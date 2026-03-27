СМИ назвали имена согласившихся «скинуться» на войну российских бизнесменов

2 минуты чтения 10:44 | Обновлено: 11:18

Владимир Путин провел встречу с российскими крупными бизнесменами, во время которой предложил им внести добровольные взносы в государственный бюджет для финансирования вторжения в Украину. Об этом сообщило медиа The Bell.

Тогда же издание назвало первого из участников встречи, кто согласился перечислить свои средства — им, по информации The Bell, стал сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. На встрече был также еще один предприниматель, согласившийся на предложение Путина — его имя назвала редакция Financial Times (FT).

По данным FT, этим человеком стал основатель «Русала» Олег Дерипаска. FT и The Bell пишут, что Керимов уже согласился передать 100 миллиардов рублей. Информация о возможном размере взноса со стороны Дерипаски на данный момент не опубликована.

FT отмечает, что характер отношений Путина с предпринимателями, которые в материале названы олигархами, делает «немыслимым» отказ в просьбе передать деньги властям. Анонимные источники сообщили журналистам, что о согласии с предложением Путина заявили еще два человека — их имена неизвестны.

В материале отмечается, что встреча Путина с представителями бизнеса стала первым известным случаем прямого обращения главы Кремля к российским предпринимателям с тезисом о необходимости поддержать военные расходы бюджета государства за счет собственных средств.

The Bell сообщает, что идея «потрясти бизнес в тяжелое для страны время» принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину. По данным издания, он изложил ее в письме Путину накануне встречи с предпринимателями. Также Сечин, как отмечается в материале, считает необходимым разместить военные облигации для привлечения средств в бюджет.

Во время встречи Путин сообщил бизнесменам, что Россия собирается воевать до выхода «на границы Донбасса». Именно после этого заявления он и предложил им внести свой вклад во вторжение в Украину, сообщают журналисты.

