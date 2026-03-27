Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве

Ноэлия Кастильо Рамос, 25-летняя жительница Каталонии, умерла после эвтаназии в социально-медицинском учреждении Сан-Пере-де-Рибес. Пережив групповое изнасилование, она добивалась права уйти из жизни больше полутора лет, сообщает El Pais.

«Я хочу умереть красивой, нарядной. Надену самое красивое платье, какое у меня есть, накрашусь», — говорила Ноэлия за несколько дней до эвтаназии.

Ноэлия подверглась групповому изнасилованию и провела часть своего детства под защитой органов опеки. В 2022 году девушка попыталась покончить с собой, выпрыгнув с пятого этажа. Она получила тяжелую травму позвоночника, из-за которой ее конечности парализовало. Также Ноэлия рассказывала, что испытывает постоянную боль.

В июле 2024 года Комиссия по гарантиям и оценке Каталонии (CGAC), контролирующая запросы на помощь в уходе из жизни, установила, что у Ноэлии имеется клиническая ситуация, «не подлежащая восстановлению». К тому же девушка страдала от постоянных болей, интенсивных психических страданий и депрессии. Таким образом, ее право на добровольный уход из жизни признали официально.

Однако Ноэлии пришлось ждать 601 день, прежде чем одобренная процедура эвтаназии была реализована. Ее отец при помощи ультраконсервативной католической организации Abogados Cristianos пытался остановить эвтаназию через суд, утверждая, что девушка страдает расстройством личности, которое влияет на ее решения.

Суды пяти инстанций, как пишет El Pais, пришли к выводу, что Ноэлия полностью способна принять решение об эвтаназии. Тем не менее последователи Abogados Cristianos до последнего не признавали право девушки на добровольный уход из жизни.

Несколько десятков человек собрались в 18:00 по местному времени у дверей Сан-Пере-де-Рибес в час, на который была назначена процедура. Участники Abogados Cristianos молились с розариями в руках ради спасения души и жизни Ноэль.

Ноэль попросила, чтобы эвтаназия была проведена в ее комнате, в месте, где она чувствовала себя комфортно и «наиболее защищенно». Но прежде всего девушка просила, чтобы процедура прошла в одиночестве путем ввода медикаментов внутривенно.

«Я сказала семье, что они приглашены прийти попрощаться, но не тогда, когда мне будут делать инъекцию. Я не хочу, чтобы люди находились в комнате, не хочу, чтобы они видели, как я закрываю глаза», — рассказывала Ноэль.

Процедура прошла безболезненно. Она продлилась примерно 30 минут.