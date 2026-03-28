EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Тело младенца нашли на мусорной свалке в Дагестане

2 минуты чтения 01:30

Новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили на территории мусорной свалки в местности «Аркабаш», в пригороде Хасавюрта, сообщает «КП-Северный Кавказ».

Источник издания добавил, что тело найденного младенца было завернуто в женское платье. Следствие предполагает, что одежда принадлежала матери ребенка. Ее личность в данный момент устанавливается.

«По версии следствия, 26 марта на территории мусорной свалки, расположенной в местности Аркабаш города Хасавюрта, обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола с признаками насильственной смерти. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий», — заявили в Следственном комитете Дагестана.

Возбуждено уголовное дело за убийство матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК). Ходом расследования занимается региональная прокуратура.

Ранее россиянка опрокинула на младенца плиту ради сокрытия истинной причины его смерти. Жительница Улан-Удэ призналась, что случайно убила своего ребенка во время кормления грудью, а затем опрокинула на него электрическую плиту, чтобы снять с себя подозрения.

Инцидент произошел 9 марта. По версии следствия, в тот день жительница Октябрьского района, имя которой не называется, легла кормить своего сына смесью из бутылочки и не заметила как уснула. Пока она спала, младенец задохнулся и умер.

Испугавшись, она отнесла его тело на кухню, положила на пол и, пытаясь инсценировать несчастный случай, перевернула на него электрическую плиту, после чего вышла из квартиры и направилась в магазин.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

