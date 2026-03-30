Названы самые частые вопросы по правилам русского языка

2 минуты чтения 13:50

Самыми частыми вопросами о русском языке в интернете остаются правила правописания, постановки запятых и ударения, сообщает издание РБК со ссылкой на данные портала «Грамота.ру».

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе
Общество7 минут чтения

В 2024–2025 годах пользователи чаще всего интересовались написанием составных предлогов, количеством букв «н» в суффиксах и расстановкой запятых в сложных союзах.

Одним из самых распространенных запросов стал вопрос о правильном написании выражения «в соответствии с приказом» или «в соответствие с приказом». Также пользователи часто обращались за разъяснениями по поводу удвоенной и одиночной буквы «н» в причастиях и прилагательных — например, в словах «раненый», «нечищеный» и «брошенный». Кроме того, многих интересовал род некоторых заимствованных слов, в частности «кофе» и «тюль».

«С чего начинается Родина?»
«С чего начинается Родина?»
Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого
Криминал27 минут чтения

Отдельную группу популярных запросов составили вопросы о правильной постановке ударения. По данным специалистов «Грамота.ру», в 2025 году заметно вырос интерес к словам «щавель», «красивее», «каталог», «ходатайство», «оптовый», «туфля», «сливовый», «диспансер» и «черпать».

Как пояснила руководитель справочной службы «Грамота.ру», старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Светлана Друговейко-Должанская, список наиболее популярных запросов по ударениям во многом совпадает с орфоэпическим словником ЕГЭ. Она также отметила сезонность интереса к языковым вопросам: во время летних каникул число обращений пользователей заметно снижается.

Женщина выжила при крушении самолета
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
Общество27 минут чтения

Ранее в Институте русистики объяснили необходимость использования буквы «ё» в русском языке. По словам филологов, она помогает избежать двусмысленности и сохраняет точное значение слов. Отказ от использования этой буквы может привести к искажению смысла слов и трудностям в понимании текста. В качестве примеров они привели пары слов: «заём» и «заем», «нёбо» и «небо», «мёл» и «мел».

Посмотрите другие материалы

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Общество
Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе
00:01
«С чего начинается Родина?»
Криминал
«С чего начинается Родина?»
Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого
00:01 28 марта
Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01 26 марта
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве