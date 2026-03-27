Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве

01:07 | Обновлено: 01:12
Ноэлия Кастильо Рамос, 25-летняя жительница Каталонии, умерла после эвтаназии в социально-медицинском учреждении Сан-Пере-де-Рибес. Пережив групповое изнасилование, она добивалась права уйти из жизни больше полутора лет, сообщает El Pais.

«Я хочу умереть красивой, нарядной. Надену самое красивое платье, какое у меня есть, накрашусь», — говорила Ноэлия за несколько дней до эвтаназии.

Ноэлия подверглась групповому изнасилованию и провела часть своего детства под защитой органов опеки. В 2022 году девушка попыталась покончить с собой, выпрыгнув с пятого этажа. Она получила тяжелую травму позвоночника, из-за которой ее конечности парализовало. Также Ноэлия рассказывала, что испытывает постоянную боль.

Женщина выжила при крушении самолета
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
Общество27 минут чтения

В июле 2024 года Комиссия по гарантиям и оценке Каталонии (CGAC), контролирующая запросы на помощь в уходе из жизни, установила, что у Ноэлии имеется клиническая ситуация, «не подлежащая восстановлению». К тому же девушка страдала от постоянных болей, интенсивных психических страданий и депрессии. Таким образом, ее право на добровольный уход из жизни признали официально. 

Однако Ноэлии пришлось ждать 601 день, прежде чем одобренная процедура эвтаназии была реализована. Ее отец при помощи ультраконсервативной католической организации Abogados Cristianos пытался остановить эвтаназию через суд, утверждая, что девушка страдает расстройством личности, которое влияет на ее решения.

Суды пяти инстанций, как пишет El Pais, пришли к выводу, что Ноэлия полностью способна принять решение об эвтаназии. Тем не менее последователи Abogados Cristianos до последнего не признавали право девушки на добровольный уход из жизни.

Самое громкое исчезновение Италии
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
Криминал13 минут чтения

Несколько десятков человек собрались в 18:00 по местному времени у дверей Сан-Пере-де-Рибес в час, на который была назначена процедура. Участники Abogados Cristianos молились с розариями в руках ради спасения души и жизни Ноэль.

Ноэль попросила, чтобы эвтаназия была проведена в ее комнате, в месте, где она чувствовала себя комфортно и «наиболее защищенно». Но прежде всего девушка просила, чтобы процедура прошла в одиночестве путем ввода медикаментов внутривенно.

«Я сказала семье, что они приглашены прийти попрощаться, но не тогда, когда мне будут делать инъекцию. Я не хочу, чтобы люди находились в комнате, не хочу, чтобы они видели, как я закрываю глаза», — рассказывала Ноэль.

Процедура прошла безболезненно. Она продлилась примерно 30 минут. 

Фото:ANTENA 3

Посмотрите другие материалы

Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01 26 марта
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля