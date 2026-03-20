Экономисты предупредили о замедлении экономики России до конца года

Российская экономика рискует уйти в рецессию до конца этого года. Такой прогноз дали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), объяснив его медленным снижением ключевой ставки. Об этом сообщают «Известия».

Эксперты отметили, что в прошлом году рост ВВП составил лишь 1%. Сегодня, 20 марта, должно пройти заседание Центробанка по ключевой ставке, на котором ее, вероятно, снизят на 0,5 процентных пункта, до 15%. Ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев добавил, что показатель вероятности спада экономики втрое превысил «красный» уровень.

«Известия» пишут, что замедление экономики России возможно уже в этом году, если ВВП снизится на 1%. К этому может привести высокая ключевая ставка и сокращение внешнеторгового баланса. Также на рецессию повлияют дефицит рабочей силы и небольшие инвестиции.

Погребенные заживо Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район Общество 13 минут чтения

При этом доля проблемных активов в российских банках уже перевалила за 10%. В то же время в Центробанке утверждают, что российская банковская система не находится в кризисе. Его представители заявили, что кредиты обеспечены резервами и залогами на «значительном уровне».

Кроме того, аналитики связали риск рецессии экономики России с потенциальным падением цен на нефть, повышенной инфляцией, санкциями и «внешними шоками». В то же время эксперты подчеркнули, что речь идет лишь о прогнозе.

Ранее сообщалось, что российская экономика перешла к замедлению. Об этом говорилось в обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР). Эксперты отметили, что экономику поддерживают отдельные отрасли, однако в части секторов наблюдается спад.