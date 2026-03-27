Мошенники начали использовать концепцию «белых списков» при обмане россиян

2 минуты чтения 20:51

Мошенники начали использовать новую схему обмана, связанную с «белыми списками» сайтов, которые продолжают работать при отключении мобильного интернета. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Smart Business Alert.

По информации специалистов, мошенники создают фишинговые сайты, которые имитируют официальный реестр разрешенных ресурсов. С начала марта эксперты обнаружили не менее 15 таких страниц. При этом отдельного официального перечня не существует — публикуются лишь отдельные разъяснения на сайте Минцифры.

Схема мошенников работает следующим образом: пользователь получает ссылку от якобы сотрудника банка или провайдера. Опасаясь мошенничества, человек самостоятельно ищет в интернете «белый список» и переходит на первый результат, который оказывается поддельным. На сайте размещены логотипы государственных структур, после чего пользователю предлагают проверить ссылку или подтвердить доступ, вводя данные от аккаунта на портале Госуслуги или реквизиты банковской карты.

Эксперты отмечают, что такие схемы применяются в разных сценариях — от звонков якобы из государственных органов до фиктивных проверок от коммунальных или сервисных компаний. В ряде случаев мошенники дополнительно продвигают поддельные ресурсы через рекламу и поисковую оптимизацию, создавая целые сети одностраничных сайтов, которые выводятся на верхние позиции поисковых систем, включая Яндекс и Google.

Большинство пользователей не знакомы с техническими деталями работы интернет-инфраструктуры, поэтому достоверно оформленные сайты могут вызывать доверие и побуждать переходить по размещенным ссылкам, отметил руководитель группы защиты инфраструктурах ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин.

