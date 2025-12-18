Госмессенджер Max приравняли к паспорту

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, позволяющий подтверждать свой возраст для покупки алкогольных напитков, энергетиков и табачных изделий с помощью государственного мессенджера Мах. Решение было принято на пленарном заседании 18 декабря.
Законопроект внесла на рассмотрение группа депутатов от партии «Единая Россия». В первом чтении документ был принят в марте 2025 года. Теперь его должен подписать Владимир Путин.
Новый закон, как сообщает РБК, распространяется на все товары с возрастными ограничениями. Таким образом, для их приобретения покупателю по запросу сотрудника торговой точки достаточно будет предъявить цифровой ID в мессенджере «Мах». Речь идет о QR-коде, сформированном на основе данных учетной записи портала «Госуслуги».
Подтверждать возраст таким способом можно будет при покупке алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, табака и никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотина, газосодержащих бытовых товаров, а также при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.
«Эти меры направлены на повышение уровня контроля и регулирования в сфере интернет-торговли и защиты прав граждан, особенно несовершеннолетних, в целях защиты от потребления вредных веществ», — пояснил «Российской газете» депутат Госдумы Алексей Говырин.
Документом также предусмотрена внесудебная блокировка сайтов с онлайн-продажами табака и кальянов с 1 марта 2026 года.
Также Госдума во втором и третьем чтениях также приняла законопроект о переводе студентов на электронные билеты и зачетные книжки в госмессенджере МАХ. Согласно документу, доступ к электронным студенческим документам будет возможен не только через мессенджер, но и через информационные системы учебных заведений, а также портал «Госуслуги».