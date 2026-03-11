EN
Общество

Филологи оценили важность буквы «ё» для русского языка

2 минуты чтения 13:40

Буква «ё» играет важную роль в русском языке, поскольку помогает сохранять точность речи и смысл текста. Об этом РИА «Новости» сообщили в Институте русистики.

Там отметили, что филологи называют «ё» смыслообразующей буквой. По их словам, она помогает избежать двусмысленности и сохраняет точное значение слов. Эксперты напомнили, что обязательное использование буквы «ё» было введено в советских школах в 1942 году.

Филологи также предупредили, что отказ от использования этой буквы может привести к искажению смысла слов и трудностям в понимании текста. В качестве примеров они привели пары слов: «заём» и «заем», «нёбо» и «небо», «мёл» и «мел».

«На букву “ё” всегда падает ударение, тогда как на “е” — не всегда. Иногда ошибка может полностью изменить смысл фразы», — подчеркнули в институте.

Поводом для комментария стало заявление Социального фонда России о правилах оформления заявки на единое пособие, которое могут получить семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет до 12-й недели.

В ведомстве пояснили, что данные в заявлении должны полностью совпадать с теми, которые указаны в документах, включая написание буквы «ё». Если информация будет внесена с ошибкой, это может привести к отказу в оформлении выплаты.

Также в Соцфонде добавили, что в случае, если человек сменил паспорт или фамилию, нужно обновить эти данные и дождаться подтверждения. Если какая-то информация устарела или внесена с ошибкой при заполнении заявления, система не сможет идентифицировать пользователя, и это приведет к отказу, уточняется в сообщении ведомства.

