Люди начали бороться с бессонницей с помощью тру-крайма

2 минуты чтения 15:00

Исследования показывают, что фильмы и подкасты о реальных преступлениях становятся все более распространенным способом борьбы с бессонницей. Многие поклонники «кровавого» контента утверждают, что он помогает им успокоиться и заснуть. Врачи считают, что этому есть рациональное объяснение.

В интервью телеканалу «Москва 24» психиатр Диана Генварская объяснила, как это работает. Специалист рассказала, что тру-крайм истории действительно могут снижать тревожность. Дело в том, что наблюдение за экранным ужасом или прослушивание жутких подробностей заставляет человека осознать, что он находится в безопасности. Это, в свою очередь, переключает внимание с тревожных мыслей.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

«Сравнение с экранным ужасом помогает осознать: ты жив и здоров, что убирает тревожность и навязчивые мысли. Например, некоторые люди во время депрессии смотрят фильмы ужасов. Через час-два они избавляются от уныния, возвращаясь в реальность, и понимают, что жизнь прекрасна по сравнению с увиденным», — говорит Генварская.

Эту закономерность подтверждают и зарубежные наблюдения. Как пишет таблоид The Sun, почти половина жителей Британии (49%) включают документальные фильмы и подкасты о преступлениях перед сном. Из них 15% считают, что это помогает им расслабиться. Почти каждый пятый признался, что потребляет тру-крайм контент перед сном не реже четырех дней в неделю.

«Футляр от человека»
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
Криминал53 минуты чтения

О необычном способе справиться с бессонницей в колонке для The Guardian ранее рассказал британец Рохан Сатьямурти. Он признался, что долгие годы безуспешно пытался заснуть с помощью дорогих травяных чаев, дыхательных техник, медитаций и других «натуральных» методов. По словам Сатьямурти, однажды он просто сдался и, чтобы убить время, включил первый попавшийся подкаст о сектах и религиозных культах в университетах США. И неожиданно для себя уснул прямо посреди выпуска. По словам автора, после множества неудачных попыток единственное, что сработало, — это «кровавые» истории про секты и убийства и отказ от навязчивой мысли заснуть во что бы то ни стало. 

В то же время врачи предупреждают, что чрезмерное увлечение тревожным контентом перед сном может дать обратный эффект. Так, психиатр Диана Генварская советует по вечерам снижать уровень информационного шума: меньше читать новости, отказаться от гаджетов и выбирать спокойные занятия. Например, можно послушать музыку, пообщаться с близкими или принять ванну или душ. Если же проблемы со сном сохраняются несколько дней подряд, стоит обратиться к специалисту.

