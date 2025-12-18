EN
Общество

Госмессенджер Max приравняли к паспорту

2 минуты чтения 15:38 | Обновлено: 16:45

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, позволяющий подтверждать свой возраст для покупки алкогольных напитков, энергетиков и табачных изделий с помощью государственного мессенджера Мах. Решение было принято на пленарном заседании 18 декабря.

Законопроект внесла на рассмотрение группа депутатов от партии «Единая Россия». В первом чтении документ был принят в марте 2025 года. Теперь его должен подписать Владимир Путин.

Новый закон, как сообщает РБК, распространяется на все товары с возрастными ограничениями. Таким образом, для их приобретения покупателю по запросу сотрудника торговой точки достаточно будет предъявить цифровой ID в мессенджере «Мах». Речь идет о QR-коде, сформированном на основе данных учетной записи портала «Госуслуги».

Советская Россия проиграла Латвии войну
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
Политика25 минут чтения

Подтверждать возраст таким способом можно будет при покупке алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, табака и никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотина, газосодержащих бытовых товаров, а также при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.

«Эти меры направлены на повышение уровня контроля и регулирования в сфере интернет-торговли и защиты прав граждан, особенно несовершеннолетних, в целях защиты от потребления вредных веществ», — пояснил «Российской газете» депутат Госдумы Алексей Говырин.

Документом также предусмотрена внесудебная блокировка сайтов с онлайн-продажами табака и кальянов с 1 марта 2026 года.

Также Госдума во втором и третьем чтениях также приняла законопроект о переводе студентов на электронные билеты и зачетные книжки в госмессенджере МАХ. Согласно документу, доступ к электронным студенческим документам будет возможен не только через мессенджер, но и через информационные системы учебных заведений, а также портал «Госуслуги».

