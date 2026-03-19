Прохожий избил металлическим прутом домогавшегося девочки мужчину

В Уфе местный житель избил металлическим прутом мужчину, который домогался школьницы во дворе одного из многоэтажных домов. Об этом сообщают «Башинформ» и близкий к силовикам телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел днем 17 марта возле многоэтажки, расположенной на улице Шафиева. Согласно записям с камер видеонаблюдения, которые оказались в распоряжении журналистов, мужчина в белой футболке обнял девочку за талию и о чем-то с ней разговаривал.

Baza пишет, что мужчина также попытался отобрать у девочки мобильный телефон, однако в ситуацию вмешались двое очевидцев. На опубликованных кадрах видно, как один из них подбегает к мужчине и начинает избивать его металлическим прутом. Тот после этого падает в сугроб и закрывает лицо руками.

По данным Baza, мужчина по имени Роман вместе с отцом пытался остановить напавшего на девочку словами, но это не сработало и он применил силу.

Сообщается, что отец с сыном, вмешавшиеся в ситуацию, вызвали полицию, однако силовики приехали лишь спустя полтора часа. Местные жители утверждают, что ранее мужчина, которого отогнали, уже «вел себя странно» и часто появлялся во дворе в нетрезвом состоянии.

После инцидента мужчина в белой футболке подал заявление в полицию на Романа, сообщает Baza. В ответ тот вместе с отцом подал встречное заявление и подробно описал произошедшее.

В МВД по республике Башкортостан сообщили «Башинформу», что по фатку случившегося ведется проверка.

«В отдел полиции №6 УМВД России по Уфе поступило сообщение о неадекватном мужчине, который бегает во дворе по улице Шафиева. Сотрудниками полиции лица, фигурирующие на видео, установлены. Возбуждено уголовное дело по статьям “умышленное причинение легкого вреда здоровью” и “угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью”», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который выдавал себя священника, переодеваясь в соответствующую одежду, и домогался прихожанок Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии.