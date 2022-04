Хроника войны с Украиной. День 43

США ввели санкции против дочерей Владимира Путина. Журналисты продолжают показывать разрушения в городах и поселках Киевской области после ухода оттуда российских войск.

Немецкая разведка перехватила радиосообщения российских военных, в которых те обсуждали убийства мирных жителей в Буче, пишет Der Spiegel. Эти данные федеральная разведывательная служба Германии представила в парламенте.

На записях российские военные обсуждают убийства мирных жителей как повседневные дела. В связи с этим немецкая разведка заключила, что такие преступления могли быть частью четкой стратегии для запугивания гражданского населения и подавления сопротивления.

В одном из сообщений военный рассказал другому, что он с сослуживцами застрелил велосипедиста. В другом радиосообщении военный говорит: «Сначала расспроси солдат, а потом стреляй в них».

Немецкая разведка считает, что ключевая роль в убийствах мирных жителей была у наемников из «ЧВК Вагнера».

По информации Der Spiegel, есть и другие записи, но пока неясно, где именно они были сделаны. Издание предполагает, что такие же события, как в Буче, происходили и в других местах.

В трех российских и двух беларуских отделениях СДЭК, которые находятся у границы с Украиной отключили видеотрансляции, обратили внимание The Moscow Times и «Медиазона».

Речь идет об отделениях в Шебекино в Белгородской и в Климово и в Клинцах Брянской областях России, а также в Гомеле в Беларуси.

Ранее активисты «Беларускi Гаюн» заметили на трансляции из отделения СДЭК в Мозыре в Беларуси, как российские военные отправляют посылки с различной техникой и вещами. Активисты предполагают, что эти вещи были украдены в Украине.

Омского депутата Дмитрия Петренко арестовали на семь суток за сравнение Z с эмблемой 4-й полицейской моторизованной дивизии СС, сообщает Омское гражданское объединение. Вероятно, речь идет об одном из постов в его телеграм-канале.

Октябрьский суд назначил такое наказание по статье о демонстрации нацистской символики (статья 20.3 КоАП).

В марте против Петренко возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию из-за поста в телеграм-канале о жертвах среди гражданского населения в Мариуполе.

Роскомнадзор объявил о запрете на рекламу Google и его информационных ресурсов из-за «многочисленных нарушений российского законодательства».

Кроме того, поисковые системы должны будут сообщить пользователям «о нарушении иностранным лицом российского законодательства». Роскомнадзор назвал это «мерами понуждения информирующего и экономического характера».

Ведомство также обвинило YouTube в распространении «фейков» про войну в Украине.

Российские военные не давали жителям Бородянки под Киевом разобрать завалы жилых зданий, чтобы найти выживших после обрушений, пишет «Би-би-си» со ссылкой на нескольких свидетелей.

«После обстрелов люди слышали голоса из-под завалов, но российские солдаты не дали возможности кого-то откопать. Пригрозили начать стрельбу, если попытаются», — рассказала жительница Бородянки Светлана Сташевская, чей муж Дмитрий оставался в городе, пока тот был занят российскими военными.

Горожане рассказывают и о мародерстве военных. «У меня даже нижнее белье забрали. Все побили, все выпотрошили… Все разрушено », — рассказала жительница Бородянки Мария.

Находившиеся в городе с начала войны рассказывают, что военные расстреливали мирных жителей.

Российские военные вывезли на территорию России и ДНР сотрудников и пациентов мариупольской горбольницы №4, сообщает горсовет Мариуполя.

«Известно, что в медицинское учреждение пришли вооруженные люди, которые в ультимативной форме сообщили, что врачи и пациенты должны выходить и садиться в транспорт оккупантов», — сказано в сообщении. Горсовет добавляет, что люди были изнурены и испуганы и поэтому вынуждены выполнить требование россиян.

Судя по видео, опубликованному горсоветом, люди садились в военную технику.

В Бурятии пожилого мужчину, сорвавшего букву Z, приклеенную на дверь спортивной школы в поселке Онохой, оштрафовали на 60 тысяч рублей, сообщает региональное управление МВД.

«Также гражданин в присутствии работников школы высказал свое негативное отношение к проведению военной спецоперации», — отмечает ведомство.

За сорванную Z и высказывание своего мнения на 64-летнего мужчину составили по протоколу о дискредитации российской армии. По каждому суд назначил по штрафу в 30 тысяч рублей.

Австрия высылает четырех российских дипломатов, поскольку их деятельность не соответствовала дипломатическому статусу. Речь идет о трех сотрудниках посольства в Вене и работнике консульства в Зальцбурге.

Мэр Каховки в Херсонской области Виталий Немерец уехал из города, отказавшись сотрудничать с российскими войсками, занявшими регион.

«Так как я не захотел сотрудничать с российскими оккупантами, жизни моей семьи и мне лично грозила реальная опасность. Считаю, что от мертвого мэра или мэра в подвале пользы общине нет», — написал Немерец в фейсбуке.

Он уехал на территорию, контролируемую украинскими военными.

Вчера еще один мэр из Херсонской области уехал из своего города. Мэр Скадовска Александр Яковлев рассказал, что перед ним поставили выбор: «или сотрудничаешь, или идешь в подвал».

Агентство AFP опубликовало кадры села Мощун в Бучанском районе после ухода оттуда российских военных. Практически каждое здание повреждено.

VIDEO: Aerial shots show extent of destruction in Moshchun, near Ukraine's capital Kyiv.



The village of Moshchun was the site of heavy fighting before Russian forces retreated on March 21. Aerial images show the extent of the destruction pic.twitter.com/KvREjNTwmo