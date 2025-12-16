EN
Госдума обязала перевести домовые чаты в госмессенджер Max

2 минуты чтения 22:07

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях без обсуждения одобрили законопроект, который обязывает управляющие компании многоквартирных домов общаться с жильцами только через национальный мессенджер Max, говорится на сайте нижней палаты российского парламента.

В принятом документе отдельное внимание уделяется Москве. Жители столицы, согласно законопроекту, «могут» переводить домовые чаты в Max, а вот россияне из других регионов это делать именно «обязаны».

Законопроект в своем первоначальном виде касался прав председателя многоквартирного дома. Упоминание об обязательном использовании Max появилось неожиданно лишь ко второму чтению, заметила автор телеграм-канала Faridaily Фарида Рустамова. 

Таким образом, после вступления нововведений в силу управдомы, операторы по вывозу мусора, ремонтники и другие коммунальные служащие смогут общаться с жильцами квартир исключительно в мессенджере Max. 

Сталин навсегда лишил этот народ родины
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
Политика38 минут чтения

Российские власти стали навязывать Max после того, как Владимир Путин подписал закон о создании «суверенного мессенджера». Позже россияне рассказали, что не смогли зайти в свои кабинеты на «Госуслугах» без использования Max.

Однако власти России провалили перенос политического контента в Max, поэтому планируют дальнейшее продвижение прокремлевских каналов через Telegram. Каналы же в Max читают только 4% россиян, то есть около 5,8 миллиона человек.

