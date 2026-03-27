EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названы регионы России с наибольшим количеством фанатов тру-крайма

2 минуты чтения 17:51 | Обновлено: 17:52

Названы регионы, жители которых чаще других интересуются контентом о серийных убийцах. Наибольшую популярность тру-крайм получил в Сибири и на Дальнем Востоке, рассказала газета «Ведомости» со ссылкой на данные онлайн-кинотеатра Kion.

Больше всего программы и фильмы о серийных убийцах смотрят жители Новосибирской области. Этот жанр выбирают почти треть пользователей Kion из этого региона, около 29%. В число активных зрителей также вошли жители Хабаровский край, Алтайский край и Приморский край, где доля поклонников тру-крайма составляет по 28%.

В крупнейших городах интерес к жанру оказался немного ниже, отметили «Ведомости». Так, среди пользователей из Москвы и Московской области доля зрителей фильмов и сериалов о серийных убийцах составляет 24%. Аналогичные показатели зафиксированы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

При этом общий интерес к жанру заметно вырос, следует из данных онлайн-кинотеатра. По данным Kion, количество пользователей, которые смотрят тру-крайм, увеличилось на 53% в первом квартале 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Наиболее быстрый рост аудитории наблюдается среди женщин в возрасте 35–44 лет — их число увеличилось на 191%. Почти такой же рост зафиксирован среди зрительниц 45–54 лет — на 190%. Среди мужчин наиболее активно интерес к жанру растет в возрастной группе от 18 до 24 лет — на 191%.

Исследования показывают, что фильмы и подкасты о реальных преступлениях становятся все более распространенным способом борьбы с бессонницей. Многие поклонники «кровавого» контента утверждают, что он помогает им успокоиться и заснуть. Врачи считают, что этому есть рациональное объяснение.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

