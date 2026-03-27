Кремль подтвердил существование идеи пожертвований бизнеса на войну

2 минуты чтения 14:46

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече Владимира Путина с предпринимателями была озвучена идея пожертвований бизнеса на войну, передает РБК.

Однако, по его словам, идея принадлежит не Путину, а одному из бизнесменов: «Правда заключается в том, что один из участников встречи говорил, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег. Это было его семейное решение».

Этот участник, имя которого не называется, аргументировал свою инициативу тем, что подавляющее число присутствовавших на встрече начинали бизнес в 90-х годах, и это начало было связано с государством, сказал Песков. Он добавил, что из-за этого «многие считают своим долгом сделать такие взносы».

Накануне, 27 марта, источники The Bell рассказали, что после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП) Владимир Путин провел закрытую встречу с крупными бизнесменами. На ней обсуждались война в Украине и различные возможности ее финансирования.

Собеседники The Bell передали суть выступления Путина словами: «Будем воевать» и «дойдем до границы Донбасса». После чего он предложил предпринимателям сделать добровольные взносы на финансирование войны.

Привлечь миллиардеров к добровольному финансирования войны, по данным издания, предложил главе «Роснефти» Игорю Сечину. Эту идею назвали желанием «потрясти бизнес в тяжелое для страны время». Накануне Сечин ее якобы изложил Путину в письме.

По данным The Bell, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов согласился передать 100 миллиардов рублей. Financial Times пишет, что на предложение также согласился основатель «Русала» Олег Дерипаска. Информация о возможном размере взноса с его стороны на данный момент не опубликована.

