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Хроника войны с Украиной. День 43

07.04.2022

США ввели санкции против дочерей Владимира Путина. Журналисты продолжают показывать разрушения в городах и поселках Киевской области после ухода оттуда российских войск.

12:57

Немецкая разведка перехватила радиосообщения российских военных, в которых те обсуждали убийства мирных жителей в Буче, пишет Der Spiegel. Эти данные федеральная разведывательная служба Германии представила в парламенте.

На записях российские военные обсуждают убийства мирных жителей как повседневные дела. В связи с этим немецкая разведка заключила, что такие преступления могли быть частью четкой стратегии для запугивания гражданского населения и подавления сопротивления.

В одном из сообщений военный рассказал другому, что он с сослуживцами застрелил велосипедиста. В другом радиосообщении военный говорит: «Сначала расспроси солдат, а потом стреляй в них».

Немецкая разведка считает, что ключевая роль в убийствах мирных жителей была у наемников из «ЧВК Вагнера».

По информации Der Spiegel, есть и другие записи, но пока неясно, где именно они были сделаны. Издание предполагает, что такие же события, как в Буче, происходили и в других местах.

12:13

В трех российских и двух беларуских отделениях СДЭК, которые находятся у границы с Украиной отключили видеотрансляции, обратили внимание The Moscow Times и «Медиазона».

Речь идет об отделениях в Шебекино в Белгородской и в Климово и в Клинцах Брянской областях России, а также в Гомеле в Беларуси.

Ранее активисты «Беларускi Гаюн» заметили на трансляции из отделения СДЭК в Мозыре в Беларуси, как российские военные отправляют посылки с различной техникой и вещами. Активисты предполагают, что эти вещи были украдены в Украине. 

11:49

Омского депутата Дмитрия Петренко арестовали на семь суток за сравнение Z с эмблемой 4-й полицейской моторизованной дивизии СС, сообщает Омское гражданское объединение. Вероятно, речь идет об одном из постов в его телеграм-канале.

Октябрьский суд назначил такое наказание по статье о демонстрации нацистской символики (статья 20.3 КоАП).

В марте против Петренко возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию из-за поста в телеграм-канале о жертвах среди гражданского населения в Мариуполе.

11:27

Роскомнадзор объявил о запрете на рекламу Google и его информационных ресурсов из-за «многочисленных нарушений российского законодательства».

Кроме того, поисковые системы должны будут сообщить пользователям «о нарушении иностранным лицом российского законодательства». Роскомнадзор назвал это «мерами понуждения информирующего и экономического характера».

Ведомство также обвинило YouTube в распространении «фейков» про войну в Украине.

10:54

Российские военные не давали жителям Бородянки под Киевом разобрать завалы жилых зданий, чтобы найти выживших после обрушений, пишет «Би-би-си» со ссылкой на нескольких свидетелей.

«После обстрелов люди слышали голоса из-под завалов, но российские солдаты не дали возможности кого-то откопать. Пригрозили начать стрельбу, если попытаются», — рассказала жительница Бородянки Светлана Сташевская, чей муж Дмитрий оставался в городе, пока тот был занят российскими военными.

Горожане рассказывают и о мародерстве военных. «У меня даже нижнее белье забрали. Все побили, все выпотрошили… Все разрушено», — рассказала жительница Бородянки Мария.

Находившиеся в городе с начала войны рассказывают, что военные расстреливали мирных жителей.

10:00

Российские военные вывезли на территорию России и ДНР сотрудников и пациентов мариупольской горбольницы №4, сообщает горсовет Мариуполя.

«Известно, что в медицинское учреждение пришли вооруженные люди, которые в ультимативной форме сообщили, что врачи и пациенты должны выходить и садиться в транспорт оккупантов», — сказано в сообщении. Горсовет добавляет, что люди были изнурены и испуганы и поэтому вынуждены выполнить требование россиян.

Судя по видео, опубликованному горсоветом, люди садились в военную технику.

9:37

В Бурятии пожилого мужчину, сорвавшего букву Z, приклеенную на дверь спортивной школы в поселке Онохой, оштрафовали на 60 тысяч рублей, сообщает региональное управление МВД.

«Также гражданин в присутствии работников школы высказал свое негативное отношение к проведению военной спецоперации», — отмечает ведомство. 

За сорванную Z и высказывание своего мнения на 64-летнего мужчину составили по протоколу о дискредитации российской армии. По каждому суд назначил по штрафу в 30 тысяч рублей.

9:18

Австрия высылает четырех российских дипломатов, поскольку их деятельность не соответствовала дипломатическому статусу. Речь идет о трех сотрудниках посольства в Вене и работнике консульства в Зальцбурге.

9:04

Мэр Каховки в Херсонской области Виталий Немерец уехал из города, отказавшись сотрудничать с российскими войсками, занявшими регион.

«Так как я не захотел сотрудничать с российскими оккупантами, жизни моей семьи и мне лично грозила реальная опасность. Считаю, что от мертвого мэра или мэра в подвале пользы общине нет», написал Немерец в фейсбуке.

Он уехал на территорию, контролируемую украинскими военными.

Вчера еще один мэр из Херсонской области уехал из своего города. Мэр Скадовска Александр Яковлев рассказал, что перед ним поставили выбор: «или сотрудничаешь, или идешь в подвал».

8:55

Агентство AFP опубликовало кадры села Мощун в Бучанском районе после ухода оттуда российских военных. Практически каждое здание повреждено.

Итоги 42-го дня войны

С начала войны в Украине, по подсчетам ООН, погибли как минимум 1563 мирных жителя. Больше двух тысяч получили ранения.

США ввели санкции против дочерей президента России Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, а также главы администрации президента Антона Вайно и московского мэра Сергея Собянина.

В Гостомеле за время присутствия российских войск пропали более 400 человек. Замглавы поселка Иванков в Киевской области рассказала об изнасиловании двух сестер 15 и 16 лет российскими военными.

Власти Мариуполя обвинили российские войска в использовании в городе мобильных крематориев, чтобы избавиться от тел убитых в результате обстрелов.

В Херсонской области продолжаются похищения — теперь пропали глава города Таврийск и бизнесмен из поселка Сивашское.

В Красноярском крае военный комиссар отказался сообщать о потерях среди военных из региона в военных действиях в Украине, сказав, что это пошло.

На жителя Смоленская завели уголовное дело за то, что он заменил ценники в магазине на антивоенные листовки.

Фото на обложке: ГСЧС Украины

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