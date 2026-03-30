Названы самые частые вопросы по правилам русского языка

Самыми частыми вопросами о русском языке в интернете остаются правила правописания, постановки запятых и ударения, сообщает издание РБК со ссылкой на данные портала «Грамота.ру».

В 2024–2025 годах пользователи чаще всего интересовались написанием составных предлогов, количеством букв «н» в суффиксах и расстановкой запятых в сложных союзах.

Одним из самых распространенных запросов стал вопрос о правильном написании выражения «в соответствии с приказом» или «в соответствие с приказом». Также пользователи часто обращались за разъяснениями по поводу удвоенной и одиночной буквы «н» в причастиях и прилагательных — например, в словах «раненый», «нечищеный» и «брошенный». Кроме того, многих интересовал род некоторых заимствованных слов, в частности «кофе» и «тюль».

Отдельную группу популярных запросов составили вопросы о правильной постановке ударения. По данным специалистов «Грамота.ру», в 2025 году заметно вырос интерес к словам «щавель», «красивее», «каталог», «ходатайство», «оптовый», «туфля», «сливовый», «диспансер» и «черпать».

Как пояснила руководитель справочной службы «Грамота.ру», старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Светлана Друговейко-Должанская, список наиболее популярных запросов по ударениям во многом совпадает с орфоэпическим словником ЕГЭ. Она также отметила сезонность интереса к языковым вопросам: во время летних каникул число обращений пользователей заметно снижается.

Ранее в Институте русистики объяснили необходимость использования буквы «ё» в русском языке. По словам филологов, она помогает избежать двусмысленности и сохраняет точное значение слов. Отказ от использования этой буквы может привести к искажению смысла слов и трудностям в понимании текста. В качестве примеров они привели пары слов: «заём» и «заем», «нёбо» и «небо», «мёл» и «мел».