43

США ввели санкции против дочерей Владимира Путина. Журналисты продолжают показывать разрушения в городах и поселках Киевской области после ухода оттуда российских войск.
12:57
Немецкая разведка перехватила радиосообщения российских военных, в которых те обсуждали убийства мирных жителей в Буче, пишет Der Spiegel. Эти данные федеральная разведывательная служба Германии представила в парламенте.
На записях российские военные обсуждают убийства мирных жителей как повседневные дела. В связи с этим немецкая разведка заключила, что такие преступления могли быть частью четкой стратегии для запугивания гражданского населения и подавления сопротивления.
В одном из сообщений военный рассказал другому, что он с сослуживцами застрелил велосипедиста. В другом радиосообщении военный говорит: «Сначала расспроси солдат, а потом стреляй в них».
Немецкая разведка считает, что ключевая роль в убийствах мирных жителей была у наемников из «ЧВК Вагнера».
По информации Der Spiegel, есть и другие записи, но пока неясно, где именно они были сделаны. Издание предполагает, что такие же события, как в Буче, происходили и в других местах.
12:13
В трех российских и двух беларуских отделениях СДЭК, которые находятся у границы с Украиной отключили видеотрансляции, обратили внимание The Moscow Times и «Медиазона».
Речь идет об отделениях в Шебекино в Белгородской и в Климово и в Клинцах Брянской областях России, а также в Гомеле в Беларуси.
Ранее активисты «Беларускi Гаюн» заметили на трансляции из отделения СДЭК в Мозыре в Беларуси, как российские военные отправляют посылки с различной техникой и вещами. Активисты предполагают, что эти вещи были украдены в Украине.
11:49
Омского депутата Дмитрия Петренко арестовали на семь суток за сравнение Z с эмблемой 4-й полицейской моторизованной дивизии СС, сообщает Омское гражданское объединение. Вероятно, речь идет об одном из постов в его телеграм-канале.
Октябрьский суд назначил такое наказание по статье о демонстрации нацистской символики (статья 20.3 КоАП).
В марте против Петренко возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию из-за поста в телеграм-канале о жертвах среди гражданского населения в Мариуполе.
11:27
Роскомнадзор объявил о запрете на рекламу Google и его информационных ресурсов из-за «многочисленных нарушений российского законодательства».
Кроме того, поисковые системы должны будут сообщить пользователям «о нарушении иностранным лицом российского законодательства». Роскомнадзор назвал это «мерами понуждения информирующего и экономического характера».
Ведомство также обвинило YouTube в распространении «фейков» про войну в Украине.
10:54
Российские военные не давали жителям Бородянки под Киевом разобрать завалы жилых зданий, чтобы найти выживших после обрушений, пишет «Би-би-си» со ссылкой на нескольких свидетелей.
«После обстрелов люди слышали голоса из-под завалов, но российские солдаты не дали возможности кого-то откопать. Пригрозили начать стрельбу, если попытаются», — рассказала жительница Бородянки Светлана Сташевская, чей муж Дмитрий оставался в городе, пока тот был занят российскими военными.
Горожане рассказывают и о мародерстве военных. «У меня даже нижнее белье забрали. Все побили, все выпотрошили… Все разрушено», — рассказала жительница Бородянки Мария.
Находившиеся в городе с начала войны рассказывают, что военные расстреливали мирных жителей.
10:00
Российские военные вывезли на территорию России и ДНР сотрудников и пациентов мариупольской горбольницы №4, сообщает горсовет Мариуполя.
«Известно, что в медицинское учреждение пришли вооруженные люди, которые в ультимативной форме сообщили, что врачи и пациенты должны выходить и садиться в транспорт оккупантов», — сказано в сообщении. Горсовет добавляет, что люди были изнурены и испуганы и поэтому вынуждены выполнить требование россиян.
Судя по видео, опубликованному горсоветом, люди садились в военную технику.
9:37
В Бурятии пожилого мужчину, сорвавшего букву Z, приклеенную на дверь спортивной школы в поселке Онохой, оштрафовали на 60 тысяч рублей, сообщает региональное управление МВД.
«Также гражданин в присутствии работников школы высказал свое негативное отношение к проведению военной спецоперации», — отмечает ведомство.
За сорванную Z и высказывание своего мнения на 64-летнего мужчину составили по протоколу о дискредитации российской армии. По каждому суд назначил по штрафу в 30 тысяч рублей.
9:18
Австрия высылает четырех российских дипломатов, поскольку их деятельность не соответствовала дипломатическому статусу. Речь идет о трех сотрудниках посольства в Вене и работнике консульства в Зальцбурге.
9:04
Мэр Каховки в Херсонской области Виталий Немерец уехал из города, отказавшись сотрудничать с российскими войсками, занявшими регион.
«Так как я не захотел сотрудничать с российскими оккупантами, жизни моей семьи и мне лично грозила реальная опасность. Считаю, что от мертвого мэра или мэра в подвале пользы общине нет», — написал Немерец в фейсбуке.
Он уехал на территорию, контролируемую украинскими военными.
Вчера еще один мэр из Херсонской области уехал из своего города. Мэр Скадовска Александр Яковлев рассказал, что перед ним поставили выбор: «или сотрудничаешь, или идешь в подвал».
8:55
Агентство AFP опубликовало кадры села Мощун в Бучанском районе после ухода оттуда российских военных. Практически каждое здание повреждено.
VIDEO: Aerial shots show extent of destruction in Moshchun, near Ukraine's capital Kyiv.— AFP News Agency (@AFP) April 7, 2022
The village of Moshchun was the site of heavy fighting before Russian forces retreated on March 21. Aerial images show the extent of the destruction pic.twitter.com/KvREjNTwmo
Итоги 42-го дня войны
С начала войны в Украине, по подсчетам ООН, погибли как минимум 1563 мирных жителя. Больше двух тысяч получили ранения.
США ввели санкции против дочерей президента России Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, а также главы администрации президента Антона Вайно и московского мэра Сергея Собянина.
В Гостомеле за время присутствия российских войск пропали более 400 человек. Замглавы поселка Иванков в Киевской области рассказала об изнасиловании двух сестер 15 и 16 лет российскими военными.
Власти Мариуполя обвинили российские войска в использовании в городе мобильных крематориев, чтобы избавиться от тел убитых в результате обстрелов.
В Херсонской области продолжаются похищения — теперь пропали глава города Таврийск и бизнесмен из поселка Сивашское.
В Красноярском крае военный комиссар отказался сообщать о потерях среди военных из региона в военных действиях в Украине, сказав, что это пошло.
На жителя Смоленская завели уголовное дело за то, что он заменил ценники в магазине на антивоенные листовки.
Фото на обложке: ГСЧС Украины