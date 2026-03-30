Пользователи Max стали получать чужие видеокружки

2 минуты чтения 18:23

Последние несколько дней пользователи «национального» мессенджера Max получают видеоособщения от незнакомых людей. К тому же их «кружки» не приходят адресатам, а рассылаются чужим контактам, сообщило издание «Говорит НеМосква».

Так, девушка отправила мужу видео с их детьми, играющими на улице. Однако мужчине пришло совершенно другое сообщение. Другая пользовательница рассказала, что столкнулась с такой же проблемой: ее «кружок» отправился чужому человеку, а ей самой начали приходить фотографии и голосовые сообщения от незнакомых контактов.

«Скорее всего, это баг архитектуры приложения. Например, при сбое попытки отправить данные может происходить повторная попытка, а идентификатор беседы живет короткое время, и при повторной отправке он используется уже для другого чата. Либо это может быть плохо настроенный кэш, когда на сервер пользователем отправляется собеседнику один файл, а сервер затем из кэша вместо него отправляет другой», — объяснил изданию специалист по кибербезопасности Алексей Шляпужников.

Эксперт отметил, что подобные ошибки могут быть связаны с тем, что разработчики приложения Max не тестировали многочисленные обновления, которые выходят несколько раз за день. Из-за этого финальная программная сборка наполняется системными поломками и ошибками.

Мессенджер Max запустили весной 2025 года, а уже летом приложение начали агрессивно навязывать россиянам. Туда, в частности, обязали перевести все домовые чаты. Также приложение приравняли к российскому паспорту: с помощью него разрешили подтверждать возраст при покупке алкоголя и сигарет.

Max, который власти позиционируют как наиболее защищенный, не раз обвиняли в наличии «дыр» в системе безопасности, а также шпионских функциях.  Например, в мессенджере обнаружили механизм, позволяющий определять, использует ли конкретный пользователь VPN.

