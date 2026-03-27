Криминал

Мужчина спас незнакомую девушку от избиения и едва не погиб сам

2 минуты чтения 01:59

Ветеран боевых действий 62-летний Валерий шел ранним утром на работу мимо ЖК «Суворовский» в Ростове-на-Дону. Однако недалеко от автобусной остановки он услышал женский крик, сообщает телеграм-канал «112».

Мужчина увидел, как незнакомец избивает женщину ногами и тащит ее за волосы к лесополосе. Валерий, как пишет канал, сразу же бросился на помощь. Он вступился за пострадавшую несмотря на то, что нападавший выхватил нож.

Валерий толкнул агрессора, и в этот момент нападавший мужчина ударил его ножом. Как рассказал телеграм-каналу «112» сын Валерия Ярослав, преступник целился ветерану в шею.

Однако Валерий среагировал на удар и успел защититься: нож нанес лишь легкую резаную рану. В этот же момент на помощь мужчине пришел водитель автобуса, и вместе они сумели отогнать агрессора от женщины.

На улице было темно, поэтому нападавший смог скрыться с места преступления. Теперь семья Валерия ищет «неадеквата». Ярослав рассказал каналу, что они написали заявление в полицию, на преступника уже составлена ориентировка.

Ранее в Уфе местный житель избил металлическим прутом мужчину, который домогался школьницы во дворе одного из многоэтажных домов. Согласно записям с камер видеонаблюдения, которые оказались в распоряжении журналистов, мужчина в белой футболке обнял девочку за талию и о чем-то с ней разговаривал.

Baza пишет, что мужчина также попытался отобрать у девочки мобильный телефон, однако в ситуацию вмешались двое очевидцев. На опубликованных кадрах видно, как один из них подбегает к мужчине и начинает избивать его металлическим прутом. Тот после этого падает в сугроб и закрывает лицо руками.

