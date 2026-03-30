Россиянам с самозапретами выдали сотни тысяч кредитов

2 минуты чтения 13:40

С марта прошлого года микрофинансовые организации (МФО) выдавали россиянам займы без необходимых проверок на ограничения, сообщают «Ведомости». Директор департамента небанковского кредитования Центробанка Илья Кочетков рассказал, что всего регулятор выявил 309 тысяч таких нарушений.

По словам Кочеткова, нарушения наблюдались и у отдельных банков, однако их количество оказалось значительно меньше, нежели у МФО — примерно в 40 тысячах случаев банки не проверили, установили ли их клиенты самозапрет на кредиты.

Представитель ЦБ добавил, что в случае выявления нарушений регулятор высылает таким МФО и банкам предписания о недопущении нарушений в будущем и просит уведомить клиентов, что они фактически могут не возвращать полученные как займ средства.

Возможность установить самозапрет на получение кредитов появился в России в марте прошлого года. Тогда им воспользовались почти два миллиона человек, однако эксперты отметили, что об этой возможности знали лишь 40% населения страны.

В то же время часть россиян, которые установили самозапрет, стали пытаться использовать его для незаконного обогащения, подавая заявки на кредиты уже после того, как оформили запрет на это. В этом случае россияне пользовались задержкой между оформлением самозапрета и его фактическим вступлением в силу. Если в промежуток между первым и вторым им удавалось взять кредит, далее клиенты отказывались возвращать средства, ссылаясь на самозапрет.

Кроме того, мошенники придумали очередную схему с использованием самозапретов: они звонили россиянам от имени представителей «Госуслуг» и говорили, что самозапрет якобы установлен с ошибкой, для исправления которой человеку нужно было пройти по ссылке на фейковые «Госуслуги».

