Россиянка опрокинула на младенца плиту ради сокрытия истинной причины его смерти

В Улан-Удэ женщина призналась, что случайно убила своего ребенка во время кормления, а затем, в попытке снять с себя подозрения, опрокинула на него электрическую плиту. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного управления СК по Республике Бурятия.

Инцидент произошел 9 марта. По версии следствия, в тот день жительница Октябрьского района, имя которой не называется, легла кормить своего сына смесью из бутылочки и не заметила как уснула. Пока она спала, младенец задохнулся и умер.

«Испугавшись, она отнесла его тело на кухню, положила на пол и, пытаясь инсценировать несчастный случай, перевернула на него электрическую плиту, после чего вышла из квартиры и направилась в магазин. Позднее она позвонила в скорую медицинскую помощь, сообщив о падении плиты на ребенка», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

По факту случившегося была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что смерть ребенка наступила от асфиксии — острой нехватки кислорода и избытка углекислоты в крови из-за нарушения дыхания. После этого, как отмечается, мать призналась в произошедшем и дала показания следователям.

Приемные родители годами растлевали детей Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит Мир 14 минут чтения

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», — сообщили в Следственном комитете.

Ранее в США жительница штата Арканзас Черити Беллис застрелила своих шестилетних детей-двойняшек и покончила жизнь самоубийством. По данным Офиса шерифа округа Себасчан, это произошло на следующий день после развода Черити со своим супругом.

«Изучение стенограмм показаний миссис Беллис по делу о разводе/опеке и окончательного слушания по делу 2 декабря 2025 года показало, что она хотела примириться со своим бывшим мужем, но этого не произошло», — сообщили в Офисе шерифа.

Отмечалось, что убийство детей и самоубийство женщины подтвердили результаты вскрытия.