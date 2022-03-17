Хроника войны с Украиной. День 22

По данным ВОЗ, с начала войны украинские больницы атаковали 43 раза.

12:19

Депутат Верховной Рады Сергей Тарута рассказал, что бомбоубежище в Драмтеатре выдержало вчерашний удар.

«Завалы начали разбирать, люди выходят живые», — пишет Тарута.

Представительница МИДа Мария Захарова назвала обвинение российских войск в сбросе бомбы на здание театра ложью. «Российские ВС не бомбят города», — утверждает Захарова.

11:58

Иркутянин вышел в одиночный пикет на Сквер Кирова с белой розой. «Белая роза» — это немецкая антивоенная организация, которую создали студенты Мюнхенского университета в 1942 году. Они распространяли по городу листовки с призывами к немцам остановить войну и бороться с нацизмом. pic.twitter.com/QcYZYYv2LS — Иркутский инсайдер (@irk_insider) March 16, 2022

11:56

Для освобождения мэра Мелитополя Ивана Федорова украинские власти обменяли его на девять российских солдат-срочников, рассказала пресс-секретарь главы офиса президента Украины Дарья Заривная.

«За него Россия получила девятерых своих пленных солдат 2002-2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых, по словам Минобороны Российской Федерации, в Украине нет», — цитирует Заривную «Украинская правда».

По ее словам, в течение пяти дней, пока Федоров был в плену, его склоняли к сотрудничеству с Россией, но он не соглашался.

11:32

В Казани силовики пришли с обыском к автору открытого письма студентов, выпускников и преподавателей Казанского федерального университета против войны Вадиму Хрущеву, который учится на четвертом курсе, сообщает местное издание «Ветер».

Обыск проходит и у преподавателя философии КФУ Самсона Либермана, подписавшего письмо. В обоих случаях в постановлениях сказано, что обыск проходит «по 212 статье УК РФ — массовые беспорядки». «Ветер» не уточняет, идет ли речь об уже возбужденном уголовном деле и в каком статусе находятся Хрущев и Либерман.

С обыском в Казани сегодня утром пришли также к дизайнеру «Ветра» Ане Канцер, председателю татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслану Зинатуллину и активистке Гульназ Равиловой. В их случае пока не сообщалось, с чем связаны следственные действия.

11:14

Глава Черниговской области Вячеслав Чаус обвинил российские войска в убийстве 53 жителей Чернигова в результате обстрелов 16 марта.

Вчера «Суспільне Чернігів» опубликовало видео, на котором запечатлены несколько тел на земле. Журналистка издания рассказала, что видео было снято в одном из спальных микрорайонов города, после того как российские военные обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом. По словам журналистки, погибли минимум 10 человек. Местные военные утверждают, что это произошло в результате обстрела из тяжелой артиллерии.

В Минобороны России настаивают, что либо на видео показаны погибшие в результате «зверств националистов», либо это видео — «очередная постановка СБУ». В ведомстве отметили, что российских военных в Чернигове нет и наступательные действия на город не ведутся.

10:53

С начала войны медицинские учреждения Украины атаковали 43 раза, рассказал исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан.

«Здоровье становится мишенью в таких ситуациях, это становится частью стратегии и тактики войны. Это совершенно, совершенно неприемлемо», — сказал Райан.

10:49

Власти Мариуполя сообщили, что на Драмтеатр, в котором прятались от обстрелов больше тысячи человек, сбросили бомбу. О количестве пострадавших пока неизвестно.

В херсонском Скадовске протестующих разогнали слезоточивым газом. Горожане требовали вернуть мэра Александра Яковлева, который был задержан российскими военными. После акции Яковлев записал обращение, в котором говорил, что его освободили, и просил жителей города успокоиться.

Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации.

В России возбудили первые уголовные дела о фейках о российской армии. Одно из дел завели на блогера Нику Белоцерковскую.

Международный суд ООН потребовал от России немедленно прекратить военные действия.

Офис президента Украины объявил об освобождении мэра Мелитополя Ивана Федорова, задержанного российскими военными.

Фото на обложке: Донецкая областная государственная администрация